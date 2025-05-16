Tекст: Мария Иванова

За прошедшую неделю подразделением было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Противник при этом потерял более 1130 военнослужащих, 15 бронемашин, 22 артиллерийских орудия, пять станций РЭБ.

Кроме того, действиями подразделений группировки «Центр» были освобождены Котляровка, Миролюбовка, Михайловка и Новоалександровка в ДНР.

Нанесено поражение формированиям восьми механизированных, двух егерских, двух штурмовых бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.

За прошлую неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3040 военнослужащих, 26 бронемашин, 14 орудий полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

В то же время подразделения группировки «Север» за минувшую неделю нанесли поражение скоплениям живой силы и техники танковой, пяти механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и четырех бригад теробороны в Сумской и Харьковской областях.

Противник потерял свыше 1330 боевиков, пять танков, 20 бронемашин. Уничтожены американская пусковая установка РСЗО HIMARS, 36 орудий полевой артиллерии, две радиолокационные станции, девять станций РЭБ, семь складов с боеприпасами, горючим и материальными средствами, перечислили в Минобороны.

За неделю в результате активных действий подразделений группировки «Запад» освобожден населенный пункт Торское в ДНР. Было нанесено поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, двух штурмовых, горно-штурмовой бригад ВСУ, четырех бригад теробороны, бригады нацгвардии и отряда спецназначения «Стугна».

Потери противника при этом составили свыше 1490 военнослужащих, три танка, 12 бронемашин. Уничтожены две пусковые установки РСЗО, 18 орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ и 13 складов с боеприпасами.

Подразделения Южной группировки между тем заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны.

ВСУ потеряли более 1,4 тыс. военнослужащих, танк, 23 бронемашины, 23 орудия полевой артиллерии, 11 станций РЭБ, 12 складов с боеприпасами.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям трех механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны. Были уничтожены до 380 военнослужащих, восемь орудий полевой артиллерии, семь станций РЭБ и пять складов с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили Торское и Новоалександровку в ДНР. За день до этого группировка «Центр» освободила Михайловку в ДНР. А ранее российские войска освободили Миролюбовку в ДНР.