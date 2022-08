Синоптики рассказали о погоде в столице СК возбудил дело по факту подрыва автомобиля дочери Дугина 21 августа 2022, 08:44 Текст: Антон Никитин

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после подрыва в Подмосковье автомобиля журналиста и политолога Дарьи Дугиной, сообщили в пресс-службе ведомства. Расследование дела по ч.2 ст.105 Уголовного кодекса (пункт «е») «Убийство, совершенное общеопасным способом» взяла на контроль прокуратура Московской области, говорится в сообщении на сайте СКР. По данным следствия, 20 августа, около 21.00, в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского городского округа в Toyota Land Cruiser, предположительно, сработало взрывное устройство, после чего внедорожник загорелся. «Девушка-водитель, которая находилась за рулем, погибла на месте. Личность погибшей установлена: это журналист и политолог Дарья Дугина», – заявили в СК. На месте происшествия работают следователи, криминалисты и взрывотехники. По результатам осмотра назначат ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую, взрывотехническую и молекулярно-генетическую. СК рассматривает все возможные версии. О гибели дочери Дугина в ночь на 21 августа сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он обвинил в случившимся «украинских террористов». Александр Дугин – философ, политолог, публицист, профессор, основатель филофско-политического течения неоевразийство. С марта 2015-го находится в санкционном списке США из-за событий на Украине. Кроме того, санкции против Дугина ввели Канада и Австралия. Дарья – его дочь от второго брака с философом Натальей Мелентьевой. Родилась в 1992 году, окончила философский факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, работала политическим обозревателем Международного евразийского движения.

Эксперт объяснил, как украинцы применили химическое оружие против российских военных 20 августа 2022, 18:55

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Андрей Резчиков

После госпитализации российских военных, которые пострадали в Васильевке, факт применения Украиной боевых отравляющих веществ можно считать доказанным, сказал газете ВЗГЛЯД микробиолог Игорь Никулин. О том, что российские военные были отравлены ботулотоксином типа «В», в субботу сообщили в Минобороны. «Террористический киевский режим пытается применять биологическое, химическое и даже ядерное оружие. Поэтому целью специальной военной операции является устранение трех этих угроз. Центр мирового терроризма переместился с Ближнего Востока в Киев, поэтому предотвратить террористическую угрозу, которая исходит от киевского режима, – это задача общемировой важности», – считает микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, экс-советник генсека ООН Игорь Никулин. Собеседник подчеркнул, что ботулотоксин типа «В» – один из самых сильных органических ядов. То, что отравление российских военных этим веществом обнаружили токсикологи, говорит о том, что «факт применения Украиной боевых отравляющих веществ можно считать доказанным». «Наработка ботулотоксина типа «В» – довольно сложный процесс, который вполне освоен на Западе. Это так называемый ботокс, который активно применяется в косметологии», – пояснил Никулин. Он напомнил также, что в последние годы на Украине, особенно в Киеве, Одессе, Херсоне и Львове неоднократно фиксировались вспышки ботулизма – отравление в результате попадания в организм человека ботулотоксина. «Скорее всего, американцы работали с ботулотоксином на территории Украины. В том же Киеве, Одессе, Львове и других городах у них есть для этого высокотехнологичные лаборатории. Ботулотоксин типа «В» был на вооружении многие годы и, по всей видимости, остается до сих пор, потому что с 2001 года американцы никого не пускают на свои склады и арсеналы», – напомнил микробиолог. О том, что в конце июля российские военные, выполнявшие задачи в районе Васильевки в Запорожской области, были доставлены в госпиталь с признаками сильного отравления, в субботу сообщили в Минобороны России. При обследовании в организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество ботулотоксин типа «В». Наличие яда также подтвердили специалисты Главного научного-исследовательского испытательного института военной медицины Минобороны (Санкт-Петербург). Никулин приветствовал решение России обратиться после этого случая в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). По его мнению, обращение должно касаться не только отравления российских военных, но и руководителя администрации Херсонской области Владимира Сальдо, который сообщал о своей госпитализации 4 августа. Собеседник считает, что, вероятнее всего, украинцы применили химическое оружие с помощью беспилотника, распылив его районе Васильевки, также не исключено использование американских химических боеприпасов. Последствия отравления зависят от того, насколько быстро был вколот антидот. Если это произошло в течение первых 5-10 минут, то возможна реабилитация, в противном случае человеку грозит инвалидность, потому что яд поражает все внутренние органы, заметил эксперт. Соловьева потрясла демократия по-американски с «трупами детей в подвале» 20 августа 2022, 13:31

Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press

Текст: Александра Юдина

Российский телеведущий Владимир Соловьев возмутился словами американского писателя Сэма Харриса в подкасте Triggernometry, где он рассуждает о том, что «ради борьбы с экс-президентом США Дональдом Трампом» можно было бы скрыть даже «трупы детей в подвале сына действующего президента Джо Байдена – Хантера. «Даже трупы детей в подвале Хантера Байдена (оскандалившегося сына Джо Байдена) нужно было бы замолчать ради борьбы с Дональдом Трампом. Об этом заявил и философ, поборник свободы слова. У Хантера буквально могли быть трупы детей в его подвале. Мне было бы все равно», – заявил Харрис, оправдывая замалчивание прессой информации из ноутбука Хантера Байдена перед выборами 2020 года. Такая вот демократия, друзья!» – написал он в своем Telegram-канале. Напомним, ФБР получило ноутбук Хантера Байдена с письмами, свидетельствующими о его зарубежных контактах, включая контакты на Украине и в Китае. Байден отметил, что сообщения, связанные с этим компьютером, не что иное, как дезинформация со стороны России. При этом представители ФБР и Минюста США согласились с разведкой в том, что ноутбук не является частью российской дезинформационной кампании против Байдена. Экс-глава американского государства Дональд Трамп обвиняет Байдена в коррупции. Он считает, что Байден-младший «торговал» доступом к отцу, заработав на этом миллионы долларов. Избранный президент США Джо Байден выразил уверенность, что его сын Хантер не нарушал закон. Новости СМИ2 В Deutche Welle «обосновали» «законность» обстрелов Запорожской АЭС 20 августа 2022, 16:03

Фото: Ralf1969/wikipedia.org

Текст: Вера Басилая

Обстрелы Запорожской АЭС «законны» и «не нарушают Женевские конвенции», сообщило Deutche Welle (внесено в список иноагентов). В обстрелах Запорожской АЭС «нет ничего такого», это «не нарушает законы и международные нормы», пишет Deutsche Welle* (внесено в список иноагентов), передает Sputnik. Ближнее зарубежье. Издание ознакомилось с Женевской конвенцией и пришло к выводу, что документ якобы не содержит строгого запрета на обстрел Запорожской АЭС. «Раз станция обеспечивает электричеством военных, значит, может быть объектом атаки», считают авторы статьи. Ранее власти Запорожской области заявили, что готовящуюся провокацию на АЭС удалось предотвратить, однако нет никаких сомнений, что киевские власти попытаются реализовать свои преступные замыслы. Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва обвинила Запад в поддержке обстрелов Украиной Запорожской АЭС, призвала прекратить интриги и повлиять на Киев для прекращения обстрелов станции. Ранее секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что Вашингтон, Лондон и их приспешники будут нести всю ответственность за возможную катастрофу на Запорожской АЭС. В пятницу постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что действия западных стран показывают, что вопреки их заявлениям, на ядерную безопасность на Запорожской АЭС им наплевать. Поляка удивил ассортимент российских магазинов 20 августа 2022, 14:48

Фото: @SolovievLive

Текст: Александра Юдина

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев опубликовал видеозапись, на которой гражданин Польши удивляется продовольственным разнообразием в продуктовом магазине в России. «Поляк снял видео в обычном российском магазине: «Наша польская элита говорит, что в России ничего нет. Живут санкциями. Типа ничего нет в магазинах. Пустые полки. Такие глупости. А я вот знаю такое местечко, где внимание, в отличие от Польши в магазине даже сахар есть. Пару километров могу вам выслать. (Смеется) могу выслать. Вот так Россия живет под санкциями – молоко свое», – написал он в своем Telegram-канале. Ранее с прилавков польских магазинов пропал обычный белый сахар. В Варшаве его не стало как в небольших районных магазинах, так и в крупных торговых сетях, таких как Biedronka, Lidl, Auchan, Aldi. В отдельных торговых точках он появлялся время от времени, и тогда для покупателей вводили лимиты – не более десяти килограммов в одни руки. Новости СМИ2 Володин сказал, как поступить с не пустившими офицера в ресторан охранниками 20 августа 2022, 12:13

