  • Новость часаРоссийские войска освободили Богатырь в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Французов поставят перед «обязанностью умереть»
    Путин назвал нужный для России результат спецоперации
    Захарова ответила Сибиге на «оскорбления и обзывания»
    Мединский объяснил причины передачи Крыма Украине Хрущевым
    Путин указал США на важность взаимного уважения национальных интересов
    Орбан попросил генсека НАТО остановить клевету со стороны Украины
    NYT: Британия и ЕС объявят о новом оборонном союзе
    Румынская полиция вывела Симиона и Джоджеску с избирательного участка
    В США заявили о намерении России добиться полной капитуляции Украины
    Мнения
    Юлия Басова Юлия Басова Почему мужчины выбирают женщин старше

    Женщина после сорока – это не компромисс. Это выбор в пользу глубины. В пользу устойчивости, осознанности и настоящей близости. У нее другая энергия – спокойная, принимающая.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Россия выигрывает в переговорной игре

    Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре.

    8 комментариев
    Артем Данков Артем Данков Мигранты из Казахстана готовы потеснить узбеков и таджиков

    В Центральной Азии происходят процессы, которые могут изменить демографическое лицо региона к середине XXI века. Одна из важнейших тенденций последних лет – трансформация миграционных потоков, в том числе из относительно благополучного Казахстана.

    22 комментария
    18 мая 2025, 12:31 • Новости дня

    Российские войска освободили Богатырь в ДНР

    Российские войска освободили Богатырь в ДНР

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Донецкой Народной Республике подразделения российской армии освободили населенный пункт Богатырь, нанеся значительный урон силам противника в нескольких регионах, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале Минобороны говорится, что «в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Богатырь Донецкой Народной Республики».

    Также, по данным Минобороны России, подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение скоплениям личного состава и техники танковой бригады, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Сумской области. В Харьковской области поражения получили формирования трех механизированных и мотопехотной бригад ВСУ.

    Потери ВСУ в этих районах составили более 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы. В западной зоне подразделения улучшили тактическое положение и нанесли урон двум механизированным, горно-штурмовой бригадам ВСУ, нацгвардии и погранслужбе Украины. Противник потерял до 240 человек, три БМП, семь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку AS-90, две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов, говорится в сообщении.

    В ДНР и на Харьковском направлении «Южная» группировка войск заняла более выгодные позиции, нанеся урон личному составу и технике восьми украинских бригад; потери ВСУ составили до 200 человек, бронетранспортер «Puma», шесть автомобилей, три артиллерийских орудия и три станции РЭБ. Группировка «Центр» продвинулась в глубину обороны противника, уничтожив до 420 солдат, семь бронированных машин, включая технику США, Канады и Израиля, восемь пикапов, два орудия и радиолокационный комплекс RADA, уточнили в Минобороны.

    Отмечается, что на других направлениях подразделения России нанесли урон войскам ВСУ и уничтожили свыше 175 военнослужащих, танк, две бронированные машины, семь автомобилей и два орудия. В Запорожской и Херсонской областях «Днепр» уничтожил до 50 солдат, американскую технику, четыре автомобиля, гаубицу М777, станцию РЭБ и склад боеприпасов.

    Как указали в пресс-службе, авиация и артиллерия России поразили объекты инфраструктуры, склады боеприпасов, радиолокационные станции, пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 139 районах. Средства ПВО сбили семь управляемых бомб JDAM и 75 беспилотников. С начала спецоперации Россия уничтожила 662 самолета, 283 вертолета, 57 591 беспилотник, 605 зенитных комплексов, 23 384 танка и другие боевые машины, 1 563 системы залпового огня, 25 019 орудий и 35 641 единицу специальной техники, заявили в ведомстве.

    В пятницу в Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив населенный пункт Вольное Поле в ДНР.

    Напомним, российские войска освободили Торское и Новоалександровку в ДНР. За день до этого группировка «Центр» освободила Михайловку в ДНР.

    17 мая 2025, 13:34 • Новости дня
    Штурмовик рассказал о рукопашной схватке в окопе у Александрополя
    Штурмовик рассказал о рукопашной схватке в окопе у Александрополя
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе боев за Александрополь российский штурмовик вступил в рукопашную схватку с военным ВСУ, после чего группа зачистила блиндаж.

