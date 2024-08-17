Нормой для англосаксов является «система противовесов» – когда их конкуренты непрерывно с кем-то воюют, приближая долгожданную минуту, когда серьезных противников не останется. Постоянно воюя чужими руками и на чужой территории, англосаксы по-детски страстно и горячо полюбили играть с геополитическими спичками.2 комментария
В МИД призвали Молдавию прекратить игры с суверенитетом республики
Москва призывает Кишинев прекратить безответственные манипуляции с суверенитетом и безопасностью республики, которые зависят от нейтрального статуса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Необходимо строго соблюдать нейтральный статус, зафиксированный в Конституции, который подразумевает сбалансированную внешнюю политику и поддержание добрососедских отношений с другими государствами, включая Россию», – передает ТАСС ее слова.
По словам дипломата, Россия постоянно пытается привлечь внимание молдавских властей к тому, что бездумное следование явно недружественному курсу коллективного Запада, а также продолжающаяся милитаризация и увеличение количества совместных учений с НАТО, противоречат конституционному статусу нейтралитета Молдавии.
Ранее Молдавия и Франция подписали соглашение об оборонном сотрудничестве. В августе временного поверенного в делах Молдавии в России вызвали в МИД, где ему выразили озабоченность в связи с сообщениями о возможном базировании переданных киевскому режиму F-16 на молдавских аэродромах.