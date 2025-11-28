  • Новость часаЭксперты назвали сроки восстановления стартового стола Байконура для пилотируемых миссий
    Игорь Караулов Игорь Караулов Инстинкт хищника – основа западного прогресса

    Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Как на самом деле британские ученые изменили мир

    28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.

    Анна Сытник Анна Сытник В соцсети Х случился сеанс саморазоблачения

    Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.

    28 ноября 2025, 14:12 • Новости дня

    Франция успешно испытала новую ракету для исследований SyLEx

    Во ФРанции провели успешный запуск новой исследовательской ракеты SyLEx

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Французское военное ведомство завершило испытания первых опытных ракет SyLEx в Жиронде, изучив новые возможности для разработки новых и современных технологий, сообщает минобороны страны.

    Генеральная дирекция по вооружениям Министерства ВС Франции успешно провела запуск новой исследовательской ракеты SyLEx, передает ТАСС .

    Первый пуск состоялся в ночь на пятницу на полигоне Land в Бискарроссе, расположенном в департаменте Жиронда. Там находится центр DGA по испытанию ракеты.

    В сообщении министерства отмечается, что новый носитель предназначен для испытаний передовых технологий, как в оборонных целях, так и для гражданских разработок.

    Разработку SyLEx компания ArianeGroup ведет с 2021 года. Новая платформа разработана для тестирования технологий как в верхних слоях атмосферы, так и вне ее пределов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция ранее осуществила первый коммерческий запуск ракеты-носителя Ариан-6 с космодрома во Французской Гвиане. В целом, отмечают эксперты, переход с Ariane 5 на новое поколение Ariane 6 затянулся.

    Ранее в минобороны Франция высказали опасения, что сотрудничество со Space X способно подорвать европейскую космическую программу Ariane и стратегическую автономию региона.


    25 ноября 2025, 18:59 • Новости дня
    Космические войска осуществили успешный пуск ракеты «Ангара-12»

    В Минобороны сообщили о пуске ракеты «Ангара-12» с космодрома Плесецк

    Космические войска осуществили успешный пуск ракеты «Ангара-12»
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Боевой расчет российских космических войск запустил новую легкую ракету «Ангара-12» для вывода аппаратов в интересах Минобороны с космодрома в Архангельской области, сообщает военное ведомство России.

    Ракета-носитель легкого класса «Ангара-12» успешно стартовала во вторник в 16 часов 42 минуты с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщает Минобороны России. Пуск был осуществлен расчетом космических войск Воздушно-космических сил в интересах министерства.

    На борту ракеты находились космические аппараты, запущенные в рамках выполнения задач ведомства. В Минобороны подчеркнули, что все этапы запуска, а также действия системы управления ракеты проходили в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ракета с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» была установлена на стартовый комплекс космодрома Байконур.

    Зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса «Крона» с управляемой ракетой 9М340 готовится к запуску в серийное производство в 2026 году.

    Россия усиливает собственный арсенал из-за ужесточения мер НАТО в области противоракетной обороны, включая разработку стратегической ракеты «Буревестник», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    27 ноября 2025, 19:28 • Новости дня
    У принятой за корабль инопланетян кометы ученые не могут объяснить антихвост

    ИКИ РАН: У 3I/ATLAS сохраняется редкий пылевой антихвост

    У принятой за корабль инопланетян кометы ученые не могут объяснить антихвост
    @ International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist

    Tекст: Елизавета Шишкова

    У межзвездного объекта 3I/ATLAS, прозванного «инопланетным кораблем», наблюдается редкий антихвост, который сохраняется дольше, чем у обычных комет, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    В Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о продолжительном наблюдении редкого пылевого антихвоста у межзвездного объекта 3I/ATLAS, который часто именуют «инопланетным кораблем». В официальном сообщении лаборатории отмечается: «По мере удаления 3I/ATLAS от Солнца, как и ожидалось, начинают поступать все более качественные фотографии объекта, позволяющие разглядеть некоторые ранее скрытые (или отсутствовавшие) детали. Наиболее замечательной из них, безусловно, является антихвост, ориентированный противоположно основному обычному хвосту».

    Ученые пояснили, что такие антихвосты известны и у обычных комет, однако появление аналогичного явления у 3I/ATLAS не совпадает с традиционными объяснениями, так как Земля пока не пересекает плоскость его орбиты. Явление антихвоста наблюдается дольше одного-двух дней и, вероятно, присутствовало еще с момента открытия этого межзвездного объекта.