Фото: Пресс-служба Государственной Думы/

Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в связи со скандалом в московском ресторане, куда, по данным СМИ, не пустили военного, заявил, что охранников заведения было бы правильно отправить служить в Донбасс. Ранее СМИ появилась информация о скандале в московском ресторане, куда на семейное торжество охранники не пустили военного, якобы предложив ему пробраться на веранду через кусты, чтобы «не распугивал посетителей». «Правильно в подобных ситуациях – надеюсь, что поддержите, – охранников вместе с владельцем ресторана отправить служить в Донбасс», – передает РИА «Новости» сообщение Володина. Он отметил, что отношение к солдатам и офицерам должно быть уважительным. «Солдаты и офицеры защищают Россию и каждого из нас. И отношение к ним должно быть благодарным и уважительным», – резюмировал он. Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн возмутился поведением охраны московского ресторана «Магадан», которая не пустила в заведение российского офицера. Украина применила против российских военных химические отравляющие вещества 20 августа 2022, 15:36

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Российские военные, выполнявшие задачи в районе Васильевки, были доставлены в госпиталь с признаками сильного отравления, при обследовании в организме военнослужащих обнаружено отравляющее вещество ботулотоксин типа «В», сообщили в Минобороны России. «На фоне военных поражений на Донбассе и в других регионах режимом Зеленского санкционированы террористические акты с применением против российских военнослужащих и мирного населения химических отравляющих веществ. 31 июля... российские военнослужащие, выполнявшие задачи в районе населенного пункта Васильевка Запорожской области, были доставлены в военный госпиталь с признаками сильного отравления. В результате проведенного обследования в организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество – ботулотоксин типа «В», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В Минобороны отметили, что в целях установления причин отравления специалистами Главного научного-исследовательского испытательного института военной медицины Минобороны (Санкт-Петербург) проведен дополнительный анализ, однозначно подтвердивший наличие органического яда искусственного происхождения – ботулотоксина типа «В» «В настоящее время по факту санкционированного режимом Зеленского химического терроризма, Российской Федерацией готовятся подтверждающие документы с результатами всех проведенных анализов. Доказательства химического терроризма киевского режима в ближайшее время будут официально направлены в ОЗХО через постоянное представительство России», – добавили в Минобороны. Ранее российские войска обнаружили 9 марта на территории Херсонской области три беспилотника, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур. Новости СМИ2 Украинцы набросились на Киркорова в Монако 20 августа 2022, 10:51

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Текст: Александра Юдина

На российскую поп-звезду Филиппа Киркорова в Монако набросились украинцы и стали его оскорблять, спрашивая, чей Крым. На кадрах видно, что артист неспешно прогуливался без охраны и в своей спортивной одежде был похож на баскетболиста. Мужчина и женщина (украинцы) сыпали оскорблениями. Сначала певца спросили: «Киркоров, чей Крым?». Затем предложили убираться из Монако. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «НеМалахов». При этом Киркоров продолжал молча идти, не обращая внимание на выпады в его адрес. Позднее авторы видео потребовали повернуться назад и посмотреть в глаза украинскому мальчику, который «идет сзади», на что поп-король снова никак не отреагировал. Ранее газета ВЗГЛЯД рассказал, почему Киркоров выбирает Россию. Макрону припомнили провал Наполеона после слов об Украине 20 августа 2022, 15:49

