НАТО получит военный космодром прямо в центре Европы

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20 октября, четверг  |  Последнее обновление — 16:59  |  vz.ru
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Почему Россия отказывается от золота

России оказалось некому продавать золотые слитки Владимир Астапкович/РИА Новости
Российский Центральный банк неожиданно заявил, что не видит смысла в накоплении золота в резервах страны. Это крайне необычное заявление, особенно с учетом того, что последние десять лет ЦБ активно скупал золото, показывая пример и другим странам, и собственному населению. И эта стратегия принесла свои плоды. Что же произошло? Подробности...
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Обама хочет загнать Украину в рамки

Обама призвал обратить внимание Киева на то, где заканчивается защита и начинается нападение REUTERS/Kevin Lamarque
Бывший президент США Барак Обама призвал действующего президента Джо Байдена изменить политику в отношении Украины. А именно – довести до сведения Киева, что поддержка Америки не может быть безграничной. Таким образом Обама пытается снизить риск третьей мировой войны. Возможно, он наконец-то осознал стратегию украинцев.  Подробности...
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Три сценария нападения ВСУ на Херсон

Российская армия уже готова к битве за Херсон, атака ВСУ здесь не окажется внезапной Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Похоже, битва за Херсон начинается – ВСУ перешли в наступление с северной стороны. Это, впрочем, не единственное направление возможных атак Украины на один из новых российских областных центров. Где еще могут быть нанесены удары и что делают российские войска, чтобы их отразить? Подробности...
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Россия тратит на мир больше, чем США на войну

Президент США ошибочно трактовал введение военного положения в новых регионах России Global Look Press
Президент США заявил, что военное положение в новых регионах России введено, чтобы «запугать» местное население. Госдеп и вовсе утверждает, что Россию на этих территориях не ждали. Какие цели преследуют в Вашингтоне, делая подобные заявления? И в чем заключается принципиальная разница в подходах России и США к решению задач на украинском направлении?  Подробности...
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Две причины трагедии с крушением Су-34 в Ейске

Трагедия с крушением Су-34 связана с проблемой урбанизации вблизи аэродромов Виталий Тимкив/РИА Новости
СК рассматривает в качестве основной версии крушения Су-34 в Ейске техническую неисправность военного самолета. Однако, по мнению экспертов, большую роль в трагедии сыграла опасно близкая к аэродрому городская застройка. Был ли у летчиков шанс увести самолет от жилых домов и как следует решать проблему плотного соседства аэродромов и городов? Подробности...
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Поляки готовы превратить свою страну в ядерный полигон

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
В современной Польше то ли не понимают, то ли не хотят понять, что размещение на территории их страны чужого ядерного оружия приведет к ликвидации польского суверенитета – а то и самой Польши. Подробности...
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Путин просто объясняет, что дважды два – четыре

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Я бы на месте локальных авторов и «политологов» избегал соблазна очень уж радужных надежд на «народные противостояния в Европе». Самое интересное сейчас резонирует в арабском мире, в Азии, в Африке. И если нам видеть путинистов – то именно там. Подробности...
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Не спешите вступать в Панические войны

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Сегодня наша страна снова сражается. А у тех, кто формирует общественное мнение, появились гораздо большие возможности, чем когда-либо в прошлом. Но ведь и мы, народ России, уже не настолько информационно-девственны, как во времена перестройки. Подробности...
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Битва за Херсон

Совбез с военным положением: главное

Как Иран стал врагом Украины

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Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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Швеция показала кадры разрушенного участка «Северного потока»

В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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Бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом

Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
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Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

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До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
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    НАТО получит военный космодром прямо в центре Европы

    Этот самолет, по сути, и будет работать «космодромом»
    		   20 октября 2022, 16:45
    Фото: Matt Hartman/AP/ТАСС
    Текст: Михаил Котов

    Весьма знаковое военно-космическое соглашение подписано одной из ведущих частных космических компаний с Люксембургом. В этой стране планируется создать так называемый мобильный космодром, а использоваться он будет для срочного запуска военных спутников в интересах НАТО. Сам способ запуска спутников выбран не менее экзотический.

    «Боинг-747» компании Virgin Orbit, имеющий собственное имя Cosmic Girl (Космическая девушка), прибыл в Великобританию в преддверии первого в истории орбитального запуска в интересах Соединенного Королевства. Virgin Orbit планирует в ноябре стартовать с космического центра Нью-Ки в Корнуолле, чтобы запустить миссию Start Me Up.

    Кроме того, Virgin Orbit подписала с Министерством обороны Люксембурга меморандум о намерениях начать проработку организации в герцогстве «мобильного космодрома», который будет «оптимизирован для использования странами НАТО и другими европейскими союзниками». Почему Европа так сильно интересуется воздушным стартом, насколько он удобнее обычных космодромов и зачем это нужно НАТО?

    Воздушный старт – это способ запуска ракет или ракетопланов с высоты нескольких километров, куда доставляется запускаемый аппарат. Чаще всего это делается при помощи самолета-носителя, но в теории для этого можно использовать и воздушный шар, и другую ракету.

    Способ этот не нов. Уже в 1958 году, еще до начала эры пилотируемой космонавтики, Соединенные Штаты Америки создали запускаемые с самолетов-носителей экспериментальные ракетопланы. Например, для запуска ракетоплана X-15 с пилотом внутри использовался самолет-носитель B-52, к фюзеляжу которого был прикреплен ракетоплан.

