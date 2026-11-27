При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.7 комментариев
Politico назвала саммит ЕС по бюджету мелодрамой
«Специальный» саммит Европейского совета, посвященный подготовке бюджета на 2028–2034 годы, оказался мелодрамой, пишет Politico.
«Мероприятие, которое задумывалось как двухдневная рабочая сессия для подготовки почвы к декабрьскому соглашению по бюджету на 2028–2034 годы, превратилось в однодневную мелодраму», – пишет Politico.
В финале страны оказались еще более разделенными, заявило издание. У лидеров стран ЕС остается последний шанс достичь соглашения до конца года на встрече 17 декабря. Некоторые делегации уже забронировали дополнительные ночи в отелях, ожидая, что предстоящий саммит продлится дольше запланированных двух дней.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе не достигли соглашения по долгосрочному бюджету на 2028–2034 годы из-за разногласий по его объему и распределению расходов.
Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил об отмене второго дня саммита Евросоюза.
Президент Франции Эммануэль Макрон допустил возобновление переговоров о бюджете Евросоюза только во второй половине 2027 года при отсутствии соглашения до конца декабря.