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Читатели французской газеты Le Figaro негативно отреагировали на предупреждения своего президента Эммануэля Макрона о грядущих трудных временах для экономики. Во время речи в честь годовщины освобождения юга республики от нацистов Макрон призвал французов «принять цену за свободу», говоря о необходимости поддерживать Киев. Комментаторы болезненно восприняли подобные заявления на фоне продолжающегося энергетического кризиса и резкого снижения уровня жизни. «У меня нет ни малейшего желания лишать себя чего-либо ради Украины», – передает РИА «Новости» сообщение пользователя DID. «Какой же наглый у нас президент. Сначала он присоединился к США, не беспокоясь о мире в Европе. Теперь мы должны заплатить за плохие решения, которые он принял. И мы осмеливаемся заговаривать о демократии!» – возмутился jef. «Я считал, что рубль должен рухнуть в любую секунду, что отключение от SWIFT уничтожит экономические возможности россиян и что Россия обречена на дефолт. И где мы полгода спустя? Санкции потерпят неудачу, как провалилась континентальная блокада Наполеона», – уверен Subehllort. «Мы должны согласиться заплатить цену за свободу» из-за Украины. Перевод: я продолжал все разрушать, так что у нас больше нет суверенитета – ни военного, ни промышленного, ни продовольственного, ни энергетического. Так что у нас будут проблемы, но это не моя вина, и те, кто будет обвинять нас, - «плохие парни», которые не хотят «бороться» за «свободу». Вернее, за то, чтобы быть «свободно» порабощенными теми, кто разрушил все, чтобы передать нас иностранцам и группам частных интересов. Заткнулся бы лучше!» – написал Thierry LARONDE. «Я не понимаю, как он надеется, что французское мнение продолжает поддерживать Украину, дрожа этой зимой... Лучшей поддержкой для Украины было бы снятие санкций с России», – считает CIBICHE. «Франция несет большую ответственность за кризис на Украине, не проконтролировав выполнение Минского договора. Санкции были монументальной ошибкой. Поскольку мы больше не учим историю, не помним, что континентальная блокада, объявленная Наполеоном I и запретившая торговлю с Великобританией, потерпела полный провал. Эти санкции, введенные ЕС и поддержанные Макроном, имели эффект бумеранга. Рубль держится очень хорошо, да и россияне – тоже. Между тем для европейцев будущее безрадостно. Кому сказать «спасибо»?» – поинтересовался GOBSMACKED. «Это не цена свободы, это цена геополитической игры, последствия которой наши правители не предвидели или не заботились о них. Это не скрывает проблем у нас в стране: незащищенность, локальные погромы, которые плохо наказываются, ужасное образование, ставящее Францию в нижние строчки рейтингов по школам, энергетическая независимость, пострадавшая из-за небрежности руководства», – перечислил AZUR001. Новости СМИ2 Минобороны: Ударом по позициям «Кракена» уничтожено около 20 американских наемников 20 августа 2022, 09:31

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В районе Андреевки Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям националистического формирования «Кракен» и подразделения иностранных наемников, уничтожено более ста боевиков, в том числе до 20 американских наемников, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «Ударами оперативно-тактической авиации ВКС России в районе населенного пункта Великомихайловка Днепропетровской области практически полностью уничтожен батальон 110-й бригады территориальной обороны ВСУ, потери которого составили не менее 200 националистов убитыми и более 150 ранеными. В результате огневых ударов по боевым позициям танкового батальона 28-й механизированной бригады в районе населенного пункта Киселевка Николаевской области, а также 212-го стрелкового батальона ВСУ в районе Апостолово Днепропетровской области общие безвозвратные потери противника составили более 200 человек», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России. «Ударом высокоточного оружия наземного базирования по району сосредоточения личного состава и военной техники 27-го батальона 127-й бригады территориальной обороны ВСУ на севере Харькова уничтожено до 130 боевиков и восемь единиц специальной автомобильной техники. В районах населенных пунктов Звановка и Парасковиевка Донецкой Народной Республики высокоточными ракетами воздушного базирования в 3-м и 12-м батальонах 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ уничтожено более 200 человек личного состава, два танка и семь специальных автомобилей», – отметил Конашенков. Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. «За сутки поражены: семь пунктов управления ВСУ, в том числе 53-й механизированной бригады в районе Водяное, 58-й мотопехотной бригады в районе Соледар Донецкой народной республики (ДНР), а также живая сила и военная техника в 187-ми районах. Уничтожены: самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе Шевченко, четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Галицыновка, Константиновка, Шабельковка ДНР и Белая Криница Херсонской области, три склада горючего в районе Слобожанская Харьковской области, Константиновка и Галицыновка ДНР, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы ANTPQ-36 производства США в районе Краматорска», – перечислил представитель Минобороны. «Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Врубовка Луганской народной республики, Новомихайловка, Старомлыновка ДНР, Богородицкое Николаевской области, Новозлатополь Запорожской области и Федоровка Харьковской области. Кроме того, сбиты в воздухе 13 снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха» в районе Каховской ГЭС в Херсонской области и города Милитополь Запорожской области», – сообщил Конашенков. «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1776 беспилотных летательных аппаратов, 367 зенитных ракетных комплексов, 4354 танка и других боевых бронированных машин, 809 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3320 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4969 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве. Накануне в Минобороны сообщили, что боевики «Кракена» показательно расстреляли сто украинских солдат. Подоляк разъяснил статус «слишком болтливого» Арестовича в офисе Зеленского 20 августа 2022, 19:20

