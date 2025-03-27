Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
Семейная пара из Татарстана погибла при крушении батискафа в Египте
Семейная пара врачей из Татарстана погибла в результате аварии прогулочного батискафа в Красном море у берегов египетской Хургады.
Их дети, две дочери, госпитализированы в местную больницу, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана.
Напомним, после аварии с батискафом в Египте пропали восемь российских туристов. В результате инцидента погибли пять человек, среди которых были двое несовершеннолетних, 38 человек спасены.