Tекст: Мария Иванова

Они нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригад нацгвардии и теробороны около Гусинки, Староверовки, Купянска, Нечволодовки в Харьковской области и Ямполя в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

ВСУ при этом потеряли более 230 военнослужащих, бронемашину, пять орудий полевой артиллерии, станцию РЭБ «Квертус» и три склада с боеприпасами.

В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны возле Павловки, Юнаковки, Мирополья, Турьи в Сумской области и Казачьей Лопани в Харьковской области.

При этом потери ВСУ составили до 255 военнослужащих, танк, восемь бронемашин, три инженерные машины разграждения, орудие полевой артиллерии и склад с боеприпасами.

Между тем подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, бригады спецназначения ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Северском, Белой Горой, Романовкой, Зарей, Константиновкой и Катериновкой в ДНР, отчитались в Минобороны.

Потери ВСУ составили более 320 военнослужащих, танк, десять бронемашин, из них четыре американских бронетранспортера М113, и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены три склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии в районах Муравки, Алексеевки, Зверево, Миролюбовки, Новосергеевки и Димитрова в ДНР.

Противник при этом потерял свыше 490 военнослужащих, танк, бронемашину, американскую пусковую установку РСЗО HIMARS, два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Богатыря, Федоровки в ДНР, Червоного и Гуляйполя в Запорожской области.

Потери противника составили до 225 военнослужащих, танк, шесть бронемашин, два орудия полевой артиллерии и станция РЭБ.

А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ поблизости от Ольговки, Николаевки в Херсонской области и Павловки в Запорожской области. Уничтожены до 60 военнослужащих и два склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне российские войска освободили Лысовку в ДНР.

За прошлую неделю российские войска освободили четыре населенных пункта, в частности 30 апреля они освободили Новое в ДНР.