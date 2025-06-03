Марочко сообщил о продвижении ВС России к Сумам на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, российские бойцы после взятия Андреевки в Сумской области приблизились к городу Сумы на расстояние около 20 км, передает ТАСС. Марочко сообщил, что сокращение дистанции до областного центра позволяет использовать не только беспилотники, но и артиллерию для нанесения ударов по украинским военным, находящимся в Сумах.

«Спектр применяемого оружия по нанесению ударов по военным целям в самом областном центре – Сумах – у нас увеличился в разы», – заявил Марочко.

По его словам, наступление российских подразделений ведётся на фронте шириной примерно 25 км – от Кондратовки до Юнаковки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска уничтожили радиолокационную станцию ВСУ в Сумской области ракетным ударом. Украина объявила эвакуацию 202 населенных пунктов Сумской области. Командиры ВСУ в Сумской области испытали деморализацию.