Путин объявил о начале слома гегемонии Запада

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30 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 22:05  |  vz.ru
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Зачем Европу пугают новыми подрывами газопроводов

Западные военные кинулись защищать морскую нефтегазовую инфраструктуру Michael Jung/DPA/Global Look Press
Норвегия и Турция начали стягивать военные силы для защиты своей морской нефтегазовой инфраструктуры. Что будет, если Норвегия и Турция пострадают от терактов в их водах? С какой целью Запад нагоняет этот страх? И чего Европе действительно стоит опасаться?  Подробности...
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Россия вернулась к выбору Петра Великого

Петр вывел Россию на уровень империи, но это потребовало больших усилий от всего народа Hamburger Kunsthalle
Император Петр I опять претендует на роль символа всей страны: среди политиков прошлого россияне отдают предпочтение именно ему. Сохраняет свою популярность и генералиссимус Иосиф Сталин, которому пришлось ответить примерно на те же исторические вызовы, что и Петру. Современная Россия опять оказалась перед этими вызовами – и ставки для нее чрезвычайно высоки.  Подробности...
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Западных наемников завлекают на Украину двойным тарифом

На Украине «работают» представители почти десятка западных ЧВК president.gov.ua
На западном портале, предлагающем контракты людям с боевым опытом, появилось объявление: работа на Украине с расценками одна-две тысячи долларов за день. Целью обозначена помощь в эвакуации, но все указывает на вербовку именно в зону боевых действий. Как отмечают специалисты, предлагаемая оплата – вдвое выше средних расценок на «рынке». Почему наемничество на Украине стало таким дорогим? Подробности...
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Латвию накрыл страх перед предстоящей зимой

Не каждый житель Латвии может позволить себе отопление предстоящей зимой Aline Morcillo/Reuters
Тюрьмы, университеты и тем более обычные граждане Латвии шокированы суммами, которые им надо будет платить за отопление предстоящей зимой. Счета, особенно за электричество, выросли в разы. Люди постепенно впадают в отчаяние, обвиняя правительство в том, что оно не может оказать им действенной помощи. Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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Путин окончательно сбросил маски с Запада

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия вновь сражается за свое выживание и, более того – выживание мира, потому что на этот раз Запад, если дать ему шанс, выжжет любую альтернативу себе. А значит, у нас только одна дорога – вперед. Подробности...

Подрывом «Северных потоков» США разрешили Киеву унижать Европу

Александр Тимохин
Александр Тимохин, журналист
Очевидно, что диверсии на трубопроводах сильно повлияют на мировую политику в будущем. Куда сильнее, чем можно сейчас подумать, и, возможно, намного быстрее. Подробности...

Взрывы «Северных потоков» – классический casus belli

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Технические возможности для такого теракта по большому счету есть только у США – какие-нибудь прибалты, может быть, и хотели бы, но нечем. И это внятно очерчивает круг подозреваемых. Которым это выгодно и которые физически могут это сделать. Подробности...
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Самые великие. Выбор народа

Обсуждение: 4 комментария

России пора менять «друзей» в Европе

Кто признает новые границы России

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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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На бывшей Украине проходят референдумы о вступлении в состав России

В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
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    Путин объявил о начале слома гегемонии Запада

    «Слом западной гегемонии необратим. Как прежде уже не будет», – подчеркнул Путин
    		   30 сентября 2022, 21:00
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Михаил Мошкин,
    Олеся Отрокова

    В пятницу произошло историческое событие – в Кремле Владимир Путин и главы Донбасса, Херсонской области и Запорожья подписали договоры о воссоединении исторических русских земель с Россией. Люди, живущие на этих территориях, навсегда становятся нашими гражданами, подчеркнул президент. В своей речи он назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости уже идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства.

    «Люди свой выбор сделали, однозначный выбор», – заявил Владимир Путин в начале своей речи в Георгиевском зале Кремля. Этими словами глава государства подвел итог завершившихся во вторник референдумов в народных республиках Донбасса, в Херсонской и в освобожденной части Запорожской области.

    В пятницу волеизъявление было закреплено документально: российский руководитель и главы независимых республик и областей подписали договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья в состав России. Абсолютное большинство высказалось за то, чтобы эти земли вошли в состав России, а живущие там люди перестали быть, как сказал президент, «оторванными от своей Родины».

