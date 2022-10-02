Глава Генштаба Британии Радакин: Россия может ударить по Западу из космоса

Россия может нанести удары по Великобритании с разных сторон, в том числе и из космоса, этот сценарий «представляет угрозу всему Западу», выразил мнение глава Генштаба страны Тони Радакин в беседе с The Daily Telegraph.

По словам главы Генштаба Великобритании, Москва имеет возможность вывести из строя системы связи и спутники, что фактически изолирует Соединенное Королевство от мира, передает РИА «Новости».

«У России есть силы в космосе. Россия обладает ядерным потенциалом. Россия имеет значительный подводный флот», – отметил Радакин.

Адмирал выразил мнение, что этот сценарий «представляет угрозу всему Западу», однако он вызовет «решительный ответ» со стороны НАТО.

Напомним, в пятницу президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.

В тот же день премьер Британии Лиз Трасс на фоне референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях пригрозила Москве различными мерами с целью парализовать «военную машину» России. В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе не признают и никогда не признают эти территории частью России.

Как подчеркнул посол РФ в США Анатолий Антонов, Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами. Глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов предостерег США и Британию от шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США в манипуляциях с целью втягивания России в ядерную повестку.

В понедельник председатель 77-й сессии ГА ООН Чаба Кереши на министерской встрече по случаю Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия предупредил о риске глобальной ядерной катастрофы из-за конфликта на Украине. Он также выразил мнение, что конфликт не ограничится тактическим уровнем применения ядерного оружия.

Напомним, президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул глава государства, в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».