    Специалисты подчеркнули, что подобных явлений в природе известно немало, однако в случае с 3I/ATLAS вопрос о будущем антихвоста остается открытым. Астрономы продолжают наблюдать за объектом, выясняя, изменится ли форма или длительность антихвоста после прохождения земной плоскости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, межзвездный объект 3I/ATLAS утром 23 ноября сблизился с Землей на дистанцию менее 300 млн км.

    Российский астроном Владимир Сурдин объяснил отклонение траектории этого объекта стандартными физическими причинами.

    Комета 3I/ATLAS является всего лишь третьим известным объектом, который прошел через Солнечную систему извне.

    27 ноября 2025, 20:55 • Видео
    Европа придумала, чем дать России взятку

    Как пишут мировые СМИ, Евросоюз надеется, что его пустят за стол переговоров по Украине, если страны Европы согласятся на возвращение России в «Большую восьмерку», откуда ее исключили в 2022 году. По сути, на это предложение уже ответил президент России Владимир Путин.

    26 ноября 2025, 10:28 • Новости дня
    Захарова назвала «абракадаброй» заявления Макрона о российских активах
    Захарова назвала «абракадаброй» заявления Макрона о российских активах
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заявления президента Франции Эммануэля Макрона по замороженным российским активам «полной абракадаброй».

    Захарова заявила, что Макрон намеренно создает путаницу своими заявлениями по поводу замороженных российских активов, передает радио Sputnik.

    Дипломат считает, что Макрон сознательно приводит в повестку «абракадабру» относительно российской собственности.

    По словам Захаровой, Макрон заявил, что единственно европейцы имеют право распоряжаться российскими финансовыми средствами, находящимися на счетах в Европейском союзе, которые на данный момент захвачены. Она призвала задуматься над формулировкой этой позиции, назвав ее полной абракадаброй.

    Захарова отметила, что Макрон лично вносит неразбериху в общественную дискуссию вокруг судьбы российских активов за рубежом.

    Ранее Макрон заявил, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без учета интересов всех стран Евросоюза, поскольку замороженные активы и вопросы интеграции зависят от решений Европы.

    Между тем министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявил, что Бельгия отказалась изымать российские активы без гарантий защиты со стороны Европы.

    Участники «коалиции желающих» подтвердили намерение использовать замороженные российские активы для финансирования Украины.

    Захарова заявила, что европейские государства должны вернуть российские активы, чтобы избежать негативных последствий.

    Министр юстиции Константин Чуйченко сообщил, что Россия уже разработала предложения по ответным мерам на возможную конфискацию активов.

    28 ноября 2025, 13:16 • Новости дня
    Очевидец рассказал подробности нештатной ситуации на Байконуре

    Журналист Котов: Заявления, что Россия якобы лишилась возможности запускать людей в космос – спекуляция

    Очевидец рассказал подробности нештатной ситуации на Байконуре
    @ Иван Тимошенко/@roscosmos_gk

    Tекст: Анастасия Куликова

    Нештатная ситуация на Байконуре не приведет к прекращению пилотируемой программы. На устранение проблемы потребуется несколько месяцев, но первый запуск с площадки может быть осуществлен уже в первом квартале 2026 года, сказал газете ВЗГЛЯД научный журналист Михаил Котов, присутствовавший на Байконуре в момент инцидента. Ранее Роскосмос сообщил о повреждении стартового стола после запуска «Союза».

    «Заявления в некоторых СМИ о том, что Россия якобы лишилась возможности запускать в космос людей, чего не было с 1961 года, – явный вброс и нагнетание ситуации. Да, на Байконуре произошла нештатная ситуация, но говорить о прекращении пилотируемой программы попросту глупо», – подчеркнул Михаил Котов, научный журналист.

    По его информации, «кабину обслуживания пусковой площадки сорвало со своего места и выбросило в лоток газоотвода». К этому привел аэродинамический удар выхлопных газов ракеты. Все это случилось уже после отрыва «Союза» со стартового стола. «По идее, кабина обслуживания должна была находиться в специальной нише, но, судя по всему, ее вытащило силой выхлопных газов. На площадке в этот момент никого не было, никто не пострадал», – уточнил собеседник.

    Причины инцидента выяснит специальная комиссия, отметил журналист. «На ремонт потребуется несколько месяцев. Первый запуск с площадки может быть осуществлен уже в первом квартале 2026 года», – сообщил Котов со ссылкой на мнение специалистов ракетно-космической отрасли, с которыми он общался.

