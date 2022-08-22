Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

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22 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 22:25  |  vz.ru
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Новый глобальный кризис стал неизбежным

Кризисные очаги наблюдаются по всему миру REUTERS/Pavel Mikheyev
Наступления новой мировой рецессии уже практически никто не отрицает. Кризисные очаги наблюдаются в США, в Европе, в Китае. Откуда именно ждать беду, никто даже не берется предугадать. Ведь погрузить весь мир в новый экономический кризис может простая случайность. Каким он может быть и к чему готовиться России? Подробности...
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Что мешает ВМФ России исправить «ошибку Горбачева»

Решения, принятые 30 лет назад политическим руководством страны, по-прежнему ограничивают наши военные возможности Павел Львов/РИА Новости
В России предложили вернуть тактическое ядерное оружие морскому флоту. Однако такой шаг означал бы отказ Москвы от «джентельменского соглашения» между Горбачевым и Бушем-старшим. Насколько эта идея реализуема и востребована в сегодняшних реалиях? Даст ли ТЯО преимущество ВМФ России в Мировом океане? И как на такие действия отреагирует Вашингтон? Подробности...
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Как бороться с украинскими диверсантами

Взрывы на военном аэродроме в Крыму навели на подозрения о действиях украинских диверсантов Mulch/ТАСС
Российские органы безопасности официально признали, что на территории нашей страны в последнее время происходят диверсии – по сути дела, террористические акты. Организованы и проведены эти диверсии украинскими спецслужбами. Какие структуры на Украине занимаются этим, каким образом они проникают в Россию и что нужно сделать для их нейтрализации? Подробности...
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Западные СМИ встали на сторону убийц Дугиной

Следствие считает, что убийство Дарьи Дугиной было заказным Сергей Бобылев/ТАСС
Совершенно фантастические эпитеты и определения используют западные СМИ для описания философа Александра Дугина – отца Дарьи Дугиной, убитой накануне в Москве. Что пишут об этом европейские и американские издания и почему их реакция выглядит не только безграмотной, но даже бесчеловечной? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Как относиться к угрозе пятой статьи НАТО

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Складывается впечатление, что в Америке на фоне развития специальной военной операции возникает желание проверить готовность Москвы к эскалации противостояния. Подробности...
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Мы находимся на линии огня

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Террористы рассчитывали убить мысль, убить интеллект. Мы должны ответить новым пробуждением мысли. Пора просыпаться, поскольку с врагом, который нам противостоит, нельзя воевать во сне. Подробности...
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Письмо Ксении Собчак

Захар Прилепин
Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
Ксения Анатольевна, сходите, пожалуйста, в госпиталь, пообщайтесь с донбасскими беженцами, принесите детям конфеток. Ваню Урганта с собой возьмите. Они готовы с вами поговорить. Вы-то почему не готовы? Подробности...
Обсуждение: 42 комментария
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Когда замерзнет Европа

Зачем украинцы обстреливают АЭС

За что в США ценили Гитлера

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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ»

В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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В Крыму открылся фестиваль «Таврида.АРТ»

В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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В России представлен макет новой орбитальной станции

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как специальная военная операция России на Украине изменила российское общество?
  • Скорее, сплотила

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Изменилось ли ваше отношение к ГКЧП с августа 1991 года?
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    Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

    Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии
    		   22 августа 2022, 22:25
    Фото: кадр из видео
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Михаил Мошкин

    Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной?

    В понедельник ФСБ сообщила о раскрытии убийства журналистки и политобозревателя Дарьи Дугиной – дочери философа и общественного деятеля Александра Дугина, погибшей в результате взрыва автомобиля в минувшую субботу. Неотложный розыск показал: преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами, его исполнитель – гражданка Украины Наталья Вовк 1979 года рождения. В понедельник ФСБ распространила видео, которое подтверждает: Вовк въехала на территорию России под собственным именем, заселилась в один дом с Дугиной, вела за ней слежку, а после совершения теракта выехала через Псковскую область в Эстонию.

    Напомним, что ранее представитель МИД России Мария Захарова сказала: если версию об «украинском следе» в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике гостерроризма со стороны Киева. Теперь об этом следует говорить без сослагательного наклонения.