    О деталях боя в районе Александрополя сообщил штурмовик 242-го полка Дмитрий Бородавко, передает ТАСС. Он рассказал, что группа из четырех человек получила задание штурмовать блиндаж противника. Благодаря дождю подразделению удалось незаметно добраться до позиций ВСУ, несмотря на попытки украинских дронов обнаружить их. В ходе штурма бойцы попали под перекрестный огонь, а в укрытие Бородавко была брошена граната, которая взорвалась рядом.

    Сослуживцы штурмовика получили ранения, сам он также был ранен, однако группа продолжила штурм. Когда у Бородавко закончились патроны, ему пришлось вступить в рукопашную схватку с украинским солдатом.

    «Он выскочил, я его за автомат схватил, потянул за бронежилет, подсечку ему сделал, потому как занимался дзюдо. Держу его коленкой, держу его руку, он пытается встать. В общем, рукопашная схватка была, но в основном он лежал. В итоге блиндаж зачистили и закрепились», – заявил боец.

    На зачистку блиндажа ушло несколько часов, после чего утром бойцы отправились выполнять новое задание. Бородавко провел в тылу противника трое суток, корректируя огонь российской артиллерии и дронов по позициям ВСУ. По его словам, он находился всего в пяти метрах от украинских военных, тщательно скрываясь под пончо от тепловизоров и корректируя удары по координатам. Эта операция позволила ослабить силы противника и способствовала освобождению Александрополя российскими войсками.

    Штурмовика освободили российские военные, зачистившие позиции противника. Бородавко был мобилизован из Батайска, участвовал в боях за Артемовск и Марьинку, но отмечает, что не имеет наград и служит не ради них.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, механик-водитель танка Т-80БВМ с позывным «Макс» захватил в плен боевика ВСУ, применив навыки вольной борьбы после подрыва танка на мине в районе Скудного. Якутский боец Андрей Григорьев, известный под позывным Тута, рассказывал, что украинские военные ошибочно посчитали его погибшим после ножевого боя и многочисленных атак с использованием дронов. Военнослужащий 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» Андрей Григорьев победил в рукопашной схватке украинского бойца, видео с этим эпизодом было распространено в соцсетях.

    Коментарии (2)
    17 мая 2025, 22:19 • Новости дня
    Мирошник предположил тему следующего раунда переговоров России и Украины

    Мирошник предположил скорое обсуждение прекращения огня с Украиной

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская сторона в ходе следующего раунда переговоров с Украиной может затронуть обсуждение параметров прекращения огня, считает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    Следующая стадия переговоров между Россией и Украиной может быть посвящена вариантам и условиям прекращения огня, сообщил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима  России Родион Мирошник в эфире Соловьев Live.

    «Следующая стадия как раз может коснуться именно этих изложенных вариантов – каким образом может (установиться) режим прекращения огня, когда он может быть и как это будет вписано в общую канву стремления сторон к достижению долгосрочного урегулирования», – сказал он.

    Мирошник отметил, что нынешний подход Киева к этому вопросу без каких-либо условий Россия считает неприемлемым, так как создать условия для того, чтобы Украина восстанавливала фортификацию, усиливала линию соприкосновения, подтягивала войска, давала британцам и французам снабдить их дополнительным вооружением – совсем не про мир.

    «Это шаг к очередной эскалации через 30 дней», – заявил дипломат.

    Он подчеркнул, что позиция России последовательна, а конечной целью является достижение долгосрочного урегулирования ситуации.

    Напомним, что 16 мая в Стамбуле состоялись переговоры между российской и украинской делегациями. Россия провела переговоры по своему сценарию.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава российской делегации Владимир Мединский сообщил о достижении договоренности обменять пленных с Киевом по формуле «1000 на 1000».

    На Западе заявили о тактической победе России по итогам встречи.

    Коментарии (3)
    17 мая 2025, 19:35 • Видео
    Индия оценила российское оружие

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

    Коментарии (0)
    18 мая 2025, 01:25 • Новости дня
    Рубио предупредил о возможности скорого ужесточения санкций США против России
    Рубио предупредил о возможности скорого ужесточения санкций США против России
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американские власти уведомили Москву о возможности новых санкций со стороны Конгресса США в случае отсутствия прогресса по переговорам по Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио.