    «В настоящее время 31-я площадка – единственная подготовленная для пилотируемой программы. Но если возникнет необходимость, я думаю, могут начаться работы на Восточном. Пока же специалисты уверены, что проще починить 31-ю площадку. Роскосмос располагает достаточным количеством комплектующих для решения проблемы», – заключил Котов.

    Ранее на Байконуре были повреждены ряд элементов стартового стола. Повреждения выявили после запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса, уточнив, что сотрудники корпорации проводят оценку состояния комплекса.

    По неофициальным данным, газовой струей ракетного двигателя первой ступени была вырвана часть стартового комплекса № 6 космического ракетного комплекса № 31 (одна из кабин обслуживания). Популяризатор космонавтики Виталий Егоров отметил, что на трансляции запуска, которую вел Роскосмос, было видно, что «в газоотводном лотке под стартовым столом оказалась какая-то массивная металлическая конструкция, которой там быть не должно».

    Площадка № 31 на текущий момент является единственной действующей для проведения пилотируемых пусков «Союзов». В Сети появились спекуляции на тему того, что «Россия лишилась возможности запускать в космос людей, чего не было с 1961 года». В Роскосмосе подчеркнули: «Для восстановления есть все необходимые резервные элементы, и в ближайшее время повреждения будут устранены».

    Сам запуск ракеты прошел в штатном режиме, уточнили там. Пуск состоялся в 12.27 мск. На борту корабля находились космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев и астронавт НАСА Кристофер Уильямс. «Союза МС-28» пристыковался к модулю «Рассвет» российского сегмента МКС в 15.34 мск, менее чем через три часа экипаж перешел на борт станции.

    26 ноября 2025, 14:35 • Новости дня
    Космонавт Зубрицкий назвал самый ненужный навык в космосе

    Космонавт Зубрицкий назвал умение держать равновесие самым ненужным на МКС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе интернет-встречи с молодыми учеными российский космонавт Алексей Зубрицкий отметил, что умение держать равновесие совершенно бесполезно для работы на борту МКС, однако крайне важно уметь фиксировать оборудование и инструменты в условиях невесомости.

    Космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий в ходе онлайн-встречи с участниками V Конгресса молодых ученых рассказал, что абсолютно бесполезным на орбите оказывается навык держать равновесие. По его словам, там невозможно упасть, а в невесомости человек всегда находится в состоянии равновесия вне зависимости от положения тела, сообщает ТАСС.

    Зубрицкий отметил, что при этом умение фиксировать инструменты и оборудование рядом с собой – один из самых полезных навыков на станции. Если что-то отпустить и отвернуться, то инструмент можно просто не найти, уточнил космонавт.

    Встреча прошла на площадке Научно-технологического университета «Сириус» в рамках V КМУ. Вместе с Сергеем Рыжиковым Зубрицкий наглядно продемонстрировал зрителям действие законов физики в невесомости на примере воды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее космонавт Зубрицкий впервые в истории оформил госуслугу с орбиты за 30 секунд, дистанционно запретив оформление сим-карты.

    Также российские космонавты установили на МКС новый импульсный плазменный инжектор, который позволит создавать спутниковые двигатели для аппаратов массой до 50 кг.

    До этого космонавты Рыжиков и Зубрицкий во время выхода в открытый космос протерли иллюминатор МКС.

    26 ноября 2025, 01:50 • Новости дня
    «Коалиция желающих» захотела «полностью использовать» замороженные активы России
    «Коалиция желающих» захотела «полностью использовать» замороженные активы России
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    «Коалиция желающих» подчеркнула важность принятия решения о долгосрочном финансировании Киева, включая «полное использование замороженных российских активов», говорится в совместном заявлении канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

    В заявлении по итогам видеоконференции «коалиции желающих» подчеркивается, что скорейшее принятие решения о долгосрочном финансировании Украины, в том числе «за счет полного использования замороженных российских активов», имеет решающее значение, передает ТАСС.

    Стармер заявил, что «нельзя прекращать поддержку Украины». «Великобритания готова сотрудничать с ЕС в предоставлении финансовой поддержки, используя замороженные активы», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала финансирование Украины за счет российских активов ключевой темой видеоконференции «коалиции желающих» с участием Марко Рубио. СМИ сообщали, что страны Евросоюза не достигли прогресса по вопросу конфискации российских активов.

