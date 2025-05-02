Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами наших специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим из них спасал жизнь. Перед нами явный запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.0 комментариев
Российские войска за неделю освободили четыре населенных пункта
Российские военные за минувшую неделю освободили четыре населенных пункта в ДНР и Харьковской области, а также в Курской области, завершив разгром формирований ВСУ на территории региона, сообщили в Минобороны.
Подразделения группировки «Север» завершили разгром формирований ВСУ на территории Курской области. В ходе наступления был освобожден Горналь – последний населенный пункт, находившийся под контролем украинских боевиков в Курской области. Продолжается создание «полосы безопасности» на территории приграничных районов Сумской области Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
На Белгородском и Харьковском направлениях было нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны.
За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 1530 боевиков. Уничтожены два танка, 32 бронемашины, 52 орудия полевой артиллерии, четыре станции РЭБ, шесть складов с боеприпасами.
В то же время в результате действий подразделений группировки «Запад» были освобождены Каменка и Дорошовка в Харьковской области, а также Новое в Донецкой народной республике (ДНР). Было нанесено поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных, егерской, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны, отчитались в Минобороны.
Противник при этом потерял более 1630 военнослужащих, два танка, семь бронемашин, в том числе турецкий бронеавтомобиль Kirpi, американский бронетранспортер М113, 28 орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций РЭБ, а также 27 складов с боеприпасами.
Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям шести механизированных, двух штурмовых, мотопехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии.
За последнюю неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований превысили 1790 боевиков, кроме того ВФУ потеряли 13 бронемашин, в том числе американский М113, три HMMWV и MaxxPro. Уничтожены 13 орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ, 13 складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.
Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, семи механизированных, штурмовой, двух егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии.
При этом потери противника составили свыше 2970 военнослужащих, 20 бронемашин, в том числе американские HMMWV и М113. Уничтожены 20 орудий полевой артиллерии.
Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям трех механизированных, двух егерских, аэромобильной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны, отчитались в Минобороны.
Противник при этом потерял более 1220 военнослужащих, 16 бронемашин. Уничтожены 15 орудий полевой артиллерии, в том числе французская 155-мм самоходная артустановка Caesar, немецкая 155-мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000, шесть станций РЭБ и три склада с боеприпасами.
Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны, подытожили в оборонном ведомстве.
При этом ВСУ потеряли свыше 600 военнослужащих, две бронемашины, шесть орудий полевой артиллерии, десять станций РЭБ, девять складов с боеприпасами.
Напомним, 30 апреля российские войска освободили Новое в ДНР. Днем ранее они освободили Дорошовку в Харьковской области, а до этого освободили Каменку в Харьковской области.