    Комментируя возможность утверждения законопроекта об ужесточении санкций, Рубио заявил, что администрация США просила Конгресс дать время для поиска прогресса на переговорах по Украине.

    «Но мы также довольно ясно говорили с российской стороной шесть или семь недель назад, мы сообщали российской стороне, что эти усилия (в Конгрессе) предпринимаются», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на CBS News.

    Госсекретарь отметил, что Вашингтон уже почти два месяца предупреждает Россию о возможных последствиях отсутствия дипломатического прогресса. По его словам, ужесточение санкций сейчас «становится реальностью».

    Сейчас, добавил Рубио, у соответствующего законопроекта американского сенатора Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов) уже 77 сторонников в Сенате и в случае, если число перевалит за 80 и получит такую же поддержку в нижней палате конгресса, то администрация не сможет повлиять на его принятие, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым Рубио подчеркнул, что Вашингтон рассматривает всеобъемлющий американский план как ключ к миру на Украине.

    Рубио назвал Ватикан подходящей площадкой для проведения переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Президент США Дональд Трамп допустил возможность введения новых санкций против России.

    Встреча российской и украинской делегаций состоялась в Стамбуле. По оценкам западной печати, переговоры напоминали дипломатическую схватку, победителем которой оказались Россия и лично Владимир Путин.

    Коментарии (16)
    18 мая 2025, 09:15 • Новости дня
    Ударом фабами уничтожено полтора десятка боевиков «Айдара»
    Ударом фабами уничтожено полтора десятка боевиков «Айдара»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Новоукраинки российские войска нанесли удары авиабомбами по батальону «Айдар» (организация признана террористической, запрещена в РФ), ликвидировав примерно пятнадцать боевиков и ранив около двадцати человек.

    Российские войска уничтожили часть батальона «Айдар» на границе с Днепропетровской областью, передает ТАСС. По данным российских силовых структур, удар был нанесен по прибывшему в населенный пункт Новоукраинка подразделению батальона «Айдар».

    «В населенном пункте Новоукраинка оперативно отработали тремя ФАБами по прибывшему недавно «Айдару», – сообщили представители силовых структур. В результате удара ликвидировано полтора десятка боевиков, еще около двадцати получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные разместили бойцов батальона «Айдар» (организация признана террористической, запрещена в РФ) в районе села Новоукраинка на границе с Днепропетровской областью.

    Коментарии (3)
    17 мая 2025, 18:40 • Новости дня
    Поддубный сообщил о ликвидации латвийского наемника Таренова

    Поддубный сообщил об уничтожении латвийского наемника Таренова под Херсоном

    Поддубный сообщил о ликвидации латвийского наемника Таренова

    Tекст: Вера Басилая

    Латвийский наемник Никита Таренов, ранее вступивший в нацбат «Кракен»( запрещен в России), был уничтожен российскими военными в ходе боев на херсонском направлении, заявил военкор Евгений Поддубный.

    Поддубный сообщил в своем Telegram-канале, что российские войска ликвидировали латвийского наемника Никиту Таренова, воевавшего на стороне ВСУ. Поддубный уточнил, что Таренов был уроженцем Латвии и в 2017 году приехал в Харьков, где присоединился к боевикам «Азова» (организация признана террористической и запрещена в РФ).

    В 2022 году Таренов перешел в националистический батальон «Кракен» (запрещен в России). По данным военкора, бойца уничтожили на херсонском направлении, где он принимал участие в боевых действиях.

    Также военный корреспондент добавил, что за время спецоперации уничтожено более 250 наемников с территории стран Прибалтики.

    Ранее австралийский наемник-сапер Ник Парсонс подорвался на мине в Харьковской области.

    В Харькове поражен пункт временного размещения иностранных наемников, среди которых находились европейцы и женщины-снайперы.

    До этого группу польских наемников уничтожили в Дзержинске.

