Tекст: Мария Иванова

В течение недели подразделения группировки «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В частности, в ходе активных наступательных действий освобождена Олешня Курской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражена живая сила и техника танковой, трех механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны.

Между тем на Белгородском и Харьковском направлениях было нанесено поражение подразделениям трех механизированных, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад теробороны.

За минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили более 1320 боевиков. Уничтожены два танка, 23 бронемашины, в том числе америкаснкие HMMWV и Bradley, семь пусковых установок РСЗО, 50 орудий полевой артиллерии, восемь станций РЭБ, пять складов с боеприпасами и материальными средствами, отчитались в Минобороны.

В то же время в результате действий подразделений группировки «Запад» была освобождена Новомихайловка ДНР. Российские военные нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии.

При этом противник потерял более 1535 военнослужащих, три танка, 11 бронемашин, включая HMMWV и два бронетранспортера М113, а также турецкую Kirpi. Уничтожены две пусковые установки РСЗО, 19 орудий полевой артиллерии, 11 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 16 складов с боеприпасами.

Действиями подразделений Южной группировки были освобождены Шевченко, Сухая Балка и Тарасовка ДНР.

Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, двух штурмовых, мотопехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии.

За последнюю неделю на этом направлении потери ВФУ составили более 2065 боевиков, три танка, 31 бронемашина, включая две HMMWV и три М113 производства США. Уничтожены две пусковые установки РСЗО, включая американский HIMARS, 31 орудие полевой артиллерии, семь станций РЭБ, 17 складов с боеприпасами и горючим, перечислили в Минобороны.

Параллельно в результате действий подразделений группировки «Центр» был освобожден населенный пункт Богдановка ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, трех механизированных, двух штурмовых, аэромобильной, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригадам теробороны и нацгвардии.

Потери противника при этом составили свыше 2345 военнослужащих, два танка, 20 бронмашин, в том числе немецкая машина пехоты Marder и французский бронетранспортер VAB. Уничтожены 11 орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты, бригадам теробороны и нацгвардии.

Противник при этом потерял более 990 военнослужащих, два танка, 16 бронемашин, включая американский бронетранспортер М113. Уничтожены 16 орудий полевой артиллерии и три станции РЭБ.

А подразделения группировки «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, двух артиллерийских бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны.

ВСУ при этом потеряли свыше 505 военнослужащих, танк, турецкий бронеавтомобиль Kirpi. Уничтожены десять орудий полевой артиллерии, 18 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также девять складов с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

Кроме того на этой неделе российские военные освободили Горнальский монастырь.