    Путин дважды, привлекая внимание аудитории, подчеркнул: народ реализовал свое неотъемлемое право, и оно не только соответствует базовому принципу Устава ООН, но и основывается на историческом единстве, «во имя которого побеждали поколения наших предков, те, кто от истоков Древней Руси на протяжении веков созидал и защищал Россию». Путин напомнил о том, что в Новороссии сражались Суворов и Ушаков, основывали города Екатерина Великая и князь Потемкин. «Здесь стояли насмерть наши деды и прадеды во время Великой Отечественной войны», – подчеркнул Путин и напомнил о героях Русской весны – в их числе погибшие глава ДНР Александр Захарченко, командиры Арсений Павлов (Моторола), Алексей Мозговой – чьи имена зал встретил аплодисментами, за которыми последовала минута молчания.

    «Нет ничего сильнее решимости миллионов людей, которые по своей культуре, вере, традициям, языку считают себя частью России», – сказал Путин. Он отметил, что Россия не стремится восстановить Советский Союз, но восстанавливает разрушенное в 1991 году единство народа. Глава государства подчеркнул:

    «Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все: люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда».

    Путин дал понять, что новый статус Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона окончателен и не может быть предметом обсуждения. «Выбор народа Россия не предаст», – сказал глава государства под аплодисменты зала. При этом российский лидер призвал – фактически ультимативно – киевский режим немедленно прекратить ту войну, которая была развязана 2014 году, и вернуться за стол переговоров.

    С обращения не столько к Киеву, сколько к реальным его хозяевам – Вашингтону, Лондону и Брюсселю – началась та часть выступления Путина, в которой он, по сути, сформулировал новую внешнеполитическую доктрину России, прямо наследующую знаменитую Мюнхенскую речь 2007 года. Тогда, напомним, Москва впервые в постсоветской истории обозначила право на геополитический суверенитет, противопоставив его однополярному миру, который выстраивают США.

     

    «Была Мюнхенская речь в 2007 году, посвященная безопасности, а эта о цивилизационном выборе движения развития или угасания мира. И он касается и личного социально-культурного выбора, и выбора государств: кем им быть – суверенным или вассальским», – написал в своем Telegram-канале политтехнолог Марат Баширов, добавив: «Похоже, мы теперь сами подвели новую красную линию для мира».

    Подлинные причины гибридной войны

    Путин выдвинул прямые обвинения Западу – и в первую очередь англосаксонскому лагерю, который в постсоветскую эпоху «искал и продолжает искать новый шанс ударить по нам, ослабить и развалить Россию». «Англосаксам мало санкций. Они перешли к диверсиям, невероятно, но факт, организовав взрывы на международных газовых магистралях «Северного потока», – без обиняков указал Путин. Он также подчеркнул:

    «Именно в алчности, в намерении сохранить свою ничем не ограниченную власть и есть подлинные причины той гибридной войны, которую коллективный Запад ведет против России».

    Здесь, по оценке Путина, кроются причины системной русофобии, ненависти к нашей стране и к ее культуре. «Для них прямая угроза – наша мысль и философия, поэтому и покушаются на наших философов», – сказал президент. Он подчеркнул: «Им вообще не нужна Россия, она нужна нам». Последняя фраза была встречена долгой овацией.

    Россия не просто великая тысячелетняя держава, но страна-цивилизация, которая не будет жить по подтасованным и фальшивым правилам, которые навязывает Запад, указал Путин. Из этого утверждения прямо вытекал следующий тезис, на котором президент сделал особый акцент.

    Слом однополярного миропорядка

    По оценке Путина, для США (единственной в мире страны, дважды применившей ядерное оружие) и для их сателлитов критически важно, «чтобы все страны сдали свой суверенитет в пользу Соединенных Штатов», чтобы все государства мира оставались элементами неоколониальной системы, объектами грабежа, зависимыми от власти доллара и технологического диктата.

    «А мы – мы гордимся тем, что в XX веке именно наша страна возглавила антиколониальное движение, которое открыло многим народам мира возможности для развития, для того чтобы сокращать бедность и неравенство, побеждать голод и болезни», – подчеркнул президент. В то же время, напомнил он, Запад продолжает использовать голод как инструмент политического доминирования.  