    Коментарии (0)
    17 мая 2025, 13:53 • Новости дня
    Марочко заявил о новых возможностях после освобождения Александрополя
    Марочко заявил о новых возможностях после освобождения Александрополя
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Продвижение российских войск в ДНР после освобождения Александрополя открывает дополнительные возможности для дальнейших наступательных действий на Часов Яр, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Освобождение Александрополя российской армией создает важные условия для дальнейшего продвижения в Донецкой Народной Республике, передает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко подчеркнул стратегическое значение этого успеха, отметив, что теперь «открываются серьезные оперативные просторы» для последующего взятия Часова Яра.

    По словам Марочко, дзержинское направление подтверждает продвижение российских войск на широком участке фронта, включая донецкое и южнодонецкое направления. Он считает, что дальнейшие действия будут оказывать значительное влияние на продвижение к Часову Яру, который играет ключевую роль для ДНР.

    Эксперт добавил, что удержание Александрополя даст возможность российским бойцам двигаться вперед и по другим направлениям в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Центр» освободили Александрополь в Донецкой народной республике.

    Коментарии (0)
    18 мая 2025, 01:55 • Новости дня
    Рубио объяснил, что США сочтут прогрессом в урегулировании конфликта на Украине

    Рубио заявил о желании США увидеть реалистичные предложения по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон ожидает реалистичных и рациональных предложений от России и Украины по урегулированию украинского конфликта, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    Рубио заявил, что США не намерены участвовать в бесконечных переговорах по урегулированию конфликта на Украине и рассчитывают на прогресс в ближайшие дни. По его словам, Вашингтон ждет появления документа, который бы демонстрировал готовность обеих сторон идти на уступки и отражал рациональный подход к урегулированию. «Но если мы увидим нечто непродуктивное, то иначе оценим эту ситуацию», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на CBS News.

    Глава Госдепартамента отметил, что США вынуждены уделять внимание и другим мировым событиям, а не только украинскому направлению. По его словам, Америка не готова «летать по всему миру», пытаясь организовать встречи, но будет реагировать на уже назначенные переговоры. Рубио подчеркнул, что США делают все необходимое, чтобы посадить Россию и Украину за стол переговоров, если появится такая возможность.

    «Они (Россия и Украина) встретились в Турции. Они согласились обменяться документами с предложениями по прекращению огня. Если содержимое этих бумаг будет реалистичным и рациональным, тогда мы будем считать, что добились прогресса», – сказал он.

    «Он (глава МИД России Сергей Лавров) объяснил мне, что они собираются заранее подготовить документ, в котором будут изложены их требования к прекращению огня, что затем приведет к более широким переговорам», – приводит его слова РИА «Новости».

    Рубио положительно оценил прошедшие переговоры в Стамбуле, отметив, что они не были «пустой тратой времени». Он привел в пример договоренность об обмене пленных, которую назвал важным гуманитарным шагом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств России и США.

    Встреча российской и украинской делегаций состоялась в Стамбуле. По оценкам западной печати, переговоры напоминали дипломатическую схватку, победителем которой оказались Россия и лично Владимир Путин.

    Рубио предупредил о возможности скорого ужесточения санкций США против России в случае отсутствия прогресса по переговорам по Украине.

    Коментарии (0)
    18 мая 2025, 00:15 • Новости дня
    Рубио одобрил идею переговоров России и Украины в Ватикане
    Рубио одобрил идею переговоров России и Украины в Ватикане
    @ Francis Chung - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский госсекретарь Марко Рубио считает Ватикан оптимальным местом для возможных переговоров по урегулированию ситуации на Украине, о чем он заявил в Риме перед встречей с главой Конференции итальянских епископов кардиналом Маттео Дзуппи.

    Госсекретарь США Марко Рубио считает, что проведение встречи по украинскому урегулированию в Ватикане было бы комфортным для обеих сторон, так как это место способно обеспечить нейтральную и спокойную площадку для диалога между Россией и Украиной, сообщает сайт Госдепартамента.

    «Я бы не назвал это посредничеством, но это определенно то место, куда, я думаю, обеим сторонам было бы удобно прибыть. Поэтому мы благодарны за их (Ватикана)  многолетние усилия не просто в попытках способствовать установлению мира, но и в обмене пленными», – сказал Рубио журналистам перед встречей с главой Конференции итальянских епископов кардиналом Маттео Дзуппи в Риме.

