Франция предупредила о рисках сотрудничества со Space X в ущерб Европе

Французский министр предостерег от сотрудничества со SpaceX в ущерб проекту Ariane 6

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в интервью газете Le Journal du Dimanche заявил о возможных рисках для европейской космической программы Ariane при сотрудничестве с американской компанией Space X, передает ТАСС. Он подчеркнул, что данное сотрудничество может угрожать стратегической автономии и промышленности Европы. Лекорню отметил, что некоторые европейские страны могут поддаться соблазну сотрудничества со Space X в ущерб собственной программе.

Министр признал, что на острове Майотта, который пострадал от урагана в декабре, терминалы спутниковой системы Starlink были развернуты для помощи в координации спасательных операций. Лекорню подчеркнул, что в чрезвычайных ситуациях необходимо быть прагматичными, особенно когда приходится использовать недоступные технологии.

Он также отметил, что Европа работала недостаточно эффективно в сфере космоса последние десятилетия. По его словам, когда Илон Маск начал программу с многоразовыми ракетами, многие считали это невозможным, в результате чего Европа оказалась заложником устаревших подходов. Лекорню добавил, что у стран ЕС были возможности для развития, но они были упущены из-за нежелания принимать риски.

Ariane 6 является новым поколением ракет-носителей тяжелого класса и заменит ранее использовавшиеся ракеты Ariane 5. Новая ракета будет предлагаться в двух модификациях: Ariane 62 и Ariane 64, с различными возможностями по выведению грузов на орбиту.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания SpaceX успешно вывела на орбиту секретный беспилотный космоплан США. Также сообщалось, что НАТО получит военный космодром в центре Европы для усиления своих космических возможностей. Глава компании Илон Маск ранее заверил в высадке кораблей Starship на Марс до 2030 года, что является важной частью долгосрочных планов SpaceX.