    27 ноября 2025, 14:42 • Новости дня
    Макрон объявил о запуске добровольной военной службы для молодежи Франции
    Макрон объявил о запуске добровольной военной службы для молодежи Франции
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о введении программы добровольной военной службы для молодых граждан начиная со следующего лета.

    Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении добровольной военной службы для молодежи, передает РИА «Новости».

    Макрон уточнил, что новая национальная служба не станет всеобщей, но призвана заинтересовать все молодое поколение страны.

    Трансляция выступления велась на странице Елисейского дворца в соцсети Х. Макрон подчеркнул, что программа будет реализовываться постепенно, начиная с лета следующего года.

    Ранее немецкие политические партии достигли предварительного согласия по ключевым положениям законопроекта о реформе военной службы. По данным прессы, они решили обязать всех мужчин определенного возраста проходить медицинское освидетельствование.


    25 ноября 2025, 14:54 • Новости дня
    Лавров: СССР помог Франции избавиться от национального позора

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что Советский Союз и силы генерала Шарля де Голля совместно помогли Франции избавиться от национального позора.

    В интервью YouTube-каналу ассоциации «Франко-российский диалог» министр отметил, что после капитуляции Парижа власти Франции сдали все позиции Адольфу Гитлеру и продолжили жить под оккупацией, «попивая кофе на Монмартре», передает ТАСС.

    «Мы же просто их [французов] освободили. Вместе с генералом Шарлем де Голлем и его Движением сопротивления помогли им избавиться от национального позора после того, как они сдали все позиции Адольфу Гитлеру и жили, так сказать, попивая кофе на Монмартре под оккупацией», – подчеркнул Лавров. Интервью было записано 21 ноября.

    Также Лавров прокомментировал заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса о якобы возможном начале войны между Россией и НАТО до 2029 года. Глава МИД выразил обеспокоенность тем, что, по его мнению, страны Запада морально готовят своих граждан к неизбежности конфликта. Он добавил, что во Франции происходит переналадка всей экономики на военные рельсы, гражданские отрасли работают на военно-промышленный комплекс, а даже система здравоохранения становится военизированной для будущих условий. «Нет ни одного доказательства того, что Россия собирается нападать на Францию», – подчеркнул Лавров.

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова заявила о подготовке Франции к конфронтации с Россией.

    Начальник главного штаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон заявлял о необходимости полной готовности французских вооруженных сил к возможному военному столкновению в условиях роста международной напряженности.

    26 ноября 2025, 15:02 • Новости дня
    Safran согласилась передать Индии технологии двигателя истребителей пятого поколения

    Французская Safran передала Индии права на технологии двигателя новых истребителей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Французская компания Safran согласилась на передачу всех технологий Индии для создания двигателя собственного истребителя пятого поколения AMCA, пишут западные СМИ.

    Французская компания Safran согласилась на полную передачу технологий Индии для создания современного авиационного двигателя, который будет использоваться на отечественном истребителе пятого поколения AMCA, передает РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора Safran Оливье Андриеса.

    «По сути, мы совместно с Организацией оборонных исследований и разработок при Минобороны Индии разработаем новый двигатель в Индии. Это уникально, поскольку никто другой не делал подобного предложения», – подчеркнул Андриес в интервью изданию Economic Times.

    Ожидается, что официальный анонс о создании совместного предприятия между Safran и Исследовательским центром газовых турбин Индии будет сделан в ближайшее время. Стоимость масштабного проекта оценивается примерно в 7 млрд долларов, отмечают источники Economic Times.

    Сейчас в составе всех индийских истребителей используются двигатели иностранного производства, что существенно увеличивает их стоимость и затраты на обслуживание. Ранее Индия пыталась разработать собственный двигатель в рамках проекта Kaveri, однако это не удалось из-за недостаточной тяги мотора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Индия и Франция договорились о совместном производстве вооружения HAMMER для истребителей Rafale и Tejas.

    Ранее на авиашоу в Дубае произошло крушение индийского истребителя Tejas, в результате которого погиб пилот.

    ВВС Индии запустили эксплуатацию авиабазы в районе Ньом на границе с Китаем.

    25 ноября 2025, 15:07 • Новости дня
    Лавров: Покупка 100 истребителей Rafale Украиной вне здравого смысла

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что объем обсуждаемой сделки между Киевом и Парижем по числу закупаемых Украиной истребителей явно выбивается из реальных рамок.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что обсуждать предполагаемую сделку Украины по покупке 100 французских истребителей Rafale с точки зрения здравого смысла невозможно, передает ТАСС.