    До этого телеканал CBS News анонсировал интервью с Марко Рубио, в котором тот сообщает, что Трамп хочет провести встречу с президентом России Владимиром Путиным «как можно скорее». По словам Рубио, Трамп считает, что прямой разговор между двумя мировыми лидерами – единственный способ продвинуть вперед переговоры России и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона в ходе следующего раунда переговоров с Украиной может затронуть обсуждение параметров прекращения огня, считает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    Коментарии (0)
    17 мая 2025, 15:09 • Новости дня
    В Госдуме предложили присвоить звание Героя России отцу Сергию Вайде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой о присвоении звания Героя России погибшему на херсонском направлении священнику и отцу 11 детей Сергию Вайде.

    С предложением о присвоении звания Героя России выступил лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов, передает РИА «Новости». Иерей Сергий Вайда погиб на херсонском направлении 7 мая, спасая раненого бойца, ранее сообщали СМИ. Священник был отцом одиннадцати детей.

    Миронов отметил, что отец Сергий добровольно ушел на фронт с первых дней спецоперации и погиб как патриот и христианин. «Убежден, что отец Сергей заслуживает быть награжденным звездой Героя России», – заявил депутат.

    Политик добавил, что Вайда ушел из жизни в пасхальные дни, символизирующие победу сил света над смертью, и подчеркнул значимость его подвига для семьи и страны.

    Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посмертно наградил погибшего в зоне спецоперации на Украине протоиерея Михаила Васильева орденом Русской православной церкви Славы и Чести I степени.


    Коментарии (0)
    17 мая 2025, 22:47 • Новости дня
    ВСУ атаковали четыре муниципалитета в Белгородской области

    В Белгородской области дроны ВСУ повредили дома, хозпостройки и склады

    Tекст: Ирма Каплан

    В результате массированной атаки на четыре муниципалитета Белгородской области были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и складские помещения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Инциденты с обстрелом и атаками дронов ВСУ произошли в четырех муниципалитетах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, предварительно отметив, что обошлось без жертв.

    Он рассказал, что в городе Шебекино после удара дрона загорелось складское помещение, огонь ликвидирован. Осколками был поврежден припаркованный автобус. В селе Новая Таволжанка системой РЭБ был подавлен FPV-дрон, при этом в жилом доме пострадали кровля, окна, фасад и забор.

    «В Валуйском округе село Шведуновка подверглось обстрелу. От взрывной волны в хуторе Лобковка повреждено остекление в частном доме», – сообщил губернатор в Telegram-канале.

    Гладков добавил, что в хуторе Бочанка Волоконовского района дрон сдетонировал во дворе частного домовладения, из-за чего две хозпостройки повреждены.

    В селе Бессоновка Белгородского района беспилотник ударил по сельхозпредприятию, повредил стену складского помещения. В поселке Октябрьский из-за атаки FPV-дрона загорелась кровля частного дома, возгорание ликвидировали сотрудники МЧС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, губернатор Гладков сообщил, что более 320 человек стали жертвами атак со стороны Украины на территории Белгородской области с февраля 2022 года.

    Коментарии (0)
    17 мая 2025, 19:59 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп держит Зеленского в напряжении по военной поддержке

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп продолжает поддерживать атмосферу неопределенности вокруг поставок оружия на Украину, периодически приостанавливая и возобновляя военную помощь в 2025 году, сообщает Bloomberg.

    Колумнист издания Макс Хастингс отмечает, что президент США Дональд Трамп продолжает держать главу киевского режима Владимира Зеленского в напряжении из-за неопределенности вокруг объемов и сроков военной помощи, передает РИА «Новости».

    По мнению автора, поведение американского лидера остается непредсказуемым не только для Зеленского, но и для всего мира, особенно на фоне отмены визита Трампа в Стамбул в дни переговоров между Россией и Украиной. Хастингс подчеркивает, что неясно, усилит ли Трамп санкции против России или прекратит поддержку Киева.

    Журналист также напомнил, что Трамп неоднократно выражал недовольство продолжающимся конфликтом на Украине и личную неприязнь к Зеленскому еще с первого срока, когда тот отказался сотрудничать в вопросе расследования в отношении Хантера Байдена. В материале также говорится, что США уже приостанавливали поставки оружия на Украину в феврале и марте 2025 года, а затем возобновляли их.

