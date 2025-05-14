Tекст: Мария Иванова

Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады морской пехоты около Красноармейска, Новоалександровки, Ульяновки, Новой Полтавки, Миролюбовки, Димитрова, Петровского и Новосергеевки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери противника при этом составили свыше 525 военнослужащих, 11 пикапов и два артиллерийских орудия.

В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники механизированной, танковой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны возле Белополья, Ворожбы, Искрисковщины, Садков, Павловки, Пролетарского и Бессаловки Сумской области.

При этом потери ВСУ составили свыше 185 военнослужащих, танк, две бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, радиолокационная станция разведки и склад.

Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии и отряда спецназначения «Стугна» в районах Глущенково, Дружелюбовки, Купянска-Узлового, Соболевки, Сеньково Харьковской области, Кировска и Карповки ДНР, отчитались в Минобороны.

ВСУ при этом потеряли до 220 военнослужащих, танк, два артиллерийских орудия, хорватская пусковая установка РСЗО RAK-SA-12 и два склада с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике шести механизированных и штурмовой бригад ВСУ у Северска, Васютинского, Веролюбовки, Александро-Шультино, Дружковки, Иванополья, Зари, Дылеевки и Константиновки ДНР.

Противник при этом потерял до 220 военнослужащих, три бронемашины, орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, склады с боеприпасами и материальными средствами.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанесч поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Темировки, Новогригоровки Запорожской области, Богатыря и Вольного Поля ДНР.

ВСУ при этом потеряли более 175 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ, перечислили в Минобороны.

А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригадам береговой обороны, морской пехоты и теробороны около Орехова, Каменского, Новоданиловки Запорожской области, Днепровского и Токаревки Херсонской области.

Уничтожены до 70 военнослужащих, британская 155 -мм самоходная артиллерийская установка Braveheart, станция РЭБ и два склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне российские войска освободили Миролюбовку в ДНР, а за день до этого они освободили Котляровку в ДНР.

За прошлую неделю освободили три населенных пункта в ДНР.