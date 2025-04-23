Нанесено поражение формированиям пяти механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии около Новооленовки, Ульяновки, Часова Яра, Иванополья, Миньковки, Новой Полтавки, Березовки, Северска и Яблоновки в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 335 военнослужащих, три бронемашины, два артиллерийских орудия и четыре склада с боеприпасами.

В то же время подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад и штурмового полка ВСУ возле Великого Прикола, Проходов, Турьи, Миропольского и Петрушевки в Сумской области.

На Харьковском направлении поражены скопления живой силы и техники мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах Волчанска, Липцов и Малых Проходов в Харьковской области, отчитались в Минобороны.

Потери ВСУ при этом составили до 50 военнослужащих, бронетранспортер, четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм американскую гаубицу М777. Уничтожены радиолокационная станция и склад с боеприпасами.

Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике шести механизированных бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии рядом с Купянском, Соболевкой, Моначиновкой, Петропавловкой, Паламаревкой, Песчаным в Харьковской области, Райгородком в Луганской народной республике (ЛНР), Кировском и Ямполем в ДНР.

Противник при этом потерял до 250 военнослужащих, немецкую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000, американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 и две станции РЭБ «Квертус» и «Нота». Уничтожены три склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, двух штурмовых, аэромобильной, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Красноармейска, Удачного, Муравки, Алексеевки, Гришино, Димитрова, Зверево и Новопавловки в ДНР.

При этом противник потерял до 370 военнослужащих, два танка, пять бронемашин, в том числе американский бронетранспортер М113, два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Толстого, Вольного Поля, Богатыря и Зеленого Поля в ДНР.

Потери противника при этом составили до 175 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, три бронемашины, два орудия полевой артиллерии и станция РЭБ, отчитались в Минобороны.

А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной и двух артиллерийских бригад ВСУ в районах Магдалиновки, Каменского в Запорожской области и города Запорожье.

При этом уничтожены до 85 военнослужащих, станция контрбатарейной борьбы, станция РЭБ, два склада с боеприпасами и склад военно-технического имущества, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили Горнальский монастырь, а также освободили Сухую Балку в ДНР, а в минувшие выходные – Шевченко в ДНР.