    В понедельник сетевой проект «НемеZида», собирающий информацию об украинских силовиках, сообщил: Вовк служила в полку «Азов», признанном в России террористической организацией. В Сети была опубликована фотография удостоверения Вовк, где она фигурирует под девичьей фамилией Шабан. По данным РИА «Новости», Вовк ранее жила в Мариуполе. Родственники рассказали корреспонденту агентства, что женщина месяц назад якобы уехала в Европу и не появлялась в своей мариупольской квартире, а также подтвердили, что Вовк служила в украинских войсках. Источник RT подтвердил: Вовк-Шабан проживала в Мариуполе и служила в Нацгвардии Украины. «Поиск бывших военнослужащих и нацгвардейцев затруднен отсутствием полной базы у спецслужб ДНР. Скорее всего, этим и воспользовалась Шабан, когда оформляла новые документы, по которым ей впоследствии удалось въехать в Россию», – пояснил собеседник RT.

    В нацбате «Азов» служил и некий Данил Шабан – судя по всему, родственник Натальи Вовк-Шабан, разместивший объявление о продаже автомобиля Mini Cooper, на котором в России перемещалась террористка и который попал в поле зрения ФСБ. Объявление обнаружил украинский политик и блогер Анатолий Шарий, а о связи Данила Шабана с «Азовом» сообщил в Telegram-канале военкор Евгений Поддубный. По данным ФСБ, машина перемещалась с номерами ДНР (использовались при въезде в Россию), Казахстана (были использованы в Москве) и Украины – эти номера находились на «Мини Купере» при пересечении российско-эстонской границы.  

    В России Вовк находилась вместе с дочерью, 12-летней Софьей Шабан, сообщили правоохранители. Как предположил Шарий, Вовк могла привлечь девочку к совершению теракта. Прорабатывается версия, что взрывное устройство под днище машины Дугиной со стороны сиденья водителя мог подложить именно ребенок, подтвердили в российских правоохранительных органах.

    Высока вероятность, что у Вовк были и другие сообщники, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов. Он пояснил:

    при проведении таких терактов на месте, кроме исполнителя, присутствуют группы прикрытия и сопровождения, причем исполнитель, как правило, их не знает.

    «Иногда общая численность этих групп может доходить до десяти человек», – указал собеседник. При этом Ворожцов полагает, что заявление бежавшего в Киев еще в 2016 году бывшего российского политика Ильи Пономарева о том, что в убийство Дугиной была вовлечена некая «Национальная республиканская армия» (якобы существующая в России подпольная структура, чей манифест зачитал Пономарев), – это полный бред. При этом, повторил эксперт, СБУ или Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины вполне могли задействовать группу.

    Ворожцов считает, что и взрывное устройство исполнительница получила, уже находясь на территории России. «Во-первых, его довольно трудно провезти через границу. Во-вторых, смонтировать такое устройство и приспособить его для надежной установки сможет совсем не каждый. И, судя по всему, все ее сообщники тоже уехали за границу в тот же день, что и она, но по разным направлениям», – резюмировал собеседник.

    Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров также полагает, что в теракт была вовлечена группа. «Для спецслужб Украины найти исполнителя из проживающих в России украинцев не составляет труда. Я пока не вижу ситуаций, которые помешали бы украинским силовикам вербовать себе агентов в нашей стране», – подчеркнул собеседник.

       

    В воскресенье, через несколько часов после трагедии, философ Александр Дугин рассказал следователям, что и он, и его дочь ранее получали угрозы от украинских националистов. Добавим, что основатель российской геополитической школы, лидер Международного евразийского движения Дугин известен на Западе как один из ключевых идеологов «русского мира». И сам философ, и его дочь (публиковавшаяся в том числе и в газете ВЗГЛЯД под псевдонимом Дарья Платонова) неоднократно были включены в санкционные списки США и их союзников, в частности, персональные санкции против дочери Дугина ввели Соединенные Штаты, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

    Впрочем, правоохранители полагают, что целью украинских спецслужб, готовивших террористический акт, была именно Дарья Дугина, а не ее отец. Об этом ТАСС сообщил источник в российских правоохранительных органах.

