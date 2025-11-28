Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.5 комментариев
Франция успешно испытала новую ракету для исследований SyLEx
Французское военное ведомство завершило испытания первых опытных ракет SyLEx в Жиронде, изучив новые возможности для разработки новых и современных технологий, сообщает минобороны страны.
Генеральная дирекция по вооружениям Министерства ВС Франции успешно провела запуск новой исследовательской ракеты SyLEx, передает ТАСС .
Первый пуск состоялся в ночь на пятницу на полигоне Land в Бискарроссе, расположенном в департаменте Жиронда. Там находится центр DGA по испытанию ракеты.
В сообщении министерства отмечается, что новый носитель предназначен для испытаний передовых технологий, как в оборонных целях, так и для гражданских разработок.
Разработку SyLEx компания ArianeGroup ведет с 2021 года. Новая платформа разработана для тестирования технологий как в верхних слоях атмосферы, так и вне ее пределов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция ранее осуществила первый коммерческий запуск ракеты-носителя Ариан-6 с космодрома во Французской Гвиане. В целом, отмечают эксперты, переход с Ariane 5 на новое поколение Ariane 6 затянулся.
Ранее в минобороны Франция высказали опасения, что сотрудничество со Space X способно подорвать европейскую космическую программу Ariane и стратегическую автономию региона.