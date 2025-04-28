Tекст: Мария Иванова

Было нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Двуречной, Московки, Сенькови, Купянска Харьковской области, Нового, Ямполя и Кировска Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Противник при этом потерял свыше 240 военнослужащих и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ «Квертус» и шесть складов с боеприпасами.

В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники пяти механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Запселья, Могрицы, Юнаковки, Угроедов, Великого Прикола и Миропольского Сумской области.

При этом потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, бронемашина и шесть артиллерийских орудий. Уничтожены два склада с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Часова Яра, Петровки, Серебрянки, Северска, Рай-Александровки, Константиновки, Катериновки, Дылеевки и Плещеевки ДНР, отчитались в Минобороны.

Потери ВФУ составили до 230 военнослужащих, две бронемашины, включая американский бронетранспортер М113, два пикапа и орудие полевой артиллерии. Уничтожены два склада с боеприпасами.

Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух тяжелых механизированных, трех механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии рядом с Миролюбовкой, Лысовкой, Новой Полтавкой, Ульяновкой, Тарасовкой, Богдановкой, Успеновкой и Удачным ДНР.

Противник потерял более 375 военнослужащих, две бронемашины, израильскую РЛС RADA, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух егерских бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Гуляйполя, Червоного Запорожской области и Новополя ДНР.

Потери противника при этом составили до 170 военнослужащих, две бронемашины и три артиллерийских орудия.

А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны поблизости от Каменского Запорожской области, Белозерки, Токаревки, Никольского и Днепровского Херсонской области. ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

За прошедшую неделю в Курской области был освобожден населенный пункт Олешня, а в Донецкой народной республике (ДНР) – Новомихайловка, Шевченко, Сухая Балка, Тарасовка и Богдановка, сообщили в Минобороны.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, российские войска выходят на рубеж освобождения Константиновки.