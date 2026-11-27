Tекст: Антон Антонов

«Мероприятие, которое задумывалось как двухдневная рабочая сессия для подготовки почвы к декабрьскому соглашению по бюджету на 2028–2034 годы, превратилось в однодневную мелодраму», – пишет Politico.

В финале страны оказались еще более разделенными, заявило издание. У лидеров стран ЕС остается последний шанс достичь соглашения до конца года на встрече 17 декабря. Некоторые делегации уже забронировали дополнительные ночи в отелях, ожидая, что предстоящий саммит продлится дольше запланированных двух дней.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе не достигли соглашения по долгосрочному бюджету на 2028–2034 годы из-за разногласий по его объему и распределению расходов.

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил об отмене второго дня саммита Евросоюза.

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил возобновление переговоров о бюджете Евросоюза только во второй половине 2027 года при отсутствии соглашения до конца декабря.