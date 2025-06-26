  • Новость часаПутин назвал грабежом действия Запада в отношении золотовалютных резервов России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Макрон приехал в растрепанном виде на саммит ЕС с опозданием на полтора часа
    Американист оценил вероятность победы мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка
    Арендовал Венецию на три дня: стали известны подробности свадьбы главы Amazon Безоса
    Путин заявил, что хищение Западом активов РФ ускорит регионализацию платежных систем
    Путин считает, что конфликт Израиля и Ирана остался в прошлом
    Лукашенко призвал ЕАЭС сохранить доставшийся от СССР единый рынок
    Хегсет обрушился с критикой на прессу за сомнения в успехе операции в Иране
    Cпецслужбы Запада активизировали вовлечение мигрантов для диверсий в РФ
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Венецианская свадьба Безоса напомнила о марксизме

    Венецианская свадьба – не аномалия, а логичное развитие системы, где экономическая власть трансформируется в политическое влияние через «экономику впечатлений». Это возвращение к аристократической культуре, только без традиционных ограничений аристократии.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Россию и Иран объединила схожесть исторических путей

    В ХХ веке мы, подобно Ирану, познали и революционное крушение, и зависимость от Запада, и мучительное возвращение к собственной идентичности. И сегодня, подобно Ирану, мы выбираем отличный от либерального путь консервативного национального развития.

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как становятся нацистами

    Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.

    14 комментариев
    26 июня 2025, 21:00 • Общество

    Россия создала новую точку давления на Днепропетровскую область

    Россия создала новую точку давления на Днепропетровскую область
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Российские войска продолжают развивать наступление в ДНР, освободив на этой неделе два крупных населенных пункта – Новосергеевку и Шевченко. Как отметили в Минобороны, после Шевченко открывается направление в сторону Днепропетровской области. По мнению экспертов, выход к границе возможен в течение ближайших месяцев, при этом Россия получает контроль над месторождением лития, которое стояло нетронутым более 40 лет.

    Подразделения группировки «Центр» освободили на территории ДНР Новосергеевку в Покровском районе. Одновременно группировка «Восток» освободила в Великоновоселковском районе населенный пункт Шевченко, расположенный в двух километрах от границы с Днепропетровской областью и в девяти километрах к юго-западу от недавно освобожденного Комара.

    Ранее на этой неделе стало известно о попытках ВСУ вывести из Шевченко остатки уцелевшего личного состава. До этого противник перебрасывал в район значительные силы, но их большая часть была уничтожена. Окончательно вытеснить украинские формирования за пределы села удалось при поддержке артиллерии и ударных беспилотников, уточнили в Минобороны.

    По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, освобождение Новосергеевки позволило российским военным блокировать группировку украинских войск в соседнем селе Удачное. Он отметил, что оба эти населенных пункта играют ключевую роль в парализации логистики ВСУ на Новопавловском и Красноармейском направлениях.

    На этом фоне в Минобороны особо отметили освобождение Шевченко, назвав этот населенный пункт важной точкой в наступлении «подразделений группировки войск «Восток» в направлении Днепропетровской области». Как пояснил Кимаковский, ВСУ всеми силами хотели сохранить контроль над Шевченко, чтобы не допустить потери месторождения лития в регионе.

    В свою очередь военкор Александр Коц отмечает, что ВС России продолжают расширять плацдарм в ДНР: «Из треугольника Вольное Поле – Шевченко – Бурлацкое можно наступать как на Днепропетровщину, так и на юго-запад в Запорожскую область. Зачистка Южно-Донецкого направления от противника продолжается», – пишет Коц в своем Telegram-канале.

    «Освобождение Шевченко действительно важно с точки зрения деоккупации юго-запада ДНР. Именно на этом направлении сейчас происходят основные продвижения. Можно ожидать, что к концу лета на большей части этой территории наши войска выйдут к границе Днепропетровской области. Но сначала нужно освободить еще полтора-два населенных пункта», – отмечает военный аналитик Борис Рожин.

    По словам эксперта, оперативная задача заключается в выходе на всю протяженность границы ДНР, после чего можно «постепенно начинать продвигаться в Днепропетровской области, создавая зоны безопасности».

    «Шевченко – это крупное село. Здесь достаточно пространства для размещения техники и личного состава с целью дальнейших наступательных действий. Кроме того, село находится на пересечении сразу нескольких трасс. Судя по карте, линия фронта на этом участке более или менее выровнялась», – добавляет военкор Федор Громов.

    По его словам, от Шевченко «российские войска могут развивать наступление сразу в нескольких направлениях», в том числе в сторону поселка городского типа Камышеваха или села Воскресенка.