Фото: @alexey.arestovich

Текст: Вера Басилая

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк разъяснил, что Алексей Арестович является «советником всего офиса вместе» из-за того, что «слишком много говорит». «Арестович действительно не является ни советником главы офиса (Зеленского)... ни советником любого из его замов. Он так много говорит, что мы сделали его… советником всего офиса вместе», – написал Подоляк в своем блоге, передает РИА «Новости». Согласно ему, Арестович по должностному расписанию считается советником офиса Зеленского. Между тем, политолог Сергей Поляков считает, что причиной отречения офиса президента Украины Владимира Зеленского от Алексея Арестовича являются его неоднозначные заявления. «Он делает неоднозначные с точки зрения киевского режима заявления, и у украинцев возникают вопросы – что это у вас там в офисе президента творится, что советники делают такие заявления? Таким образом, его теперь выставляют как некое частное лицо, которое уже давно не состоит на государственной службе», – цитирует Ura.ru Полянского. По его словам, на Украине сейчас ведется определенная русофобская политика и, когда в аппарате офиса президента возникают противоположные мнения, это кажется, как минимум, странным и у людей возникает когнитивный диссонанс. Ранее украинское издание «Украинський Тиждень» сообщило, что Алексея Арестовича нет в списке ни штатных, ни внештатных советников руководства офиса президента Украины Владимира Зеленского. Новости СМИ2 На мэра Мариуполя совершено покушение 20 августа 2022, 16:41

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Покушение совершено на мэра Мариуполя Константина Иващенко, сообщили в администрации города. «Да, было, все живы, все в порядке», – передает ТАСС со ссылкой на источник. По словам военного корреспондента ВГТРК Андрея Руденко, предположительно, бомба была не одна. «Взрывное устройство было заложено на въезде в Мариупольский зоопарк, и сработало в момент подъезда чиновника. Константин Иващенко не пострадал», – пишет Руденко в Telegram-канале. На месте работают саперы. Ранее заместитель главы администрации Каховского района Херсонской области Виталий Гура умер после совершенного на него покушения. В Гуру стреляли из пистолета и автоматов. МИД Австрии вызвал постпреда России из-за высказываний об Украине 20 августа 2022, 21:23 Текст: Вера Басилая

Постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова вызвали в МИД Австрии из-за его высказываний по поводу Украины. Ранее Ульянов прокомментировал публикацию Владимира Зеленского в Twitter, в которой тот благодарит США за очередной пакет военной помощи Украине. Российский дипломат написал «No mercy to the Ukrainian population!» («Никакого милосердия по отношению к украинскому населению!»). По его словам, это было сугубо оценочное суждение, относившееся к политике украинских властей, а вовсе не призыв к каким-либо беспощадным действиям. «Когда же в соцсетях начались инсинуации, я несколько раз подтвердил вышеизложенное. Однако украинская сторона преднамеренно исказила смысл моих слов, дала более жесткий перевод – «никакой пощады украинскому населению» – и истолковала их как якобы призыв к геноциду украинского народа. Такая трактовка является отвратительной и абсолютно неприемлемой. Никакого отношения ко мне и моим словам она не имеет. Печально, что на Украине прибегают к таким грязным пропагандистским методам», – цитирует РИА «Новости» Ульянова. Между тем, в МИД Австрии заявили, что возмущены «бесчеловечными высказываниями российского постоянного представителя». «Мы за свободу слова. Но мы также вправе занять твердую позицию против таких подстрекательских заявлений. Поэтому постпред России Михаил Ульянов был вызван в МИД в воскресенье», – говорится в сообщении МИД Австрии в Twitter. Вместе с этим, Twitter не нашел нарушений правил в публикациях по Украине Ульянова. По словам дипломата, Twitter уведомил его о получении жалоб на несколько твитов. «Жалобы были внимательно рассмотрены, и Twitter пришел к выводу, что они не подлежат устранению. То есть никаких нарушений действующих правил этой социальной сети он не обнаружил, что и неудивительно, поскольку никаких нарушений не было. Но со стороны наших украинских недоброжелателей отслеживается попытка максимально использовать свою интерпретацию этих твитов в пропагандистских целях», – отметил Ульянов. Ранее постпред России в Вене Михаил Ульянов обвинил Запад в наплевательском отношении относительно ЗАЭС. Новости СМИ2 Шойгу объяснил принятие решения о спецоперации 20 августа 2022, 11:19

