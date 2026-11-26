Евростат: Цены на жилье в Евросоюзе выросли на 61% за 15 лет

Tекст: Денис Тельманов

Согласно данным Евростата, только в 2025 году цены на жилье в ЕС выросли на 6%, передает РИА «Новости». Самый значительный рост за 15 лет зафиксирован в Венгрии (291%), Эстонии (245%) и Литве (206%).

Арендная плата в Евросоюзе с 2010 года повысилась на 29%. Увеличение стоимости аренды наблюдалось во всех странах объединения, за исключением Греции, где показатель снизился на 8%. Наибольший рост арендной платы зафиксирован в Эстонии (241%), Литве (193%), Венгрии (127%) и Ирландии (118%).

Наиболее высокие уровни цен на жилье и коммунальные услуги в 2025 году были отмечены в Ирландии, Люксембурге и Дании, самые низкие – в Болгарии, Хорватии и Польше.

Кроме того, в прошлом году 9% населения Евросоюза имели задолженности по ипотеке, аренде жилья или коммунальным платежам, тогда как в 2010 году этот показатель составлял 12%.

Самое высокое число должников в 2025 году наблюдалось в Греции (42%), самое низкое – в Чехии (3%).

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду агентство Евростат сообщило о неспособности каждого 11-го жителя Евросоюза нормально обогреть жилье.

В начале месяца стоимость жилья в Евросоюзе обогнала рост доходов населения за десять лет.

В сентябре европейское статистическое агентство раскрыло долю жителей Евросоюза с нехваткой денег на отопление.