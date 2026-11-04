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В севшем с неисправным двигателем самолете «Победы» не оказалось пассажиров
«Победа» опровергла сообщения о пассажирах в неисправном самолете
Самолет «Победы», экипаж которого доложил о проблемах с двигателем на пути из Минска во Внуково, выполнял технический рейс без пассажиров, сообщили в авиакомпании.
«Сообщение Shot содержит недостоверную информацию о клиентах на борту самолета «Победы». 1 ноября воздушное судно авиакомпании выполняло технический перегон из Минска в Москву без клиентов на борту», – пояснили в пресс-службе перевозчика ТАСС.
В компании уточнили, что в ходе рейса экипаж действительно доложил о неисправности одного из двигателей. Несмотря на это, борт благополучно совершил посадку в аэропорту Внуково.
Ранее Telegram-канал Shot выступил с утверждением, что у летевшего из Минска лайнера при заходе на посадку выключился двигатель. Канал также заявлял, что на борту якобы находились пассажиры и никто из них не пострадал.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник авиакомпания «Победа» скорректировала расписание полетов из-за закрытия воздушного пространства в ряде аэропортов.
В прошлом месяце перевозчик вынужденно внес изменения в рейсы в связи с ограничениями в нескольких регионах России.
В сентябре компания возобновила полеты из Москвы в Дубай.