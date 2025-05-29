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    29 мая 2025, 17:00 • Общество

    Что означает усиление активности российских войск в Сумской области

    Что означает усиление активности российских войск в Сумской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Крутиков

    Пятидесятитысячную военную группировку сконцентрировала Россия на границе с Сумской областью Украины, утверждают в руководстве киевского режима. В последние дни действительно с данного направления приходят новости об освобождении тех или иных населенных пунктов. Что означает происходящее и как это связано с планами по установлению буферной зоны у российских границ?

    Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населенный пункт Константиновка в Сумской области. Константиновка – село в Сумском районе Сумской области с довоенным населением около 240 человек, расположенное на левом берегу реки Синяк у границы с Россией. С выходом на эту позицию начинает вырисовываться сектор буферной зоны на Суджанском направлении – одном из самых опасных с точки зрения вероятности повторного вторжения ВСУ на российскую территорию.

    Сейчас группировка «Север» наступает фронтом шириной 20 км по линии Константиновка – Владимировка – Беловоды – Водолаги – Локня. Российским подразделениям на некоторых участках удалось зайти в Сумскую область на глубину около 10 км и закрепиться на окраине Юнаковки – ключевого населенного пункта, через который ранее ВСУ осуществляли снабжение своей группировки в Суджанском районе Курской области. Теперь Юнаковка открывает путь по трассе Н-07 непосредственно на Сумы. До Сум по прямой – 30 км. Иными словами, после занятия Юнаковки станет возможным установить дроновый контроль за дорогами, снабжающими сам областной центр.

    В то же время надо уточнить, что первые 10 км никакого буфера не создают, а лишь отодвигают передовые позиции противника немного вглубь. Глубину буфера придется определять не столько формальным километражом, сколько географией региона. Извилистость старой «советской» границы в этом регионе будет предопределять и конфигурацию буфера, но с одним непреложным условием: ствольная артиллерия противника не должна иметь возможность обстреливать приграничные российские поселки. А это минимум 50 км, что на земле включает в себя сам город Сумы.

    Ситуация на Сумском оперативном направлении развивалась следующим образом. К 13 мая российские подразделения вышли к центру Беловод, одновременно ведя бои у Водолаг и Владимировки. После двух недель ожесточенных боев штурмовики освободили Беловоды, а также выбили ВСУ из Владимировки, взяв тем самым в полуокружение украинскую группировку в Водолагах. На соседнем участке штурмовые группы выбили противника с южных подступов к Теткино, тем самым укрепив позиции вдоль государственной границы.

    К 24 мая российские войска прорвали оборону ВСУ в районе Локни, установив контроль над южной частью населенного пункта. Одновременно продолжается наступление на Юнаковку – ключевой населенный пункт, прикрывающий логистику ВСУ в центральной части области.

    В случае освобождения Юнаковки украинские формирования на этом участке окажутся в крайне невыгодном положении.

    Конфигурация ВСУ на этом направлении ранее вообще не предусматривала сплошной линии боевого соприкосновения. Противник предпочел удерживать населенные пункты, расположенные по долинам нескольких рек, и не контролировать лесопосадки и открытую местность.

    На некоторых участках ВСУ, не имея физической возможности контролировать территорию, пытались установить «завесы дронов». Это тактика оказалась не слишком удачной, поскольку дрон все-таки уязвим для систем РЭБ, и если с первого раза не удалось вырубить всю эту завесу, то на следующий день точно получится.

    Кроме того, при нехватке живой силы ВСУ стали отправлять на это направление (как в лесопосадки под Покровском) мобилизованных старшего возраста, которые чисто физически не справляются с поставленными задачами. Также ВС РФ регулярно обстреливают тыловую инфраструктуру противника. В частности, был поврежден мост у села Хотень через реку Олешня, что сильно подрывает возможности ВСУ практически по всему 20-километровому фронту Сумского направления.

    Одновременно появились признаки того, что может быть активизирована граница в Харьковской области на том участке, который ранее вообще не был задействован.

    В Киеве утверждают, что Россия якобы сконцентрировала на Сумском и Харьковском направлениях группировку в 50 тыс. военнослужащих. По словам Зеленского, российские войска якобы должны зайти вглубь Сумской области на 10 км. Неизвестно, откуда он взял эту цифру и на чем основаны его утверждения.

    В западной прессе и в экспертной среде борются между собой два противоположных мнения. Согласно первому, Россия действительно готовит крупное наступление именно в Сумской и Харьковской областях, целью которого может быть не только создание буферной зоны, но и выстраивание новой конфигурации государственной границы.

    Согласно второму мнению, все, что происходит в Сумской области, представляет собой не более чем серию незначительных операций, призванных отвлечь силы ВСУ с других направлений. А пока ВСУ мечутся по Сумщине и Слобожанщине, ВС РФ нанесут удары на других направлениях. Например, освободят Северск. Или окружат Константиновку, от которой до Славянско-Краматорской агломерации рукой подать. Или Красноармейск (Покровск), что и вовсе обрушит украинскую оборону на очень большие глубину и ширину.

    На деле же ситуация несколько иная. Нет никакого выбора между Сумским или, скажем, Константиновским направлениями.

    ВС РФ сейчас в состоянии развивать наступательные действия высокой интенсивности на двух-трех направлениях одновременно. Например, под Константиновкой в рекордные сроки освобождено 100 кв. км за месяц. И это не просто какие-то поля и лесопосадки, а продуманный фланговый маневр с целью выхода в тыл ВСУ, занявшим оборону южнее Константиновки.

    И при этом этот же прорыв между Константиновкой и Мирноградом создает новую сильнейшую угрозу украинским позициям у Красноармейска (Покровска). Эти направления сейчас не требуют дополнительного усиления новыми подразделениями, действия на них идут по плану, который уже традиционно включает в себя серию фланговых операций, приводящих к потере противником управляемости крупными оборонительными районами.

    Боевые действия своим ходом идут и под Часовым Яром и на Купянском направлении, а также на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Все эти операции, включая действия по созданию буферных зон в Сумской и, возможно, Харьковской областях, ведутся параллельно, что изначально сочеталось с планами российского Генштаба по организации последовательных ударов на разных участках фронта. То же самое можно сказать по поводу выхода подразделений ВС РФ к границам Днепропетровской области. Россия наращивает давление по всей линии соприкосновения, разведывая наиболее слабые места в обороне противника. В том числе и в Сумской области.

    В то же время создание буферной зоны вдоль границы – цель приоритетная, поскольку она позволит серьезно ослабить опасность обстрелов российских населенных пунктов приграничных районов. Это задача даже отчасти социальная, а не только военная, хотя и может быть решена только военными способами. В любом случае успехи ВС РФ во второй половине мая в Сумской области и в целом вдоль «старой» границы отражают общую тенденцию – усиление стратегической инициативы российских войск по всей линии боевого соприкосновения.

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