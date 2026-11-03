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В Тбилиси назвали пыточные под Киевом «душераздирающим фактом»
В Тбилиси назвали пыточные под Киевом душераздирающим фактом
Председатель парламентского большинства правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кирцхалия связал пыточные под Киевом с пребыванием во власти на Украине разыскиваемых Грузией преступных деятелей саакашвилевского режима, отличавшихся истязательствами, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Нас не удивляет этот душераздирающий факт, – заявил он на пресс-конференции. – Когда у тебя на должности, в том числе в силовых структурах, бывшие члены саакашвилевского режима, пытки в подвалах объяснимы».
Он напомнил, что Украина, в частности, покрывает одного из архитекторов системных пыток в Грузии – экс-генпрокурора Зураба Адеишвили.
«До 2012 года эти люди находились во власти в Грузии и репетировали здесь, как издеваться над людьми для достижения грязных целей», – сказал Ираклий Кирцхалия.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, тюрьму для военных в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка создал первый корпус национальной гвардии «Азов*» (запрещенная в России террористическая организация).
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