Россия создала новую точку давления на Днепропетровскую область

Tекст: Андрей Резчиков

Подразделения группировки «Центр» освободили на территории ДНР Новосергеевку в Покровском районе. Одновременно группировка «Восток» освободила в Великоновоселковском районе населенный пункт Шевченко, расположенный в двух километрах от границы с Днепропетровской областью и в девяти километрах к юго-западу от недавно освобожденного Комара.

Ранее на этой неделе стало известно о попытках ВСУ вывести из Шевченко остатки уцелевшего личного состава. До этого противник перебрасывал в район значительные силы, но их большая часть была уничтожена. Окончательно вытеснить украинские формирования за пределы села удалось при поддержке артиллерии и ударных беспилотников, уточнили в Минобороны.

По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, освобождение Новосергеевки позволило российским военным блокировать группировку украинских войск в соседнем селе Удачное. Он отметил, что оба эти населенных пункта играют ключевую роль в парализации логистики ВСУ на Новопавловском и Красноармейском направлениях.

На этом фоне в Минобороны особо отметили освобождение Шевченко, назвав этот населенный пункт важной точкой в наступлении «подразделений группировки войск «Восток» в направлении Днепропетровской области». Как пояснил Кимаковский, ВСУ всеми силами хотели сохранить контроль над Шевченко, чтобы не допустить потери месторождения лития в регионе.

В свою очередь военкор Александр Коц отмечает, что ВС России продолжают расширять плацдарм в ДНР: «Из треугольника Вольное Поле – Шевченко – Бурлацкое можно наступать как на Днепропетровщину, так и на юго-запад в Запорожскую область. Зачистка Южно-Донецкого направления от противника продолжается», – пишет Коц в своем Telegram-канале.

«Освобождение Шевченко действительно важно с точки зрения деоккупации юго-запада ДНР. Именно на этом направлении сейчас происходят основные продвижения. Можно ожидать, что к концу лета на большей части этой территории наши войска выйдут к границе Днепропетровской области. Но сначала нужно освободить еще полтора-два населенных пункта», – отмечает военный аналитик Борис Рожин.

По словам эксперта, оперативная задача заключается в выходе на всю протяженность границы ДНР, после чего можно «постепенно начинать продвигаться в Днепропетровской области, создавая зоны безопасности».

«Шевченко – это крупное село. Здесь достаточно пространства для размещения техники и личного состава с целью дальнейших наступательных действий. Кроме того, село находится на пересечении сразу нескольких трасс. Судя по карте, линия фронта на этом участке более или менее выровнялась», – добавляет военкор Федор Громов.

По его словам, от Шевченко «российские войска могут развивать наступление сразу в нескольких направлениях», в том числе в сторону поселка городского типа Камышеваха или села Воскресенка.

«Также наступление может развиваться напрямую в сторону населенного пункта Марьевка. То есть существует простор для дальнейших продвижений, открывается дорога в Днепропетровскую область и к освобождению последнего участка госграницы между Россией и Украиной», – рассуждает спикер.

По его словам, активное продвижение российских войск в Сумской области временно приостановлено в связи со встречными боями и переброской Украиной резервов. «На Покровском направлении ВСУ уступают, но не очень быстро. Зато в направлении Днепропетровской области группировка «Восток» наступает высокими темпами, потому что, видимо, у украинского командования не хватило подкреплений на этом участке.

В перспективе можно говорить о том, что не за горами первое освобождение населенного пункта в Днепропетровской области, потому что Марьевка находится совсем рядом с границей»,

– прогнозирует Громов. Эксперты также отмечают, что находящиеся у Шевченко месторождения лития в будущем, после завершения военных действий, могут приносить прибыль. Во времена, когда эти территории находились под контролем Украины, разработки на этом месторождении не велись.

«Ранее была периодически путаница, потому что в ДНР есть несколько населенных пунктов с названием Шевченко. Но именно у этого Шевченко находятся залежи лития. В свое время этим месторождением интересовались американцы, но разработка так и не велась: серьезно вложиться они не успели. Есть только предварительные оценки залежей, которые потенциально можно разрабатывать и получать доход», – пояснил Рожин.

По словам Громова, впервые это месторождение было открыто в 1982 году, а спустя десятидетия к нему проявляли интерес австралийцы во времена президентства Петра Порошенко. Но в любом случае теперь это российское месторождение, потому что ДНР отделилась от Украины в 2014 году по итогам референдума, а осенью 2022 года вошла в состав России.

«Это месторождение может быть использовано при соблюдении нескольких условий. Первое – это отодвигание линии фронта, создание зоны безопасности. Также потребуется повторная геологическая разведка, потому что существующие оценки приблизительны. Нужна новая экспертиза по поводу рентабельности добычи», – заключил собеседник.