Вооруженный пост бойцов территориальной обороны или стрелков ВОХР РЖД у моста в Брянской области со стопроцентной гарантией предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы ракетоносцы. Борьба с терроризмом должна стать всенародной – возможностей лишь силовиков может быть недостаточно.4 комментария
Марочко сообщил о продвижении ВС России к Сумам на Украине
После занятия Андреевки российские бойцы смогли продвинуться ближе к областному центру Сумы, дистанция сократилась примерно до 20 км, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, российские бойцы после взятия Андреевки в Сумской области приблизились к городу Сумы на расстояние около 20 км, передает ТАСС. Марочко сообщил, что сокращение дистанции до областного центра позволяет использовать не только беспилотники, но и артиллерию для нанесения ударов по украинским военным, находящимся в Сумах.
«Спектр применяемого оружия по нанесению ударов по военным целям в самом областном центре – Сумах – у нас увеличился в разы», – заявил Марочко.
По его словам, наступление российских подразделений ведётся на фронте шириной примерно 25 км – от Кондратовки до Юнаковки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска уничтожили радиолокационную станцию ВСУ в Сумской области ракетным ударом. Украина объявила эвакуацию 202 населенных пунктов Сумской области. Командиры ВСУ в Сумской области испытали деморализацию.