    Ранее сообщалось, что в США рассматривают возможность отправить представителей департамента государственной эффективности для аудита выделяемой финансовой помощи на Украину.

    СМИ писали, что украинские чиновники нервничают из-за опасений встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Коментарии (0)
    18 мая 2025, 02:13 • Новости дня
    Марочко сообщил о «серьезном огневом мешке» для ВСУ у Редкодуба в ДНР

    Марочко: ВСУ вскоре могут оказаться в серьезном огневом мешке у Редкодуба

    Tекст: Ирма Каплан

    В ходе боев под Редкодубом военные России достигли успехов на северных и южных направлениях, приближаясь к изолированию украинских сил, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Российские военные планомерно уничтожают укрепрайоны Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Редкодуб в Донецкой Народной Республике, рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши военнослужащие планомерно выбивают укрепрайоны украинских боевиков. Сильно не лезут, как говорится, на амбразуру и обходят по флангам данный населенный пункт», – поделился он.

    По его словам, есть продвижения с севера – это населенный пункт Новомихайловка, и южнее военнослужащие успешно сражаются в районе населенного пункта Липовое.

    Марочко отметил, что украинские войска, уверенные в возможности долгой обороны в Редкодубе, ошиблись и вскоре убедятся в этом.

    «Через определенное время украинские войска попросту могут оказаться в довольно-таки серьезном огневом мешке. Более того, данный населенный пункт с запада припирается к водной преграде и они могут быть серьезно изолированы от внешних сил», – спрогнозировал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил, что продвижение российских войск в ДНР после освобождения Александрополя открывает дополнительные возможности для дальнейших наступательных действий на Часов Яр.

    Коментарии (0)
    17 мая 2025, 14:22 • Новости дня
    СК возбудил дело после атаки ВСУ на подстанцию в Рыльске

    СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на электроподстанцию в Рыльске

    Tекст: Вера Басилая

    Уголовное дело по статье о теракте возбуждено в связи с атакой ВСУ на электроподстанцию в городе Рыльск, сообщил Следственный комитет России.

    В сообщении в Telegram-канале СК отмечается, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного подпунктами »а«, »в« части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)».

    По данным следствия, в пятницу вечером украинские военные с помощью беспилотника сбросили взрывное устройство на электроподстанцию в Рыльске. В результате был поврежден трансформатор и часть города осталась без электричества.

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что в результате атаки ранены двое несовершеннолетних, а в Рыльске произошло отключение света. Позже он сообщил, что подача электричества в городе восстановлена.

    Ранее в результате атаки дрона на электроподстанцию в Рыльске несколько населенных пунктов остались без электричества.

    Ракетчики и силы ВКС России уничтожили РСЗО HIMARS, которые ранее нанесли удар по городу Рыльску в Курской области.

    Коментарии (0)
    17 мая 2025, 21:48 • Новости дня
    При обстреле ВСУ из HIMARS два человека ранены в Светлодарске ДНР

    Пушилин сообщил о ранении двух человек при обстреле ВСУ из HIMARS Светлодарска

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара ВСУ из HIMARS по Светлодарску на Украине ранены мужчина и девушка, также повреждены три жилых дома и автомобили, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    Обстрел Светлодарска в ДНР с применением РСЗО HIMARS произошел со стороны ВСУ, сообщается в Telegram-канале Пушилина.

    В результате атаки пострадали мужчина 1957 года рождения и девушка 2004 года рождения. По словам главы республики Дениса Пушилина, трое жилых домов и несколько гражданских автомобилей были повреждены.

    Также руководитель региона подтвердил данные диспетчерской службы Волновахского округа о гибели мужчины и ранении еще одного человека в поселке Владимировка при детонации взрывоопасного предмета. Подробности произошедшего уточняются.

    Ранее сообщалось, что за сутки Вооруженные силы Украины совершили девять обстрелов ДНР на горловском направлении.

    Системы водоснабжения в Горловке оказались повреждены в результате удара украинского беспилотника.

    Украинские войска ранее нанесли удары по территории ДНР, в результате чего были ранены двое мирных жителей, включая подростка.

