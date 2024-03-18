Путин подчеркнул стремление России к миру, а не к «паузе на перевооружение»

Tекст: Антон Антонов

Путин, отвечая на вопрос о готовности России остановить огонь на Украине по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона, заявил, что Россия «готова рассмотреть любые вопросы, но всегда, при любой ситуации будет исходить» из собственных интересов, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Россия «за мирные переговоры, но только не потому что у противника патроны заканчиваются». Он сказал, что Москва готова поддержать стремление «по-серьезному, в долгосрочной перспективе выстроить мирные, добрососедские отношения между двумя государствами, а не взять паузу на перевооружение на полтора-два года».

Отвечая на вопрос, с кем будет договариваться Россия после того, как украинский лидер Владимир Зеленский отменил выборы на Украине, Путин сказал, что данный вопрос ждет «своего кропотливого исследователя». «Мы подумаем об этом», – приводит его слова ТАСС.

Путин, комментируя предложения присоединить Харьковскую область для исключения атак Украины на российское приграничье, заявил, что «сейчас не готов говорить по поводу того, что, как и когда» следует «присоединять». Однако он не исключил создания «определенной «санитарной зоны» на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму». При этом Путин не стал говорить, какой может быть глубина «санитарной зоны». Говоря о возможной «санитарной зоне», Путин заявил, что она будет такой, чтобы ее сложно было преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства.