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    5 марта 2025, 08:40 • В мире

    Украинцы решили «пересидеть» Трампа

    Украинцы решили «пересидеть» Трампа
    @ Jacek Boczarski/Anadolu/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    На фоне ухудшения отношений между офисом Владимира Зеленского и Белым домом власти Украины предпринимают попытки внутренней политической мобилизации. Все чаще звучат призывы к расширению границ призывного возраста, появляются сборы средств «на ядерку» и предложения набраться терпения с целью «пересидеть» Дональда Трампа. Какова природа этого процесса и к чему он может привести на практике?

    Руководству Украины придется принять несколько мер в случае, если президент США Дональд Трамп решит остановить оказание военной помощи, считает генерал-лейтенант в отставке, бывший замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

    Первая из них – введение «справедливой мобилизации с 16 до 60 лет». Вторая – перевод экономики на военные рельсы. Третья – «повышение ответственности граждан», то есть ужесточение мер в отношении «ухилянтов» (уклонистов), дезертиров и СЗЧ (в переводе на русский – самовольное оставление части), передает ТАСС.

    Чуть ранее в ответ на скандал в Овальном кабинете владелец «Монобанка» Олег Гороховский сперва заявил об обмене долларов на фунты, а затем объявил сбор донатов «на ядерку». Новость об этом мгновенно разлетелась по украинским СМИ, так как «Монобанк» считается одним из крупнейших финучреждений страны, которое чаще остальных используется для переводов средств в интересах ВСУ.

    Однако позже Гороховский заявил, что его инициатива оказалась шуткой, а собранные 27 млн гривен (58 млн рублей) он перевел на закупку дронов для ВСУ. Впрочем, ирония с «ядеркой» многим показалась не самой забавной. Как отмечает депутат Рады Александр Дубинский, сбор средств «на ядерку» – это прямой путь к санкциям не только против отдельных членов офиса Зеленского, но и в отношении всей страны.

    Параллельно с этим украинский сегмент соцсетей рьяно обсуждает «предательство» со стороны Дональда Трампа, который перешел на сторону «абсолютного зла». Наиболее преданные Зеленскому депутаты Рады и лидеры общественного мнения (ЛОМы) призывают украинцев объединиться, набраться терпения и просто «пересидеть» республиканца в надежде на возвращение к власти Демпартии США.

    В то же время ориентированные на Петра Порошенко (признан экстремистом в России) парламентарии и ЛОМы разделились на два лагеря. Одни выражают формальную поддержку Зеленскому в конфликте с Трампом, однако настаивают на необходимости создать внутри страны «правительство национального согласия» и тем самым укрепить украинскую государственность в борьбе с «одвічним ворогом». Другие называют происходящее «катастрофой», признают полную военную зависимость Украины от США – и по этой причине предлагают «признать реальность», то есть работать с Трампом на его условиях.

    Все эти предложения вызывают гневные реакции простых граждан, которые вдохновились потеплением диалога между Россией и США, а также возможным мирным урегулированием конфликта. Однако их чаяния опровергает не только Зеленский, но и его ближайшее окружение.

    Так, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в одном из интервью заявил, что в стране нет диктатуры. «На Украине все это – нонсенс. И все это понимают. Почему? Открытая страна с открытыми границами, очень конкурентное информационное поле, очень конкурентное политическое поле, шестой президент уже, постоянные, даже внеочередные выборы в парламент и так далее», – объяснил он.

    Однако пользователи соцсетей ему быстро напомнили о том, что границы на Украине давным-давно закрыты для мужчин (если не считать таковой реку Тиса); эфиры ключевых ТВ-каналов объединены в единый «Телемарафон», а оппозиционные СМИ либо ликвидированы, либо вещают из-за рубежа; выборы президента в стране не проводятся по прихоти Зеленского, утратившего легитимность в мае 2024 года,

    да и сам Зеленский крайне резко реагирует на предложения США провести выборы в ближайшее время.

    В экспертной среде сходятся во мнении, что внутренняя политическая мобилизация на Украине в первую очередь связана с опасением действующего руководства потерять под давлением Штатов власть и доступ к ресурсам.

    «Началась борьба за самосохранение у корыта, которое дает местным князькам ощущение власти и статус. Наконечником этого процесса является сам Зеленский. Если его уберут, то распадется все остальное. На Банковой все переживают о своей дальнейшей судьбе, потому что они слишком дискредитировали себя», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    В свою очередь политолог Владимир Корнилов добавляет, что после скандала в Овальном кабинете в адрес Зеленского «звучит немало критических высказываний»: «Политическая активность на Украине действительно увеличилась. Но она связана с тем, что Акела промахнулся. Соответственно, стая хищников скоро набросится на него и начнет винить Зеленского во всем, параллельно готовясь к выборам нового вождя племени».

    Многих ура-патриотов на Украине беспокоит судьба страны при отсутствии американской помощи,

    однако простые украинцы сейчас предпочитают молчать в соцсетях, добавляет Корнилов. «Судя по комментариям, в обществе есть некоторые опасения, но и новостной бравады типа «Европа нас не бросит» тоже хватает. Тиражируются байки отставного американского генерала Бена Ходжеса о том, что отсутствие помощи США якобы мобилизует украинцев и сделает их сильнее», – пояснил спикер.

    Скачко подчеркивает, что если в народе возникнет желание сопротивляться, то власть ответит репрессиями, но сейчас большинство украинцев исходит из принципа «моя хата с краю», а не «мой дом – моя крепость».

    «Особого сопротивления не будет. Массового антивоенного движения на Украине нет, несмотря на то что неприятие боевых действий зашкаливает за 70%. Люди не видят, ради чего бороться, они просто плывут по течению от безысходности. Они спасаются от «бусификации», потому что их хватают на улицах и бросают в окопы», – рассуждает спикер.

    Граждане Украины, действительно, очень живо восприняли отказ США от дальнейшей военной помощи ВСУ, сказала политолог Лариса Шеслер. «Большинство людей пребывают в моральном упадке. Они трезво оценивают способности армии и понимают, что без поддержки со стороны Штатов военным долго не продержаться», – говорит она.

    «Но, конечно, среди этих панических настроений особенно ярко выделяется голос ура-патриотов.

    Они призывают сограждан забыть об Америке и сосредоточиться на получении помощи от Европы. Некоторые даже предлагают переждать президентский срок Дональда Трампа в надежде, что его сменит представитель Демпартии», – отмечает собеседница.

    При этом она не думает, что подобные комментарии инициируются со стороны правительства Украины. «В конечном счете Владимир Зеленский сам понимает, чего стоят ВСУ без опоры на плечо Штатов. Неслучайно его негативная риторика в отношении нового главы Белого дома уже сменилась на более лояльную», – добавляет эксперт.

    «Скорее всего, они поддались неадекватным заголовкам европейских изданий или украинских политиков о том, что Зеленский «не прогнулся» под Америку. Но учитывая то, что официальная позиция Киева несколько смягчилась, то вполне возможно, что и их мнение в ближайшем будущем скорректируется», – заключила Шеслер.

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