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Решение о проведении специальной военной операции было принято из-за неприемлемых угроз безопасности России, созданных властями Украины, заявил министр обороны Сергей Шойгу на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса. «На протяжении восьми лет киевский режим совершал вопиющие преступления в отношении граждан ДНР и ЛНР. Погибли тысячи ни в чем не повинных людей, включая детей. Одновременно началось военное освоение украинской территории Североатлантическим альянсом. Киев взял курс на вступление в НАТО. Все это создало неприемлемые угрозы безопасности России», – цитирует ТАСС Шойгу. По его словам, на этом фоне в феврале Верховный главнокомандующий принял единственно верное решение о проведении специальной военной операции. «Ее главной целью стала защита жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима», – подчеркнул Шойгу. При этом он отметил, что в первые же дни спецоперации российские Вооруженные силы «столкнулись с бесчеловечной тактикой украинских формирований». «Солдаты ВСУ и нацбатальонов прячутся в городских кварталах, прикрываются мирным населением как живым щитом, используют и жилые дома, и объекты социальной и энергетической инфраструктуры в качестве укрепрайонов и огневых точек. Терпя поражение на «земле» и отступая, они целенаправленно уничтожают все вокруг, лишь бы ничего не оставалось для мирных граждан. Такой же тактики во время Великой Отечественной войны придерживались и немецкие нацисты», – сказал министр обороны России. «Отчасти, – констатировал он, – это объясняется составом украинской армии. После антиконституционного переворота в стране возникли новые силовые структуры – так называемые национальные батальоны, исповедующие идею неонацизма, расовой нетерпимости ко всем, кого они считают не украинцами». Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР. Шойгу назвал цель удара ВСУ по СИЗО в Еленовке 20 августа 2022, 11:42

Фото: РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Ракетный удар, нанесенный украинскими военными по изолятору в Еленовке с плененными бойцами запрещенного в РФ националистического батальона «Азов», является попыткой Киева скрыть правду о преступлениях, совершаемых боевиками, заявил министр обороны Сергей Шойгу. «Сдавшихся в плен азовцев украинские власти приговорили к смерти. Поэтому по изолятору в Еленовке, где они содержались, ночью был нанесен ракетный удар американской реактивной системой залпового огня. Циничная, изуверская расправа над своими пленными продиктована страхом украинского руководства перед свидетельскими показаниями боевиков «Азова». В них разоблачаются преступления против мирных граждан, совершенные с одобрения Киева», – передает ТАСС слова Шойгу на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса. По словам Шойгу, «радикальный национализм, который насаждал батальон «Азов», стал идеологией всей бандеровской Украины». «Сегодня на брошенных позициях ВСУ российские военнослужащие находят большое количество экстремистской литературы. Участники конгресса смогут увидеть ее образцы на тематической выставке вооружения, военной техники и средств обеспечения, которые используют украинские националисты», – сказал министр обороны. Ранее украинскими войсками был нанесен удар из HIMARS по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Замминистра обороны России Александр Фомин отмечал, что украинские власти пытались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен. Новости СМИ2 Политолог: Дугин был мишенью при взрыве автомобиля его дочери 21 августа 2022, 01:36

Фото: 60 Minutes/Youtube

Текст: Антон Антонов

Политолог Марат Баширов считает, что взрыв, в котором, как сообщается, погибла дочь общественного деятеля Александра Дугина Дарья, был организован с целью убить самого Дугина. Как заявил Баширов в Telegram, «конечно, Александр Дугин был целью». По словам политолога, «идет война идей», а Дугин – «один из немногих, кто системно формулировал и описывал нашу идеологию, разрушая западную». Баширов отметил, что Дугин «был легкой мишенью, ни охраны, ни защитных технических средств, легко опознаваем». «Вероятнее всего приехал с дочерью на взорванной потом автомашине. Анонсы участия Дугина были в Сети. Масса народу, вход свободный. Подойти к машине и заложить бомбу не составляло труда», – заявил он. Напомним, в Подмосковье взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, водитель погибла. По данным некоторых СМИ, в результате взрыва погибла дочь Дугина Дарья. Высказывается предположение, что речь идет о сработавшем самодельном взрывном устройстве. Как стало известно газете ВЗГЛЯД, девушка вместе с отцом участвовала в фестивале «Традиция», но сам Дугин поехал с фестиваля не в машине дочери, а предположительно в машине предпринимателя Константина Малофеева, также бывшего участником фестиваля.