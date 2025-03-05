Назначен первый коммерческий запуск Ariane 6

WADA рассказала о последствиях невозврата медалей Валиевой

WADA: Последствия невозврата медалей Валиевой решатся органами, их вручавшими

Tекст: Елизавета Шишкова

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что вопрос возможных последствий невозврата медалей и призовых российской фигуристкой Камилой Валиевой будет решаться организациями, вручавшими эти награды, передает ТАСС.

Это заявление связано с решением Спортивного арбитражного суда (CAS), который лишил Валиеву золота чемпионата Европы 2022 года, а также медалей и наград на чемпионатах России и отдельных этапах турниров за нарушение антидопинговых правил.

В заявлении WADA говорится: «Вопрос о том, приведет ли невозврат медалей/призовых к каким-либо последствиям в соответствии с правилами руководящих органов соответствующих соревнований, является вопросом для этих органов». Медаль чемпионата Европы была вручена Валиевой Международным союзом конькобежцев (ISU), а награды внутренних соревнований – Федерацией фигурного катания на коньках России.

Валиева была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил, и ее дисквалификация истечет 25 декабря 2025 года. Теперь ее судьба и последствия невозврата наград остаются на усмотрение организаций, занимавшихся вручением этих медалей.

Ранее Валиева подала новую апелляцию в Федеральный суд Швейцарии после отказа в предыдущем иске по делу о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Всемирное антидопинговое агентство обратилось к Камиле Валиевой с требованием компенсации после отклонения ее апелляции в швейцарском суде по делу о дисквалификации за допинг.

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что фигуристка Камила Валиева обязана вернуть медали после решения Спортивного арбитражного суда из-за обнаружения у нее запрещенных веществ в микродозах.