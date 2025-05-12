Tекст: Мария Иванова

Было нанесено поражение формированиям пяти механизированных, егерской, двух штурмовых бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии около Русина Яра, Новой Полтавки, Ульяновки, Разино, Миролюбовки, Димитрова, Красноармейска, Зверево, Новосергеевки и Алексеевки в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери противника при этом составили свыше 440 военнослужащих, три бронемашины и два артиллерийских орудия.

В то же время подразделениями группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны возле Рыжевки, Искрисковщины, Волфино, Павловки и Катериновки в Сумской области.

При этом потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, танк, три бронемашины, американская пусковая установка РСЗО HIMARS, пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и три склада с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Садовода, Кутьковки, Купянска, Гороховатки в Харьковской области, Редкодуба и Ямполя в ДНР.

ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, танк, три артиллерийских орудия, две станции РЭБ и два склада с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ рядом с Северском, Звановкой, Константиновкой, Клебан-Быком и Плещеевкой в ДНР.

Противник при этом потерял более 200 военнослужащих, три бронемашины, шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ, склад с боеприпасами и три склада материальных средств, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Богатыря, Вольного Поля, Комара в ДНР и Темировки в Запорожской области.

ВСУ при этом потеряли более 170 военнослужащих, две бронемашины, восемь орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны вблизи Новоданиловки, Павловки, Каменского в Запорожской области, Токаревки, Садового и Днепровского в Херсонской области. Были уничтожены до 55 военнослужащих, артиллерийское орудие и две станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, российские войска за прошлую неделю освободили три населенных пункта в ДНР. В частности, ВС России до начала перемирия освободили Троицкое в ДНР, а 7 мая – Липовое в ДНР.