Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
В Египте спасли 38 россиян после крушения батискафа
При крушении батискафа у города Хургада в Египте спасли 38 российских граждан, сообщили в генеральном консульстве России в этом городе.
Спасены 38 россиян, 24 из них развезли по отелям, остальные 14 находятся в больницах, судьба оставшихся неизвестна, пояснили в консульстве, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что среди погибших в результате затопления туристической подлодки Sindbad у берегов Египта оказались четыре россиянина. Генконсул России Виктор Воропаев уточнял, что судьба восьми российских туристов остается неизвестной. Также сообщалось, что на борту затонувшего батискафа находилось 45 российских туристов.