    Напомним, что вечером 20 августа Дугина возвращалась домой с проходившего в этот день в подмосковной усадьбе Захарово литературно-музыкального фестиваля «Традиция», где с лекцией выступал ее отец. В понедельник депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил: силовики проведут проверку охранных структур, обеспечивавших безопасность на фестивале. Сообщалось, что отец и дочь должны были возвращаться с мероприятия вместе на автомобиле Дарьи. Но, по предварительной информации, Александр Дугин решил уехать на автомобиле предпринимателя Константина Малофеева, который также принимал участие в фестивале. Джип Land Cruiser Prado, за рулем которого находилась Дарья, взорвался в районе поселка Большие Вяземы. Машина, где находился Александр Дугин, ехала почти следом за дочерью. Взрыв на повороте со Звенигородского шоссе на Можайское произошел на глазах у Дугина, – рассказал источник kp.ru.

    «На фестивале «Традиция», по моему мнению, могли быть сотрудники украинских спецслужб или просто симпатизанты нынешнему киевскому режиму, – отметил Ворожцов. – Например, в свое время на мероприятия Союза добровольцев Донбасса приходил один украинский журналист в сопровождении человека, очень похожего на сотрудника аппарата военного атташе Украины в России».

    Как бы то ни было, установленная исполнительница теракта Вовк находится за пределами России. Департамент полиции и погранохраны Эстонии отказался комментировать информацию ФСБ о местонахождении этой гражданки Украины. Но, по сути, в Таллине не опровергли, что предполагаемая террористка может находиться на территории прибалтийского государства. В департаменте полиции лишь заявили: «Мы можем публиковать сведения о пересечении лицами границы только в случаях, предусмотренных законодательством, и ситуация, когда российская спецслужба обвиняет кого-то в чем-то через публикации в СМИ, к ним не относится».

    «Если Эстония не выдаст России исполнительницу убийства Дугиной, то есть основания для жестких действий против Таллина, укрывающего террористку», – написал в своем Telegram-канале сенатор Владимир Джабаров, первый зампред Совета Федерации по международным делам.

    «Я думаю, России надо пройти все шестеренки, установленные международными нормами, предусмотренные для таких случаев: объявить в розыск, подключить Интерпол, – подчеркнул депутат Госдумы, экс-командир спецподразделения Андрей Колесник. – Если же Эстония откажет, то нужно показать Таллину, что границы Евросоюза не остановят отправления правосудия. В России есть много подразделений, которые могут найти Вовк в стране побега и доставить на нашу территорию для очного суда и отбытия наказания. В целом ответ Москвы должен быть как можно более жестким, чтобы Эстония и Украина поняли, что учиненный ими беспредел порождает еще больший беспредел».

    Нет никаких шансов, что Эстония выдаст подозреваемую в теракте, в свою очередь указал Гончаров. «Эти три прибалтийские шавки – одни из самых антироссийских стран, они не выдадут преступника, что бы он ни совершил: хоть убийство детей, хоть любое другое зверство», – отметил ветеран «Альфы».

    «Со стороны Эстонии в украинской боевой операции... могли принимать участие либо Полиция безопасности (руководитель Арнольд Синисалу), либо Служба внешней разведки (руководитель Мик Марран)», – высказал предположение в Telegram-канале военный эксперт Игорь Коротченко. По его мнению, участие эстонских спецслужб заключалось в предоставлении безопасного коридора, по которому террористка Вовк беспрепятственно была эвакуирована в Киев встречавшей ее на эстонско-российской границе оперативной группой.

    Александр Дугин в понедельник прямо обвинил в убийстве своей дочери нацистский украинский режим. «Она была прекрасной православной девушкой, патриоткой, военкором, экспертом центральных каналов, философом. Ее выступления и репортажи всегда были глубоки, обоснованы и сдержанны. Она никогда не призывала к насилию и войне. Она была восходящей звездой в начале своего пути. Враги России ее подло, исподтишка убили...» – приводит предприниматель Константин Малофеев текст письма Дугина.

    «Наши сердца жаждут не просто мести или возмездия. Это слишком мелко, не по-русски. Нам нужна только наша Победа. На ее алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь. Так победите, пожалуйста! Мы хотели воспитать ее умницей и героем. Пусть и сейчас она вдохновляет сынов нашей Отчизны на подвиг», – продолжил общественник.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Дугину и его супруге Наталье Мелентьевой в связи с гибелью их дочери. Глава государства назвал убийство девушки подлым и жестоким преступлением. В понедельник глава государства наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертно. Прощание с Дугиной состоится 23 августа в телецентре «Останкино» в 10 часов утра.

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