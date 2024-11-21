Кадровая политика Трампа не может не беспокоить главу майданного режима Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака. И они не будут сидеть сложа руки, ожидая, когда их уберут от власти по решению нового хозяина Белого дома. Что они будут делать?2 комментария
Средства ПВО сбили две ракеты Storm Shadow
Средствами противовоздушной обороны были сбиты две британские крылатые ракеты Storm Shadow, а также шесть американских снарядов РСЗО HIMARS и 67 беспилотников, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
С начала спецоперации были уничтожены 648 самолетов, 283 вертолета, 36 467 беспилотников, 586 ЗРК, 19 420 танков и других бронемашин, 1490 боевых машин РСЗО, 18 318 орудий полевой артиллерии и минометов, 28 573 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.
Отметим, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал применение Storm Shadow эскалацией. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Украина впервые использовала дальнобойные ракеты Storm Shadow, предоставленные Британией, для удара вглубь российской территории.