    Из слов главы государства следует, что Россия, которая на протяжении столетий не давала «себя обобрать» и восстановила могущество после потрясений 1990-х, может стать примером для остального человечества. Причем не только для стран третьего мира, но и для «фактически оккупированных» Америкой Германии, Японии, Южной Кореи и других государств, которых США «цинично называют равноправными союзниками».

    «Весь однополярный миропорядок по своей сущности антидемократичен и несвободен. Он лжив и лицемерен насквозь, – настаивал Путин. – Диктат США строится на грубой силе, на кулачном праве». Пытаясь удержать глобальное доминирование, англосаксы пытаются подорвать любые суверенные центры развития, не допустить появления многополярного мира. «Мы уже слышали о сдерживании России, Китая, Ирана. Полагаю, на очереди другие страны Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока», – отметил Путин.

    Но, подчеркнул российский лидер,

    «мир вступил в период революционных трансформаций,

    они носят фундаментальный характер, формируются новые центры развития, они представляют большинство мирового сообщества и готовы не только заявлять о своих интересах и защищать их».

    «Путин провозгласил Россию лидером антиглобалистского, антизападного, антиколониального, традиционалистского Интернационала, второй сверхдержавой с альтернативной универсальной идеологией», – высказал мнение в своем Telegram-канале президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Напомним, что президент говорил не только о праве государств суверенно определять свою политику, но и о праве отстаивать свои моральные ценности, традиционное отношение к семье и религии. 

    «Владимир Путин объявил о создании своего рода альтернативного глобализма, экономического, но не политического и не культурного», – в свою очередь полагает эксперт Российского совета по международным делам (РСМД), политолог Алексей Наумов.

    В целом выступление президента можно понимать как призыв к другим странам о необходимости решать накопившиеся проблемы не силой, не обманом и не подлостью, заметил член Общественной палаты Москвы, политолог Александр Асафов, чье мнение приводит портал «Независимого общественного мониторинга». Асафов также провел параллель между нынешним выступлением Путина и Мюнхенской речью – оба выступления стали историческими, подчеркнул политолог.

    «Речь Президента получилась достаточно объемной и охватывала очень много обстоятельств нашей жизни – исторический фундамент происходящего, отсылки к нашей ценностной картине мира и обозначение окружающих нас геополитических условий, в которых кроется причина происходящего, в том числе те деструктивные действия, которые предпринимаются против нашей страны», – резюмировал Асафов.

    «Как прежде уже не будет»

    Отметим, что в завершении своей речи Путин, пожалуй, выразил квинтэссенцию своего послания стране и миру. «Сегодня мы боремся за справедливый и свободный путь, прежде всего, для нас самих, для России, за то, чтобы диктат, деспотизм навсегда остались в прошлом, – сказал президент. – Убежден, страны и народы понимают, что политика, построенная на исключительности кого бы то ни было, на подавлении других культур и народов, по сути своей преступна, что мы должны перевернуть эту позорную страницу. Начавшийся слом западной гегемонии необратим. И вновь повторю: как прежде уже не будет».

    По словам президента, «поле битвы, на которое нас позвала судьба и история, – это поле битвы за наш народ, за большую историческую Россию». «Сегодня нам нужна консолидация всего общества. И в основе такой сплоченности может быть только суверенитет, свобода, созидание, справедливость. Наши ценности – это человеколюбие, милосердие и сострадание», – заявил Путин.

    «В своей речи президент сформулировал контуры, принципы нашей новой идеологии. Путин сделал акцент на необходимости консолидации всего общества вокруг этих принципов», – отмечает руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына. «Главной в речи президента мне показалась тема восстановления исторической справедливости, – комментирует директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. – Из уст президента прозвучала цитата одного из наших философов. Воспроизвожу по памяти: «Если я русский, то я люблю по-русски, я живу по-русски» – это наша ключевая ценность, ключевая позиция».

    Кислицына также отметила процитированные президентом слова философа Ивана Ильина – в приложении к нынешней политической практике их можно трактовать однозначно как призыв сделать выбор: либо ты со страной, либо нет. «Нужно сделать экзистенциональный, мировоззренческий выбор. Либо мы объединяемся и строим совместное будущее, о котором говорил президент, либо бежим из страны, то есть отменяем в себе русского человека», – сказала Кислицына.

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