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    26 июля 2025, 16:30 • Общество

    Россия создает новые плацдармы для широкомасштабного наступления

    Россия создает новые плацдармы для широкомасштабного наступления
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Подразделения группировки «Восток» освободили населенные пункты Зеленый Гай в ДНР и Малиевка в Днепропетровской области. Зеленый Гай был превращен ВСУ в крупный опорник, а Малиевка – уже второе село, которое Россия контролирует в Днепропетровской области. Как говорят эксперты, российские военные создают благоприятные условия не только для дальнейшего освобождения территорий, но и для будущего широкомасштабного наступления.

    Подразделения группировки «Восток» в ходе наступления освободили населенные пункты Зеленый Гай в Донецкой народной республике (ДНР) и Малиевка в Днепропетровской области, сообщило в субботу Минобороны. По данным ведомства, Зеленый Гай был превращен в крупный опорный пункт украинских формирований и прикрывал подступы к административной границе с Днепропетровской областью.

    Активную огневую поддержку штурмовикам оказывали расчеты артиллерии и операторы ударных беспилотников. «В ходе боя украинские формирования понесли потери и были вынуждены отступить», – рассказали в Минобороны.

    После зачистки зданий и сооружений военнослужащие развернули российские флаги, а инженерные группы приступили к разминированию местности и прилегающей территории.

    Министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением Зеленого Гая. «Пусть ваша отвага и единство будут всегда непоколебимы», – пожелал Белоусов.

    Как напомнил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, поселок Зеленый Гай расположен на берегу реки Волчья в двух километрах к востоку от ранее освобожденного Новохатского и в двух километрах к югу от границы с Днепропетровской областью.

    «Группировка «Восток» продолжает брать один населенник на южнодонецком направлении за другим. Российским подразделениям удалось выйти на «ленточку» уже в нескольких местах. Ближайшие к Зеленому Гаю населенные пункты в Днепропетровской области – Ивановка и Филия. В трех километрах к северу от последней – крупное село Новопавловка, являющаяся важным логистическим узлом ВСУ», – пишет Коц в своем Telegram-канале.

    В Малиевке ранее проживало около 160 человек. Село расположено в трех километрах к юго-западу от ранее освобожденной Воскресенки в ДНР. «Наши подразделения формируют сразу несколько плацдармов на широком участке фронта, которые в будущем станут буферной зоной между Днепропетровщиной и ДНР», – полагает Коц.

    Создание буферных зон с Украиной преследует цель защитить российские территорий от атак ВСУ. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Киев уже давно предпринимает попытки перенести боевые действия на территорию РФ. По его словам, российские военные прилагают максимум усилий для уничтожения военной и околовоенной инфраструктуры украинских властей, чтобы предотвратить угрозу.

    «Освобождение поселка Зеленый Гай в Донецкой народной республике дает выход на границу региона в новой точке. Во-вторых, это позволит с еще одной стороны заходить в Днепропетровскую область. Поселок находится близи дороги из Курахово в Покровское», – отметил военкор Федор Громов.

    Не менее важным стало освобождение группировкой «Восток» села Малиевка в Покровском районе недалеко от поселка Великая Новоселка: «Это уже второй населенный пункт в Днепропетровской области, который перешел под наш контроль после освобождения Дачного

    В целом стоит ожидать, что на этом участке в зоне ответственности группировки «Восток» территория будет полностью освобождена и начнется создание зоны безопасности в Днепропетровской области».

    Громов не исключил, что вскоре вслед за Малиевкой под контроль россиян начнут переходить и другие населенные пункты. «В случае военной целесообразности следует ожидать продвижения и вглубь Днепропетровской области», – добавил спикер.

    «Создание буферных зон – это второстепенная задача. Главное сейчас – это создание благоприятных условий для освобождения российских территорий: Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Заход в Днепропетровскую область дает российским военным возможности маневрировать – продвигаться в сторону Запорожья и на север и даже заходить в тыл противнику, который находится непосредственно в Донбассе», – считает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

    По его словам, в случае если бы ВС РФ действовали в жестких рамках освобождения исключительно российских территорий и не заходили в области Украины, «то мы сковали бы себя в маневре»: «Сейчас российские подразделения не находятся в жестких для себя условиях, у них есть выбор, который определяется более благоприятным направлением удара.

    И в чем-то наши удары похожи, но в меньших масштабах, на знаменитый Брусиловский прорыв в годы Первой мировой войны.

    Такая тактика дает нам возможность продвигаться дальше».

    При этом освобождаемые территории в Днепропетровской и Харьковских областях тоже безвозвратно переходят под контроль России, подчеркивает эксперт: «Впоследствии эти земли могут стать буферной зоной».

    Ранее на этой неделе военкоры сообщали о том, что в Харьковской области российские войска отрезали Купянск с северо-запада после взятия населенного пункта Московка. Также на днях удалось войти в Купянск «с севера из Голубовки и Радьковки» и расширить зону контроля вокруг Московки, отрезая Купянск с северо-запада.

    «Мы действуем в «шашечном» порядке, наносим удары в разных местах, прорываем оборону, закрепляемся, а затем снова начинаем нащупывать слабые места противника. Такое продвижение позволяет беречь силы, людей и потихоньку изматывать ВСУ. Полномасштабное наступление тоже должно состояться, но вопрос в том, на каком участке. Если у Генштаба есть такой план, то наверняка, не единственный. Таких альтернативных сценариев может быть около десятка», – рассуждает спикер.

    В любом случае, подчеркивает собеседник, в условиях постоянного продвижения работает философский закон о переходе количественных изменений в качественные: «При постепенном освобождении населенных пунктов качество конфигурации наших войск улучшается и это создает условия для будущего широкомасштабного наступления», – заключает эксперт.

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