    В интервью YouTube-каналу ассоциации «Франко-российский диалог» Лавров обратил внимание на необычно крупную цифру, фигурирующую в сделке, заявив, что речь идет о покупке до 100 истребителей Rafale. По его словам, тему «100» украинский президент использует не впервые и упомянул договор между Владимиром Зеленским и премьер-министром Британии Киром Стармером на 100 лет. Лавров также иронично заметил, что недавно было заявлено о расходовании еще 100 миллионов на взятки среди коррумпированных чиновников.

    Обсуждение сделки между Украиной и Францией не раз становилось предметом публичных заявлений западных и украинских источников, но деталей о ее реализации пока представлено не было.

    Ранее Лавров заявил, что планы президента Франции Эммануэля Макрона по Украине не имеют отношения к мирному урегулированию.

    Европейские страны провалили все попытки повлиять на кризис на Украине с 2014 года и поощряют нацизм, запрещая русский язык, добавил Лавров.

    Напомним, Украина рассчитывает закупить 100 истребителей Rafale F4, системы ПВО SAMP-T и ракеты «воздух – воздух» у Франции до 2035 года.

    27 ноября 2025, 11:25 • Новости дня
    Экипаж «Союза МС-28» получил напутственный пинок перед стартом

    Глава Роскосмоса Баканов дал напутствие и пинок команде «Союза МС-28» перед полетом

    Tекст: Мария Иванова

    Перед полетом космонавты «Союз МС-28» получили традиционный символический пинок, который считается своеобразным «ускорением» на удачу перед длительной экспедицией.

    Космонавты экипажа корабля «Союз МС-28» перед стартом ракеты-носителя «Союз 2.1а» получили символичный напутственный пинок от генерального директора Роскосмоса Дмитрия Баканова, сообщает ТАСС.

    Эта многолетняя традиция, когда руководитель провожает экипаж легким пинком перед входом в ракету, по словам участников, служит своеобразным пожеланием успешного полета и помогает экипажу «оторваться от Земли».

    В ходе напутствия Баканов обратился к космонавтам с теплыми словами: «Ну что, готовы? Все в отделении, ничего не забыли? Успехов! Выглядите классно! Храни вас Господь, ребят. Все знаете, все умеете. Реализовывайте навыки. Пусть все получится. Мы рядом морально с вами».

    Руководитель отдельно напомнил астронавту Кристоферу Уильямсу продолжать учить русский язык и призвал полагаться на опыт коллег.

    На борту «Союза МС-28» в космос отправятся командир Сергей Кудь-Сверчков, бортинженер Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уильямс. Старт с Байконура намечен на 12:28 по московскому времени, а пребывание на орбите продлится 242 суток. К экипажу на Международной космической станции присоединятся космонавты из России, США и Японии.

    Возвращение космонавтов на Землю ожидается в конце июля 2026 года.

    Ранее в четверг государственная комиссия одобрила запуск ракеты «Союз-21а».

    Ракету с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» на этой неделе установили на стартовую площадку на Байконуре.

    Экипажи экспедиции МКС-74 ранее прибыли на Байконур для подготовки к полету.

    26 ноября 2025, 19:24 • Новости дня
    Суд Франции подтвердил приговор Саркози

    Суд Франции подтвердил приговор Саркози по делу о расходах на выборы в 2012 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Высшая судебная инстанция Франции оставила в силе обвинительный приговор экс-президенту Николя Саркози, отклонив его апелляцию по финансированию выборов, пишут местные СМИ.

    Кассационный суд Франции отклонил апелляцию экс-президента Николя Саркози по делу о финансировании избирательной кампании 2012 года, передает  РИА «Новости» со ссылкой на Франс Пресс. Как сообщает французское агентство, суд подтвердил обвинительный приговор в отношении Саркози.

    Таким образом, решение апелляционного суда осталось в силе. Саркози был приговорён к штрафу в 3750 евро и шести месяцам ограничения свободы, которые он должен отбыть дома с электронным браслетом.

    Кассационный суд рассматривал только вопросы применения закона, а не обстоятельства самого дела. Приговор по так называемому процессу «Бигмалион» был впервые вынесен ещё в 2021 году. Следствие установило, что Саркози потратил на кампанию 42,7 млн евро вместо разрешённых 22,5 млн евро, причём он был заранее предупреждён о предельных расходах.

    Это уже второй подтверждённый обвинительный приговор для Саркози – до этого он был признан виновным по делу о «прослушках». Французское законодательство не предусматривает дальнейших возможностей обжалования этого решения для бывшего президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский экс-президент Николя Саркози был приговорен к пяти годам тюрьмы по делу о финансировании его избирательной кампании Муаммаром Каддафи.

