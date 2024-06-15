Новейшая АПЛ «Архангельск» вышла на ходовые испытания

Эксперты назвали цель отправки субмарины США к берегам Кубы

Военный эксперт Леонков: Прибытие субмарины США к берегам Кубы прямо связано с заходом в Гавану российской подлодки «Казань»

Tекст: Илья Абрамов

«Отправка американской подводной лодки в залив Гуантанамо напрямую связана с прибытием наших кораблей на Кубу. Однако цель переброски USS Helena – это не демонстрация силы, как предполагают западные СМИ, а сбор информации о нашей лодке «Казань», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

«Это новейшая российская субмарина четвертого поколения, которую очень сложно обнаружить. Вероятно, американцы не смогли засечь ее по пути на Кубу и теперь хотят повторить попытку с помощью гидролокаторов, которые установлены на USS Helena», – полагает аналитик.

«Поиск наших подводных лодок в целом является для США давней проблемой. Обнаружив «Казань», они смогут получить ее гидроакустическую картину. Это набор характеристик, который впоследствии мог бы позволить с большей вероятностью фиксировать движение нашей субмарины», – указал Леонков.

Схожей точки зрения придерживается военный эксперт Василий Дандыкин. «Американцы собираются снимать шумы, специфические для российской субмарины, чтобы в дальнейшем засекать ее на локаторах», – пояснил он.

«Однако вряд ли у американцев получится это сделать. Шансы будут зависеть от мастерства американского экипажа и совершенства техники. Однако даже если план США сработает, мы тоже считаем шумы уже их подводной лодки. Соответственно, это позволит российскому флоту легче находить американцев», – резюмировал Дандыкин, отметив, что визит российского флота на Кубу во многом обеспокоил США.

Ранее Соединенные Штаты направили в залив Гуантанамо на Кубе быстроходную подводную лодку USS Helena. По заявлению Южного командования ВС США, визит подлодки является плановым. Однако Associated Press сообщает, что это может быть демонстрацией силы в ответ на визит в порт Гаваны отряда кораблей ВМФ России.

Напомним, ранее в порт кубинской столицы зашел российский фрегат «Адмирал Горшков». До него в Гавану прибыл спасательный буксир «Николай Чикер». Также остров посетила современная атомная подлодка «Казань». В Минобороны России пояснили, что отряд кораблей Северного флота перед отправкой завершил учения по применению высокоточного оружия.

Военные учения России – нормальная практика, другим странам не следует волноваться по этому поводу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Поэтому не видим никаких поводов для беспокойства в данном случае», – подчеркнул он.

Появление российских военных кораблей рядом с американским побережьем представляет собой ответ на разрешение президента США Джо Байдена Украине использовать поставленное им оружие для ударов по территории России, пишет The American Thinker. Издание отмечает, что таким образом Москва шлет Вашингтону недвусмысленный сигнал, из-за которого у американского лидера теперь неважный вид.