  • Новость часаПесков: Встреча Путина и Трампа сейчас не готовится
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Премьер Испании сравнил Россию и Израиль в рамках «Евровидения»
    В США столкнулись с нехваткой продуктовых наборов для миллионов нуждающихся
    Вяльбе высказалась о планах Губерниева возглавить ФЛГР
    Путин утвердил рабочую группу по вопросам воспитания детей и молодежи
    Толстой допустил существенные изменения Конституции России в будущем
    Названы причины повышения суверенного кредитного рейтинга России
    В Грузии заявили об угрозе дестабилизации финансовой системы страны
    Умер народный артист СССР Юрий Григорович
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв России нужна свободная Восточная Европа

    Восточная Европа получает собственное лицо. Оно может быть достаточно безобразным. Однако для России главное – насколько Польша и Румыния будут контролироваться нашими основными противниками в Британии, Германии и Франции. Пока результаты противостояния выглядят неопределенными.

    0 комментариев
    Людмила Шувалова Людмила Шувалова Консервативный диалог как стратегическая инвестиция

    Запрос на консерватизм, как «идеологию здравого смысла», находит свое отражение в изменении политического ландшафта во многих странах. Консерватизм сегодня способен создать основу для эффективного международного взаимодействия.

    0 комментариев
    Юлия Басова Юлия Басова Почему мужчины выбирают женщин постарше

    Зрелость перестаёт быть минусом. Женщина после 40 лет – это не компромисс. Это выбор в пользу устойчивости, осознанности и настоящей близости. У такой женщины другая энергия – спокойная, принимающая.

    41 комментарий
    19 мая 2025, 16:20 • Общество

    Зачем ВС России потребуется заход в Днепропетровскую область

    Зачем ВС России потребуется заход в Днепропетровскую область
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Евгений Крутиков

    На прошлой неделе российские войска сразу в нескольких местах подошли вплотную к границам еще одного украинского региона – Днепропетровской области. Что означает происходящее с оперативно-тактической точки зрения, остановятся ли ВС РФ на данных рубежах и если нет – насколько глубоко продолжат идти вперед?

    В воскресенье стало известно об освобождении населенного пункта Богатырь – крупного логистического узла западнее Курахово на реке Волчья. Через Богатырь проходила последняя линия оборонительных позиций ВСУ перед административной границей Днепропетровской области.

    Днем ранее юго-западнее Богатыря на великоновоселковском участке было освобождено село Вольное поле, от которого до Днепропетровской области по прямой 8 км. А севернее на красноармейском (покровском) направлении на прошлой неделе ВС РФ заняли небольшое село Котляровка, которое находится непосредственно у границы соседней области. В этом же районе идут бои за населенные пункты Троицкое и Орехово, которые также находятся у самой границы Днепропетровской области.

    Границы областей в советское время проводились в основном по экономическому, а не по национальному или иному исторически обусловленному принципу, или же вовсе случайно.  Административные границы обычно определялись по разграничению колхозных полей приграничных хозяйств, которые в свою очередь корнями уходили в наделы местных хуторов до коллективизации. В степи по внешним признакам невозможно различить, где заканчивается бывшая Донецкая область (ныне ДНР) и начинается, скажем, Днепропетровская.

    Например, на участке от Богатыря на юге до Красноармейска граница проходит между извилистыми речками Волчья и Соленая абсолютно прямыми, проведенными на карте по линейке линиями, которые как раз и определяют границы колхозных полей. А извилистые речушки сами становятся формой административной границы для простоты решения. Иными словами, административные границы областей в степи далеко не всегда могут считаться «естественными рубежами», из которых можно принимать решения на поле боя.

    Если в Сумской и Харьковской областях декларируется создание буферной зоны у российской границы, то вокруг ДНР ситуация характеризуется не будущим и очень гипотетическим положением дел, а логикой военных действий. А в ней география событий определяется не школьной контурной картой времен Советского Союза с границами по квадратам колхозных полей, а суровыми обстоятельствами, в которых любые границы отсутствуют.

    Например, очевидно, что уже в ближайшее время ВС РФ потребуется в военно-тактическом плане улучшить положение на западном фланге охвата Красноармейска (Покровска), что автоматически будет означать заход на территорию Днепропетровской области. В первую очередь, речь идет о перекрытии нескольких дорог, по которым пока идет снабжение города. На ближайших позициях это трасса на Новопавловку с самим этим крупным населенным пунктом, а чуть севернее еще одна трасса вдоль железной дороги и, наконец, еще севернее – дорога республиканского значения Покровск-Павлоград-Днепропетровск.

    Участок Днепропетровской области с центром в Новопавловке нависает над несколькими районами ДНР, и без контроля за ним невозможно обеспечить их безопасность.

    До занятия Богатыря приоритетным называлось как раз направление на село Комар по долине реки Мокрые Ялы, что определялось оперативной обстановкой: возможный проход по Мокрым Ялам теоретически создавал новый «котел» для крупной группировки противника, отступавшей аж от Курахово. Затем оперативная обстановка изменилась, но задачу освободить всю эту территории и цепочку сел по реке никто не отменял. Даже в этом случае конфигурация границ не была в приоритете, а решение принимается по тактическим обстоятельствам.

    Но закрепление по административной границе ДНР с Днепропетровской областью обязательно потребует занятия нескольких крупных населенных пунктов, формально относящихся к Днепропетровску, начиная со все той же Новопавловки до Ивановки, Гавриловки и Маломихайловской сельской агломерации. Кроме того, есть еще лесной массив у Великомихайловки, также требующий контроля.