    10 ноября суд решил освободить Саркози из тюрьмы под судебный контроль.

    После освобождения Саркози заявил, что сосредоточится на подготовке к апелляции.

    26 ноября 2025, 15:59 • Новости дня
    Астронавт NASA отметил широкую известность Гагарина в США

    Астронавт NASA Уильямс заявил о высокой популярности Гагарина в США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Астронавт NASA Кристофер Уильямс подчеркнул, что первый космонавт Юрия Гагарин хорошо известен американцам, а его достижения ценятся всеми участниками космических программ.

    Юрий Гагарин очень известен в США, заявил астронавт NASA Кристофер Уильямс в интервью ТАСС. По его словам, американские астронавты помнят о дате первого полета Гагарина и высоко ценят вклад советского космонавта в освоение космоса.

    «Мы знаем, когда отмечается дата первого полета Гагарина. Я думаю, что все мы понимаем, что мы стоим на плечах этого великого человека. Поэтому мы безмерно благодарны за то, что мы находимся там, где мы сейчас», – заявил Уильямс.

    Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-28» и тремя участниками экипажа 74-й долговременной экспедиции запланирован с Байконура 27 ноября в 12:28 по московскому времени. В основной состав экипажа вошли космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уильямс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее астронавт Уильямс решил приготовить дома пельмени после того, как попробовал их перед полетом на МКС.

    Участники основного и дублирующего составов 74-й экспедиции на МКС успешно прошли медкомиссию и получили разрешение на полет.

    В рамках полета «Союз МС-28» проведут более 40 научных экспериментов.

    26 ноября 2025, 06:30 • Новости дня
    Россияне задержаны во Франции по делу о сговоре с иностранным государством

    Parisien: Франция задержала россиян по делу о сговоре с иностранным государством

    Tекст: Антон Антонов

    Французские спецслужбы задержали членов организации SOS Donbass по подозрению в «сговоре с иностранным государством», среди задержанных есть россияне, сообщает Parisien.

    По данным Parisien, гражданка России Анна Н. и француз Венсан П. были задержаны 17 ноября сотрудниками Главного управления внутренней безопасности Франции, передает РИА «Новости».

    По информации издания, обоим предъявлены обвинения в «сговоре с иностранным государством», «осуществлении деятельности по сбору информации, представляющей интерес для иностранного государства», и «заговоре с целью совершения преступления».

    Французские власти считают, что задержанные работали под видом гуманитарной деятельности на российские спецслужбы. Со стороны задержанных все подозрения отвергнуты, они не признали свою причастность к шпионажу, уточняет издание со ссылкой на прокуратуру.

    Анна Новикова, гражданка России, известна как внештатный стрингер РИА «Новости» во Франции, сообщило агентство.

    Кроме того, задержан третий подозреваемый, россиянин Вячеслав П., который также находится под стражей. Позднее СМИ сообщили о задержании еще одного члена SOS Donbass, французского гражданина Бернара Ф., которому предъявили обвинение и отпустили под судебный надзор с запретом на работу, связанную с Россией, в рамках общественных организаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре полиция Франции задержала четверых художников за создание граффити с изображением истребителей Mirage в виде гробов.

    27 ноября 2025, 21:44 • Новости дня
    Французы не поверили зявлениям властей о «российской угрозе»

    Опросы показали недоверие граждан к властям в США, Франции, ФРГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Две трети французов (67%) не поддерживают мнение о возможности нападения России на Францию, свидетельствуют данные опроса компании Elabe.

    Кроме того, 56% респондентов выразили негативное отношение к словам главы генштаба ВС Фабьена Мандона о необходимости готовиться к потерям среди детей и экономическим трудностям ради противодействия «российской угрозе», следует из опроса, пишет Telegram-канал «Социо».

    В Германии, согласно данным опроса Forsa, рейтинг канцлера Фридриха Мерца достиг исторического минимума в 23%, а 75% граждан Германии не выражают одобрения его работе. Партия «Альтернатива для Германии» сохраняет первое место с поддержкой в 26%, на втором месте – ХДС/ХСС с 25%, на третьем – СДПГ с 14%.

    В США, по данным Rasmussen Reports, 80% опрошенных избирателей считают правительство страны коррумпированным, при этом 44% охарактеризовали степень коррупции как «очень высокий» уровень.

