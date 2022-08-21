Дело Дугиной должно стать самым важным для нас

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21 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 15:55  |  vz.ru
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Новый глобальный кризис стал неизбежным

Кризисные очаги наблюдаются по всему миру REUTERS/Pavel Mikheyev
Наступления новой мировой рецессии уже практически никто не отрицает. Кризисные очаги наблюдаются в США, в Европе, в Китае. Откуда именно ждать беду, никто даже не берется предугадать. Ведь погрузить весь мир в новый экономический кризис может простая случайность. Каким он может быть и к чему готовиться России? Подробности...
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Что мешает ВМФ России исправить «ошибку Горбачева»

Решения, принятые 30 лет назад политическим руководством страны, по-прежнему ограничивают наши военные возможности Павел Львов/РИА Новости
В России предложили вернуть тактическое ядерное оружие морскому флоту. Однако такой шаг означал бы отказ Москвы от «джентельменского соглашения» между Горбачевым и Бушем-старшим. Насколько эта идея реализуема и востребована в сегодняшних реалиях? Даст ли ТЯО преимущество ВМФ России в Мировом океане? И как на такие действия отреагирует Вашингтон? Подробности...
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Киев решил досаждать крымчанам с воздуха

Боезапас, который нес украинский беспилотник, не смог повредить штаб-квартиру Черноморского флота соцсети
Последние несколько дней Крым и Севастополь отражают нападения вражеских малых беспилотников. В субботу украинские диверсанты атаковали штаб-квартиру Черноморского флота, но дрон был сбит в последний момент. Местные власти поясняют, что Киев пытается психологически воздействовать на крымчан, и призывают не поддаваться на провокации. Подробности...
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«Рыночные реформы» ввергают Литву в разорение электричеством

Цены на электричество разоряют жителей Прибалтики REUTERS/Ints Kalnins
«Биржевые механизмы», введенные не так давно Литвой в электроэнергетике, подняли в этой стране цены на электричество до невиданных ранее высот. Сотни тысяч граждан страны были обмануты поставщиками электроэнергии. В итоге даже магазины отключают холодильники и освещение, холодное пиво становится дефицитом. Как же все это произошло и что думают об этом сами литовские жители? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Дело Дугиной должно стать самым важным для нас

Дмитрий Михайлин
Дмитрий Михайлин, генеральный директор АНО «Русские репортеры»
Взрыв слышали все. Он произошел во время гала-концерта – кажется, выступал Аким Апачев с «Плыве кача» или Алексей Джанго Поддубный. Я тоже слышал. Но не придал никакого значения. Подробности...

США пытаются лишить Россию «мягкой силы»

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Вашингтон бьет по российским инструментам «мягкой силы». Это часть его политики по выстраиванию железного занавеса и организации майданов на постсоветском пространстве. И вопрос в том, как на это будет реагировать российская власть. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Немцы пытаются спрятаться от смерти

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Подавляющее большинство не ходит на кладбище, да и в храмы, впрочем, тоже. Всё, что связано со смертью, у них вызывает неприятное, почти брезгливое чувство, замешанное на каком-то животном страхе и непонимании. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
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Когда замерзнет Европа

Зачем украинцы обстреливают АЭС

За что в США ценили Гитлера

Обсуждение: 11 комментариев
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ»

В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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В Крыму открылся фестиваль «Таврида.АРТ»

В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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В России представлен макет новой орбитальной станции

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Дмитрий Михайлин

    Дело Дугиной должно стать самым важным для нас

    Дмитрий Михайлин
    генеральный директор АНО «Русские репортеры»
    		21 августа 2022, 15:40

    Вчера на фестивале «Традиция» Захар Прилепин был с охраной. Я не стал ничего спрашивать, но сразу понял, что это не понт. Глупо колотить такие понты человеку, бывшему на войне.

    Я поздоровался с Александром Гельевичем Дугиным и какими-то барышнями. С Дарьей Дугиной я не знаком, возможно, она была среди этих барышень.

    Взрыв слышали все. Он произошел во время гала-концерта – кажется, выступал Аким Апачев с «Плыве кача» или Алексей Джанго Поддубный. Я тоже слышал. Но не придал никакого значения – машину Дугина, как позже выяснилось, взорвали на Можайском шоссе в шести километрах от усадьбы Захарово, в которой проходит фестиваль. А чуть дальше – танковый полигон Алабино, там постоянно что-то грохочет. Мы даже не прервали умную беседу с Германом Садулаевым и не перестали смеяться с Аней Долгаревой.

    Когда мне сообщили, что произошло, я не поверил. Несколько раз набрал номер Дугина – он не отвечал. Взял у организаторов номер Дарьи – и тоже позвонил: вне доступа. Друзья-организаторы фестиваля попросили пока ничего не писать – они сами не могли поверить, что это случилось, и надеялись, что правоохранительные органы опровергнут информацию. Не опровергли.

    Было ли на фестивале какое-то ощущение «чего-то такого»? Нет, не было.

    Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

    Была прекрасная погода, все радостно общались и улыбались. Несколько десятков тысяч человек бродили по площадкам – тут поэты, тут музыканты, там лекции. Как я теперь понимаю, взрыв (-ы) могли произойти в любом из этих мест.

    Но взорвалась машина с Дашей Дугиной.

    Это не может быть ничем иным, это точно теракт. Направленный, разумеется, не на Дашу, а на Александра Гельевича – одного из величайших философов планеты, чьи идеи и формулы стоят ровно поперек мировой повесточки. Все те процессы, которые происходят сейчас, он сформулировал задолго до.

    И нет никакого сомнения, что это не выходка отдельного (-ых) сумасшедшего, а спланированная террористическая атака на нашу страну. Не первая и, к сожалению, не последняя.

    Нагнетать, не нагнетать – не этими категориями сейчас надо оперировать. Надо четко и с холодной головой признать: против нашей страны ведется террористическая война. И, в общем, понятно, кем.

     

    Военкор Сладков прав: «Дело Даши Дугиной» должно стать самым важным для нас сейчас, самым громким, самым значимым – начиная со срочного созыва Совбеза ООН. Украина при поддержке западных спецслужб перешла к открытой фазе террористической войны – включая обстрел Запорожской АЭС – что угрожает не только нам.

    Я не был знаком с Дашей Дугиной, но все говорят, что она была прекрасным, светлым и чистым человеком. Такие люди умирают не почему-то, а для чего-то. Например, для того, чтобы мы все пришли наконец в чувство.


     
     
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