Tекст: Мария Иванова

Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Купянска, Нечволодовки, Каменки, Двуречной, Московки, Петропавловки Харьковской области и Новомихайловки в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Противник при этом потерял более 240 военнослужащих, танк, три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и два склада с боеприпасами.

В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники танковой, двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Миропольского, Турьи, Садков, Проходов, Могрицы и Юнаковки Сумской области.

При этом потери ВСУ составили до 205 военнослужащих, три бронемашины и шесть артиллерийских орудий. Уничтожен склад с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Малиновки, Иванополья, Часова Яра, Миньковки, Петровки, Григоровки, Верхнекаменского, Константиновки и Дылеевки ДНР, отчитались в Минобороны.

Потери ВФУ составили до 250 военнослужащих, американские бронемашины HMMWV и MaxxPro, орудие полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и склад с боеприпасами.

Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям тяжелой механизированной, двух механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Владимировкой, Ульяновкой, Тарасовкой, Зверево, Новоэкономическим, Алексеевкой, Миролюбовкой, Новоалександровкой и Новой Полтавкой ДНР.

При этом противник потерял до 450 военнослужащих, две бронемашины и два артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны у Поддубного, Зеленого Поля, Богатыря, Отрадного и Вольного Поля ДНР.

Потери противника составили до 160 военнослужащих, две бронемашины, французская 155-мм самоходная артустановка Caesar. Уничтожены станция РЭБ и склад с боеприпасами.

А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям бригадам береговой обороны и теробороны поблизости от Новоданиловки, Каменского Запорожской области, Антоновки, Токаревки, Садовогои Велетенского Херсонской области.

ВСУ при этом потеряли до 80 военнослужащих и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, а также склады военно-технического имущества и материальных средств, подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне российские войска освободили Каменку в Харьковской области.

На прошлой неделе в Курской области был освобожден населенный пункт Олешня, а в Донецкой народной республике (ДНР) – Новомихайловка, Шевченко, Сухая Балка, Тарасовка и Богдановка.