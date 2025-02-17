Сенатор предложил Маску проверить золото в Форт-Ноксе

Сенатор от Кентукки предложил Маску проверить золотой резерв США в хранилище в Форт-Ноксе

Tекст: Мария Иванова

Американский сенатор предложил Илону Маску, назначенному главой нового департамента госэффективности США, проверить золотой запас страны в хранилище на базе Форт-Нокс. Обсуждение проверки вызвал пользователь в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России), который отметил, что последний раз проверки резервов проводились почти полвека назад, передает РИА «Новости».

В ответ на публикацию Маск спросил, проводятся ли проверки хранилища «хотя бы ежегодно».

«Нет (не проводятся проверки). Давайте сделаем это», – написал сенатор Пол в соцсети X в ответ на комментарий Маска.

Ранее президент США назначил Маска на пост главы департамента эффективности государственного управления, целью которого является сокращение бюджетных расходов и реструктуризация федеральных агентств. Вскоре после этого бизнесмен Вивек Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства департамента, и, как сообщает ABC News, возможно, планирует баллотироваться на пост губернатора Огайо.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель Илон Маск заявил, что программы USAID не заслуживают финансирования со стороны налогоплательщиков и должны быть закрыты.

На Всемирном правительственном саммите в Дубае Илон Маск также заявил о планах упразднить ряд федеральных ведомств США для сокращения бюджетных расходов

Ведомство Илона Маска обнаружило миллиардные траты правительства США, которые не были одобрены Конгрессом, сообщил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.