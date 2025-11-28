Франция успешно испытала новую ракету для исследований SyLEx

Во ФРанции провели успешный запуск новой исследовательской ракеты SyLEx

Tекст: Тимур Шайдуллин

Генеральная дирекция по вооружениям Министерства ВС Франции успешно провела запуск новой исследовательской ракеты SyLEx, передает ТАСС .

Первый пуск состоялся в ночь на пятницу на полигоне Land в Бискарроссе, расположенном в департаменте Жиронда. Там находится центр DGA по испытанию ракеты.

В сообщении министерства отмечается, что новый носитель предназначен для испытаний передовых технологий, как в оборонных целях, так и для гражданских разработок.

Разработку SyLEx компания ArianeGroup ведет с 2021 года. Новая платформа разработана для тестирования технологий как в верхних слоях атмосферы, так и вне ее пределов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция ранее осуществила первый коммерческий запуск ракеты-носителя Ариан-6 с космодрома во Французской Гвиане. В целом, отмечают эксперты, переход с Ariane 5 на новое поколение Ariane 6 затянулся.

Ранее в минобороны Франция высказали опасения, что сотрудничество со Space X способно подорвать европейскую космическую программу Ariane и стратегическую автономию региона.