    Коментарии (0)
    18 мая 2025, 09:30 • Новости дня
    Дронщики российского спецназа вынудили ВСУ бежать из-под Красноармейска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Операторы дронов спецназа обнаружили и атаковали украинскую точку запуска БПЛА в пригороде Красноармейска, вынудив противника сменить расположение.

    Подразделение операторов БПЛА 56 отдельного батальона спецназначения «Хан» 51 гвардейской армии Южного военного округа выявило точку запуска дрона ВСУ в пригороде Красноармейска, передает РИА «Новости». Операторы противника были вынуждены покинуть занимаемую позицию после успешной атаки российских дронов.

    Заместитель командира роты с позывным «Тишина» рассказал агентству, что разведка велась с помощью дрона-наблюдателя, который находился на безопасной высоте. «Сейчас (противник) будет, возможно, выходить – забирать или ставить «птицу». Соответственно, мы находимся на такой высоте, что он нас не видит и не слышит. Вот вышел, вот установил «птицу», – пояснил офицер, наблюдая за действиями ВСУ на мониторе.

    Командование поставило задачу вскрыть ворота здания, где укрылись украинские операторы, чтобы обеспечить доступ ударному дрону-камикадзе. После точного удара ворота были разрушены, и украинские военные, опасаясь дальнейших атак, покинули позицию и переместились в соседнее строение, оставшись под наблюдением российских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины не смогли прорваться на Красноармейском направлении. ВСУ перебросили четыре бригады для удержания Красноармейска. К Красноармейску также перебросили наемников и батальон «Скала».

    Коментарии (0)
    Главное
    Ударом фабами уничтожено полтора десятка боевиков «Айдара»
    Publico: Зеленский захотел устроить перепалку с Путиным в Стамбуле
    Власти Британии решили создать нацгвардию
    Корабль ВМС Мексики столкнулся с Бруклинским мостом в Нью-Йорке
    Победителем на «Евровидении» стал исполнитель из Австрии
    Шахназаров предложил ввести пошлины на зарубежные фильмы в России
    Жителей Центральной России предупредили о похолодании

    Кому нужны российские резервы нефти

    В России готово первое подземное хранилище нефти. До этого в России никогда не строили нефтехранилищ, всю добываемую нефть сразу подавали в трубопроводы. Однако пандемия в 2020 году и санкции в 2022 году подняли вопрос о необходимости создания в России аналога нефтяного резерва США. Нужны ли России стратегические хранилища нефти? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия провела переговоры в Стамбуле по своему сценарию

    Теперь не только военная, но и дипломатическая инициатива на стороне России – такими словами эксперты описывают результаты первого за три года раунда переговоров в Стамбуле. По мнению аналитиков, сами переговоры не только прошли по российскому сценарию, но и позволили Москве добиться реализации нескольких задач. Подробности

    Перейти в раздел

    Мединского просят вступиться за украинцев с пророссийскими взглядами

    Главу российской делегации на переговорах в Турции Владимира Мединского попросили принять во внимание проблему политзаключенных на Украине. Сейчас в местных тюрьмах и СИЗО находится более 13 тыс. украинцев с пророссийскими взглядами. Как подчеркивают эксперты, репрессивная машина на Украине достигла небывалого размаха и обмен этих людей затруднен. Чем в таком ситуации им могла бы помочь Москва? Подробности

    Перейти в раздел

    Французов поставят перед «обязанностью умереть»

    Одной из самых горячих тем общественного обсуждения во Франции на уходящей неделе оказалась проблема эвтаназии. Президент Эммануэль Макрон даже допустил, что это может стать предметом общенационального референдума. Почему французы настолько остро воспринимают эту дискуссию, в чем заключается ее суть – и при чем здесь политические манипуляции французского руководства? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Индия оценила российское оружие

      Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

    • Президент США пошел против Израиля

      Турне президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку обещает стать историческим. Америка мирится с Сирией, ссорится с Израилем и обещает региону другое будущее. В чем оно другое?

    • Переговоры с Украиной в Турции. Чего ждать?

      В Турции возобновляются переговоры по урегулированию на Украине, прерванные по настоянию Запада весной 2022 года. Причем, как и в 2022 году, российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. О чем это говорит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............