    Все это не имеет никакого отношения к политике и переговорном процессу. Просто без контроля над этими районами, административно принадлежащими Днепропетровской области, трудно, во-первых, продолжать наступательные операции в направлении Красноармейска и далее на север – должен быть обеспечен фланг группировки, идущей в общем направлении на славянско-краматорскую агломерацию. Во-вторых, впоследствии обеспечивать безопасность приграничных районов ДНР.

    Тот факт, что ВС РФ еще не пересекли административную границу Днепропетровской области, например, в Котляровке, связан не с соображениями высокой политики, а с практикой боевых действий. В этой точке это просто неудобно и нецелесообразно. А вот движение от освобожденного Богатыря и соседней Алексеевки по берегу реки Волчья к границе у Новоукраинки как раз весьма перспективно как элемент сворачивания обороны ВСУ на запад.

    Предполагаемая глубина буферной зоны в Сумской и Харьковской областях – 50 км. Но в случае с административными границами ДНР, ЛНР и Запорожской области все обстоит несколько сложнее. Здесь недостаточно просто циркулем на карте определить эту зону. Требуется более тщательно разобраться с дорогами, логистическими узлами и крупными населенными пунктами, примыкающими к границе. Сейчас речь идет исключительно об использовании того или иного участка территории в оперативном планировании, но впоследствии определение здесь зоны «буфера» потребует более гибкого подхода.

    Строго говоря, и на Слобожанском участке эти 50 км – не догма. Там они включают и весь город Сумы, если что.

    В ДНР в принципе речь может идти о «срезании» всего восточного выступа Днепропетровской области, который нависает над ДНР и часть Запорожской области с Гуляйполем. Сейчас эта задача уже не выглядит слишком сложной, поскольку после освобождения Богатыря и перспективного занятия долины реки Мокрые Ялы до района севернее Комара образуется новое направление с Великой Новоселкой на юге, которое как раз и заточено под прямое движение на запад. И административная граница Днепропетровской области тут не цель и не фетиш, ее в оперативном плане просто не существует.

    Проще говоря, невозможно дойти от Богатыря до административной границы у Новоукраинки и вдруг остановиться, окопавшись по берегу реки Волчья. Так это не работает.

    В идеале оперативное планирование может включать в себя выход на видимость Павлограда или, по крайней мере, занятие рокадной дороги у Шахтерска в глубине Днепропетровской области.

    Такая диспозиция однозначно исключит возможность для ВСУ создать на этом участке какой-то оперативный кулак или же просто маневрировать резервами от Днепропетровска вдоль границы ДНР. И пока не существует никаких договоренностей о линии разграничения (если они вообще могут появиться в обозримое историческое время), такой оперативный план имеет право на жизнь.

    Никакой отход от границы ДНР невозможен без обеспечения гарантий безопасности всего южнодонецкого направления. Это вопрос хода и логики боевых действий, а сейчас это единственная логика, которая возможна по всей тысячекилометровой линии боевого соприкосновения. Какой бы извилистой она не казалась.

    Главное
    Украина объявила эвакуацию 202 населенных пунктов Сумской области
    Мирошник рассказал о максимальных усилиях Киева по срыву переговоров в Стамбуле
    Степашин обвинил Сердюкова в подрыве обороноспособности России
    Минюст предложил ужесточить ответственность за осквернение воинских захоронений
    19FortyFive сообщил о страхах ВСУ из-за российской ракеты «Бандероль»
    Девочка-подросток в Запорожской области созналась в убийстве нескольких детей
    Киевляне выстроились в очередь к музею Булгакова

    ЕС вместо спасения экономики грозит России полным торговым эмбарго

    В то время, как Россия и Украина начали первые за три года переговоры, Евросоюз решил ужесточать санкции против Москвы. Брюссель грозит жестко ударить по нефти, газу и финансовому сектору. Более того, ЕС даже рассматривает вариант полного торгового эмбарго. Что из этого у него может получиться? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия провела переговоры в Стамбуле по своему сценарию

    Теперь не только военная, но и дипломатическая инициатива на стороне России – такими словами эксперты описывают результаты первого за три года раунда переговоров в Стамбуле. По мнению аналитиков, сами переговоры не только прошли по российскому сценарию, но и позволили Москве добиться реализации нескольких задач. Подробности

    Перейти в раздел

    Значение Балтфлота возвращается к временам Петра Первого

    Старейший флот России – Балтийский – отмечает очередную годовщину своего создания. В этом году праздничная дата выпала на предштормовое время – в воздухе чувствуется приближение конфликта, в котором Балтийскому флоту может выпасть ключевая роль. О чем идет речь и какое значение Балтфлот имеет для всей российской истории? Подробности

    Перейти в раздел

    Победу русофоба в Румынии продавили из-за границы

    «Откровенным русофобом» называют политологи человека, выигравшего в итоге выборы президента Румынии. Чем известен Никушор Дан, с помощью каких хитростей и манипуляций он в итоге смог победить – и какими последствиями это в итоге может грозить Евросоюзу в целом? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Индия оценила российское оружие

      Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

    • Президент США пошел против Израиля

      Турне президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку обещает стать историческим. Америка мирится с Сирией, ссорится с Израилем и обещает региону другое будущее. В чем оно другое?

    • Переговоры с Украиной в Турции. Чего ждать?

      В Турции возобновляются переговоры по урегулированию на Украине, прерванные по настоянию Запада весной 2022 года. Причем, как и в 2022 году, российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. О чем это говорит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............