    «Также наступление может развиваться напрямую в сторону населенного пункта Марьевка. То есть существует простор для дальнейших продвижений, открывается дорога в Днепропетровскую область и к освобождению последнего участка госграницы между Россией и Украиной», – рассуждает спикер.

    По его словам, активное продвижение российских войск в Сумской области временно приостановлено в связи со встречными боями и переброской Украиной резервов. «На Покровском направлении ВСУ уступают, но не очень быстро. Зато в направлении Днепропетровской области группировка «Восток» наступает высокими темпами, потому что, видимо, у украинского командования не хватило подкреплений на этом участке.

    В перспективе можно говорить о том, что не за горами первое освобождение населенного пункта в Днепропетровской области, потому что Марьевка находится совсем рядом с границей»,

    – прогнозирует Громов. Эксперты также отмечают, что находящиеся у Шевченко месторождения лития в будущем, после завершения военных действий, могут приносить прибыль. Во времена, когда эти территории находились под контролем Украины, разработки на этом месторождении не велись.

    «Ранее была периодически путаница, потому что в ДНР есть несколько населенных пунктов с названием Шевченко. Но именно у этого Шевченко находятся залежи лития. В свое время этим месторождением интересовались американцы, но разработка так и не велась: серьезно вложиться они не успели. Есть только предварительные оценки залежей, которые потенциально можно разрабатывать и получать доход», – пояснил Рожин.

    По словам Громова, впервые это месторождение было открыто в 1982 году, а спустя десятидетия к нему проявляли интерес австралийцы во времена президентства Петра Порошенко. Но в любом случае теперь это российское месторождение, потому что ДНР отделилась от Украины в 2014 году по итогам референдума, а осенью 2022 года вошла в состав России.

    «Это месторождение может быть использовано при соблюдении нескольких условий. Первое – это отодвигание линии фронта, создание зоны безопасности. Также потребуется повторная геологическая разведка, потому что существующие оценки приблизительны. Нужна новая экспертиза по поводу рентабельности добычи», – заключил собеседник.

    Главное
    Объявлена дата начала переговоров по вступлению Молдавии в ЕС
    Захарова: Посол Германии вызван в МИД России
    Армения назвала условие для дальнейшей работы с ОДКБ
    При обстреле ВСУ в Курской области ранение получил журналист из Китая
    Названо число не попавших в Россию из-за связей с ВСУ или разведкой украинцев
    Израильский эксперт: Вмешательство Трампа не поможет Нетаньяху уйти от суда
    Прилепин рассказал, что ждет артистов-иноагентов при возвращении

    Россия впервые построила сложнейший ледовый танкер для экспорта СПГ

    Россия впервые построила уникальный танкер высокого ледового класса для вывоза российского СПГ из Арктики на экспорт. Он заработает во второй половине этого года на заводе «Арктик СПГ-2». Это дефицитные суда, которые строить еще сложнее, чем ледоколы. Это важный шаг России к развитию собственного судостроения и к самостоятельной постройке подобных сложных танкеров, без которых невозможен экспорт нашего СПГ на мировой рынок. Подробности

    Перейти в раздел

    Удар по Ирану показал худшую сторону президента США

    Вступление США в войну Израиля с Ираном шокировало американцев. По-настоящему возмутиться они не успели из-за быстротечности событий, однако президент Дональд Трамп явным образом нарушил общественный договор со своими сторонниками, а заодно напомнил о своих главных недостатках. Подробности

    Перейти в раздел

    Попытки прикрыть Сумы дорого обходятся ВСУ

    Украина предпринимает срочные меры по усилению обороны областного центра Сумы – на том направлении, где российские войска создают буферную зону вдоль российско-украинской границы. Как выглядят эти усилия и каким образом они лишь помогают российским подразделениям продвигаться на других участках спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    «Папочка» Трамп принял унижение Европы

    Страны НАТО на саммите в Гааге договорились о наращивании расходов на оборону до 5% от ВВП. Именно это решение позволило генсеку альянса Марку Рютте назвать мероприятие «историческим». Впрочем, по оценке экспертов, главным итогом встречи стало демонстративное «преклонение» Старого Света перед Дональдом Трампом. Почему европейцы унижались? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Каллас хочет увеличить Евросоюз втрое

      Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в очередной раз опозорилась, решив посоревноваться с президентом США Дональдом Трампом за контроль над Канадой.

    • В НАТО понизили Украину

      В Гааге прошел очередной саммит НАТО, на который из вежливости был приглашен Владимир Зеленский, в итоге напросившийся на рандеву с Дональдом Трампом. Итоги разнонаправленные: Украину они не порадуют, но и Россию тоже.

    • Неприятный сюрприз для Каи Каллас

      Венгрия и Словакия решили заблокировать принятие очередного пакета антироссийских санкций ЕС. Что сподвигло их на бунт против Каи Каллас?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации