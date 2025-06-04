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    4 июня 2025, 09:00 • Общество

    Россия создает условия для военной изоляции Сум и Харькова

    Россия создает условия для военной изоляции Сум и Харькова
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Заметное продвижение российских войск указывает на активную фазу летнего наступления. В Сумской области почти ежедневно освобождаются новые села, противник объявил эвакуацию из более 200 населенных пунктов региона. Также происходят активные действия в ДНР, а одновременно российские дроны ведут разведку и наносят удары под Харьковом. Как говорят эксперты, кроме создания зоны безопасности в Сумской области российские войска решают сразу несколько задач.

    Подразделения группировки «Север» освободили село Андреевка в Сумской области. Оно расположено в пяти километрах к югу от границы с Курской областью и в трех километрах к западу от освобожденной в конце прошлой недели Алексеевки. В конце мая российские войска заняли Водолаги, охватив село одновременно с трех сторон.

    По оценке наблюдателей, усиление активности на приграничных территориях и продвижение российских войск в Сумской области способствует расширению фронта и формирует новую зону безопасности. Как ранее говорили в Минобороны, в рамках создания буферной зоны было занято несколько сел в Сумской области.

    После занятия Андреевки дистанция до Сум – областного города – сократилась примерно до 20 км. По оценке военного эксперта Андрея Марочко, это позволяет использовать не только беспилотники, но и артиллерию для нанесения ударов по украинским военным в Сумах. «Спектр применяемого оружия по нанесению ударов по военным целям в самом областном центре – Сумах – у нас увеличился в разы», – заявил Марочко.

    По его словам, наступление российских подразделений ведется на фронте шириной примерно 25 км – от Кондратовки до Юнаковки. «Освобождение Андреевки показывает, что мы всерьез нацелены на создание буферной зоны», – добавил Марочко. На этом фоне украинские власти области уже расширили зону принудительной эвакуации еще на 11 населенных пунктов, а всего под обязательную эвакуацию сейчас попадают 213 населенных пунктов региона.

    На Украине говорят, что область плохо подготовилась к российскому наступлению. Как пишет издание «Страна», об этом открыто заявляют боец «Айдара» (включен в российский реестр террористов и экстремистов) Станислав Бунятов и нардеп Марьяна Безуглая, которая пишет, что «фортификации подготовлены хуже всех из всех рискованных областей». «Это вина как Генштаба ВСУ, так и ОВА (областной военной администрации)», – заявила Безуглая.

    Бунятов назвал Сумскую область «тренировочным полигоном»: «Имея такой надежный тыл в Сумской области во время Курской операции, мы так и не смогли построить нормальную линию обороны, чтобы защитить его сейчас».

    Активность российских войск заметна и на других направлениях. В беседе с РИА «Новости» Марочко сообщил о продвижении российских сил восточнее Волчанска и взятии под контроль участка северной прибрежной зоны реки Волчья в Харьковской области протяженностью более четырех километров. Из его слов следует, что после уничтожения украинских позиций западнее населенного пункта Каменка Купянского района российским войскам удалось продвинуться в глубину обороны противника.

    Кроме того, как сообщают украинские волонтеры, российские FPV-дроны стали долетать до Харькова, что грозит дальнейшей изоляцией этого района боевых действий. При этом расстояние от передовых подразделений российской армии до города составляет около 30 километров. Как заявил в интервью «Украине.ру» харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин, FPV-дроны под Харьковом не только ведут разведку, но и самостоятельно наносят удары, лишая украинские войска возможности скрытно перебрасывать технику и живую силу.

    В последнее время российские дроны-камикадзе использовались для пресечения попыток ВСУ перебросить мобильные группы и бронетехнику на северные окраины Харькова. «Дальность поражения FPV-дронов меньше, чем у «Гераней», но при комплексных ударах они играют ключевую роль – от них сложнее укрыться», – считает Алехин.

    Всего, по оценке украинских Telegram-каналов, только в мае российской армии удалось взять под контроль около 450 квадратных километров. Больше всего территорий было освобождено в ДНР (в районе прорыва на трассе Покровск – Константиновка) и в Сумской области. Другие продвижения в этом регионе произошли в районе освобожденного села Богатырь и у границы с Днепропетровской областью.

    «Сейчас на Сумском направлении у ВСУ недостаточно сил, чтобы выстроить полноценную линию обороны и удерживать фронт, противник подарил нам возможность продвигаться без особых препятствий. Ранее резервы из области были переброшены в Донбасс, чтобы купировать прорыв российских войск между Покровском и Константиновкой», – отмечает военкор Федор Громов.

    Собеседник напомнил, что город Сумы не только областной центр, но в первую очередь крупный логистический узел ВСУ ввиду местных ж/д и автомобильных путей: «При наступлении ВСУ на Суджу именно Сумы, а также поселок Юнаковка были важнейшими тыловыми базами украинских войск. Через Сумы была налажена логистика для крупной наступающей группировки».

    По оценке эксперта, для максимальной безопасности Курской области «нужно нивелировать значение Сум как логистического пункта». «Этого можно достичь не только взятием города, но и его транспортной блокадой. Такое развитие событий заставит украинское командование выделять войска на то, чтобы постараться деблокировать город, то есть переходить к наступательным действиям в условиях жесточайшего дефицита личного состава в пехоте», – рассуждает Громов.

    «Россия создает на территории Сумской области зону безопасности, в которой будут размещаться войска и средства огневого поражения. В плане укрепления там ничего не делалось еще со времен премьер-министра Арсения Яценюка. Таких сооружений, которые были созданы ВСУ на Донецком направлении, там нет», – добавляет военный эксперт Анатолий Матвийчук.

    Таким образом, дополняет Громов, продвижение российских войск на Сумском направлении решает сразу несколько задач: «Во-первых, обеспечивается безопасность курскому приграничью. Во-вторых, в перспективе Сумы перестанут использоваться ВСУ в качестве тыловой базы. И в-третьих, создается угроза непосредственно областному центру – это уже политический момент для Украины, требующий переброску войск с других участков фронта, на которых российской армии станет легче продвигаться. Скорее всего, переброска будет осуществляться с территории Донбасса. В таком случае начнется наше продвижение на этом участке фронта».

    Тот факт, что российские FPV-дроны начали долетать до Харькова – скорее технический результат. «По всей видимости, были разработаны и применены новые технологии относительно возможностей беспилотников. Следовательно, российские войска будут пользоваться этим козырем, в первую очередь с целью изоляции украинской военной логистики», – полагает Громов.

    О том, что возможности российских дронов расширяются, отмечает собеседник, также сообщали украинские источники: «Российские операторы дронов выбивают в Донбассе тыловой подвоз противника на расстоянии 30-40 километров».

    По словам Матвийчука, на Купянском и Краматорском направлениях российские дроны «уже ведут боевые действия практически у города», все это может привести к тому, что в будущем ВС РФ начнут изолировать город. В целом, подчеркивает эксперт, в ходе продолжающегося наступления происходит «мощное продвижение вперед».

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