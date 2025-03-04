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    4 марта 2025, 11:04 • В мире

    США вынимают меч из рук киевского режима

    США вынимают меч из рук киевского режима
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    США лишают (пока временно) Украину ключевого ресурса, который все последние три года позволял ВСУ сдерживать российское наступление – поставок американских вооружений. Почему Белый дом решил использовать столь радикальный аргумент в диалоге с главой киевского режима – и какими будут как военные, так и политические последствия?

    Вечером 3 марта по вашингтонскому времени (или в ночь на 4 марта по московскому) президент США Дональд Трамп выполнил очередные два своих обещания. Ввел в действие 25-процентные тарифы на импорт канадских и мексиканских товаров. Но для России куда более важно второе принятое Трампом решение – приостановка всей военной помощи Украине. Причем речь идет не только о новых законопроектах или поставках, которые могли бы быть приняты трамповской администрацией. США ставят на паузу даже все те обязательства, которые брал на себя Джозеф Байден.

    «Вся военная помощь США, в настоящее время не находящаяся на Украине, будет приостановлена, включая оружие, которое находится в пути на самолетах и судах или в ожидании в транзитных зонах в Польше», – цитирует Bloomberg представителей администрации Трампа. А по данным The New York Times, в пути сейчас находится оружия на один миллиард долларов. В то же время в сообщениях не упоминается прекращение сотрудничества Пентагона и ВСУ в области обмена разведсводками и целеуказанием и лишение Украины доступа к американским системам связи.

    Реакция украинской стороны пока неизвестна. Однако американские демократы негодуют. «Трамп мог бы ужесточить санкции против российской экономики. Мог бы поработать с членами Большой семерки в вопросе изъятия 300 млрд долларов замороженных активов российского Центробанка и передать их Украине. Но он, говоря о каком-то искусстве заключать сделки, ничего не сделал для давления на Россию. Вместо этого Трамп ведет себя жестко и давит не на ту сторону конфликта», – возмущается бывший посол США на Украине Стивен Пайфер.

    Но почему не на ту сторону? Россию не надо каким-то образом склонять к миру – российское руководство постоянно говорит о готовности или даже стремлении к заключению полноценного мира на Украине. Выступает за дипломатическое решение конфликта и за реальные (а не профанационные) переговоры.

    Зато Зеленский выступает против. Его конфликт с вице-президентом и президентом США в Белом доме как раз начался с того, что глава киевского режима рассказывал о том, что у конфликта дипломатического решения нет. Что договариваться с Москвой бессмысленно и бесполезно – на что Трамп в итоге взмахнул руками и сказал: «ну как вот с ним можно иметь дело».

    Собственно, именно для того, чтобы Зеленский изменил свое решение, президент США и заморозил военную помощь. В Белом доме дают понять, что пауза в поставках вооружений продлится до момента, пока Зеленский «не продемонстрирует волю к мирному разрешению конфликта».

    Американцы не уточняют, что они подразумевают под «демонстрацией воли». Готовность сесть за стол переговоров? Готовность провести выборы для того, чтобы сесть за стол переговоров легитимным президентом? Готовность признать новые российские территории российскими и согласиться на нейтральный статус и на денацификацию для того, чтобы встать из-за стола переговоров со сделкой? Официально администрация Белого дома дала понять, что в любом случае возобновит диалог с Зеленским только после его публичных извинений.

    Трампу (как и российской стороне, кстати) не нужны простые посиделки с обменом мнениями и уж тем более оскорблениями. Ему нужно быстрое решение украинского конфликта для того, чтобы получить Нобелевскую премию мира и заняться другими, более важными вещами. Возможно, даже рука об руку с Россией.

    Примет ли Киев все эти требования Трампа? Речь-то идет не только о каких-то словах – на кону репутация Зеленского. Его роль «несгибаемого борца с российской агрессией», из которой глава киевского режима не выходил даже после встречи с Трампом и Вэнсом (уже тогда можно было бы извиниться за хамское поведение в Белом доме и постараться погасить конфликт в зародыше).

    Эффект от прекращения американских военных поставок не стоит недооценивать. «Воздействие будет сильным. Можно даже сказать, критическим»,

    – цитирует CNN мнение Марка Канчиана, старшего советника Центра стратегических и международных исследований. Эксперт полагает, что Украина почувствует последствия паузы в поставках из США через два-четыре месяца, и постепенно это будет сказываться в том числе на положении на линии фронта. Он предрекает, что если пауза затянется, то в конце концов это приведет к обрушению украинской обороны, а киевский режим должен будет принять «возможно даже катастрофическое» для него мирное соглашение.

    Киевский режим надеется на то, что американская помощь будет компенсирована европейской. На прошедшем 2 марта саммите в Лондоне британцы, французы и прочие обещали поддерживать Зеленского до победного конца. Марк Канчиан также подтверждает, что именно европейские поставки позволят ВСУ продержаться в самое ближайшее время.

    Да, они не могут полностью компенсировать американские поставки танков, ракет, систем ПВО – их арсеналы уже давно показали дно. Но они могут давать деньги, и этого может быть достаточно.

    Сейчас киевский режим удерживает фронт в основном за счет беспилотников, которые клепают по всей Украине – а для их производства нужны, в общем-то, лишь деньги для закупки расходных материалов и комплектующих. Либо доллары, либо евро.

    Вопрос лишь в том, как к этой подмене отнесутся американцы. Возможно, одобрят – если захотят, чтобы Евросоюз (который Трамп уже назвал враждебной Америке организацией) взял на себя непомерные траты и надорвался, дискредитировав себя среди европейского населения. А возможно и поставят на место уже 6 марта, на трансатлантическом саммите – показав тем самым, что слова ЕС ничего не значат.

    «Иногда мы видим, как на публике европейские главы государств открывают свои сундуки и говорят «мы будем поддерживать Зеленского следующие 10 лет». А в частном порядке они звонят и утверждают, что вечно все это продолжаться не может, что он должен сесть за стол переговоров», – говорит вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Судя по всему, окончательная ясность в этом вопросе наступит как раз 6 марта. Четвертого же числа (вечером по московскому времени) Трамп должен выступить перед Конгрессом, где, возможно, прольет больший свет на свое решение и последующие шаги.

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