    Впоследствии разными странами было разработано много проектов орбитального запуска при помощи воздушного страта. Для этого предлагалось использовать и Ан-225 «Мрия», и Ту-160, и многие другие.

    Главной проблемой воздушного старта долгое время оставалась небольшая масса, выводимая на орбиту. Дело в том, что для выведения хотя бы пары тонн на низкую околоземную орбиту требуется ракета со стартовой массой около 100–200 тонн, что выходит за рамки возможностей поднимаемой нагрузки для существующих самолетов (Ан-124 поднимает 120 тонн максимум).

    Долгое время единственной работающей системой воздушного старта оставалась американская «Пегас», способная вывести на орбиту до 443 килограммов полезной нагрузки при стартовой массе 18–23 тонны. В качестве самолета-носителя использовались сначала B-52, а впоследствии Stargazer (модифицированный Lockheed L-1011 TriStar). Всего было проведено более 40 пусков, но особой популярности система не снискала.

    Однако с 2021 года на рынок вышел новый игрок – компания Virgin Orbit, созданная миллиардером Ричардом Брэнсоном, владельцем корпорации Virgin. Virgin Orbit использует самолет-носитель Cosmic Girl (это доработанный Boeing 747-400) и ракету LauncherOne, способную вывести до 500 килограммов на низкую околоземную орбиту и до 300 на солнечно-синхронную. Всего с мая 2020 года было сделано пять запусков, из которых первый оказался неудачным, а оставшиеся прошли вполне успешно.

    Но почему именно воздушный старт? Чем этот способ лучше, чем традиционный космодром?

    На первый взгляд, основная причина – возможность сделать запуск более эффективным экономически, ведь для вывода полезной нагрузки на орбиту важны два параметра: в первую очередь скорость и во вторую – набранная высота. Казалось бы, самолет дает ракете выигрыш и в скорости, и в высоте. Но увы, на самом деле современный самолет-носитель не так сильно может помочь запуску. Экономический выигрыш от воздушного старта не превышает 10–11% от наземного запуска.

    Как это ни странно, но наибольшие плюсы воздушного старта лежат в логистике. Не требуется создание специального космодрома, можно использовать существующую инфраструктуру. Не надо выделять поля падения для ступени ракеты, запуск можно производить над океаном. Отдельный плюс – возможность производить запуск из наиболее эффективной точки – с экватора для большинства орбит и ближе к северу для запусков на полярные орбиты. Ну и главное – не надо заморачиваться перевозкой ракеты: самолет-носитель сам прилетит на нужное место и заберет ракету с полезной нагрузкой.

    По итогу при существующих технологиях и возможностях самолетов-носителей воздушный старт – это удобный, но далеко не идеальный способ быстро и без лишних расходов запустить небольшой космический аппарат весом 200–500 килограммов. С учетом тенденций последних десятилетий, сильно снизивших вес спутников, – воздушный старт, по сути, это точечные срочные запуски. И более всего они интересны военным.

    Таким образом, главной задачей нового «космодрома» с системой воздушного старта станет выведение на орбиту небольших спутников связи, спутников для дистанционного зондирования Земли, для разведки. По размерам под головной обтекатель могут влезть и радиолокационные спутники. То есть это возможность дешево, быстро и с хорошим временем реакции совершить срочный запуск военного спутника на орбиту.

    Не нужно ждать очереди на запуск, не надо связываться с перевозкой космического аппарата и возможной утечкой информации. Прямо с завода, где специалисты подготовили ракету, с ближайшего военного аэродрома ее забирает Virgin Orbit и в кратчайшие сроки запускает. Это очень удобно.

    Нужно сказать, что Ричард Брэнсон все это понимал и изначально позиционировал свою LauncherOne как удобную ракету для военных запусков. Конечно, при этом говорились все положенные речи о том, как воздушный старт будет использовать бизнес, но действия компании говорили сами за себя. Например, сертификация запусков с Гуама, где мало людей и практически отсутствует бизнес, но находится американская база Военно-воздушных сил Андерсен.

    Затем прошли переговоры с Великобританией о начале запусков в пользу Соединенного Королевства и вот теперь организация в Люксембурге «мобильного космодрома», который будет «оптимизирован для использования странами НАТО и другими европейскими союзниками». Тут все логично.

    Основная цель – военные европейские запуски, особенно с учетом буксующего и слишком далеко находящегося Гвианского космического центра (Куру). Здесь же будет возможность срочных «точечных» запусков в интересах европейских военных.

    Почему выбран именно Люксембург? Это тоже не является секретом. Удобные налоговые схемы, специально оптимизированные для космических компаний. В этой стране базируется не менее 70 компаний, деятельность которых связана с космической отраслью. Эта индустрия еще пять лет назад давала 2% от ВВП микрогосударства, сейчас сильно больше.

    Кроме того, НАТО может не волноваться, что Люксембург приберет «мобильный космодром» к рукам, он для этого слишком маленький. В результате и Британия, и европейские страны, входящие в НАТО, получат удобный инструмент по запуску небольших космических аппаратов.

    А движение New Space, которое говорило о создании новой коммерческой космической индустрии, основанной на стартапах, в очередной раз потерпело поражение. В итоге современный космос так или иначе опирается на государственные и военные заказы. Возможность долгосрочных и больших контрактов позволяет выживать, в то время как мечта о коммерческом космическом развитии остается лишь мечтой.


     
     
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