Маск намекнул на проверку золотого резерва США в Форт-Ноксе

Маск намекнул, что проверит золотой резерв США в хранилище на базе Форт-Нокс

Tекст: Мария Иванова

Маск заявил, что намерен проверить золотой запас США на военной базе Форт-Нокс, сообщает РИА «Новости». Накануне сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол предложил Маску заняться этим вопросом после того, как один из пользователей X напомнил, что последний раз наличие 4580 тонн золота подтверждали в 1974 году.

Маск в ответ на призывы написал в соцсети X: «Ищу золото в Форт-Ноксе... Это золото – собственность американского народа. Очень надеюсь, что оно все еще там!». Также он опубликовал изображение из сериала «Южный Парк», где банковский служащий заявляет клиентам о пропаже их денег.

Позднее Илон Маск поднял вопрос о том, кто может гарантировать, что золото из Форт-Нокса не было украдено, подчеркнув, что американский народ хочет знать, на месте ли золотой запас.

Президент США ранее назначил Маска и бизнесмена Вивека Рамасвами руководителями департамента по достижению госэффективности, ответственного за сокращение расточительных расходов и реструктуризацию федеральных агентств. Впоследствии Рамасвами покинул должность, и по данным ABC News, может объявить о намерении баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.

Ранее Маск заявил, что программы USAID не заслуживают финансирования со стороны налогоплательщиков и должны быть закрыты, так как не приносят видимой пользы.

Ведомство Илона Маска уже обнаружило миллиардные траты правительства США, которые не были одобрены Конгрессом, заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.