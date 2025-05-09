Минобороны: Российские войска за неделю освободили три населенных пункта в ДНР

Tекст: Валерия Городецкая

Российское Министерство обороны в Telegram-канале предоставило сводку о ходе СВО с 3 по 9 мая. Подразделения группировки «Север» нанесли существенный урон противнику, уничтожив более 1445 боевиков, 10 танков и 34 бронемашины, а также семь складов боеприпасов.

В зоне ответственности войск группировки «Запад» потери ВСУ составили свыше 1495 военнослужащих. За неделю были уничтожены два танка, десять бронированных машин, восемь станций РЭБ и 14 складов боеприпасов. В результате наступательных действий освобожден населенный пункт Липовое в Донецкой народной республике.

Южная группировка заняла новые выгодные позиции и поразила формирования восьми украинских бригад. Потери противника на этом направлении превысили 1860 человек, уничтожены танк, 29 боевых бронированных машин, включая западные образцы, и 16 складов боеприпасов.

Войска группировки «Центр» освободили Лысовку и Троицкое в ДНР, а также нанесли поражение двенадцати украинским бригадам. Потери ВСУ достигли 3015 военнослужащих, уничтожены семь танков, в том числе французские AMX, и пусковая установка HIMARS.

Группировка «Восток» продолжила наступление, нанеся поражение восьми вражеским бригадам при потерях противника свыше 1255 человек, уничтожено 13 бронемашин.

Подразделения группировки «Днепр» поразили семь украинских бригад, потери ВСУ составили более 410 военнослужащих, уничтожены три бронемашины, включая HMMWV, и пусковая установка HIMARS.

За неделю средствами ПВО России были сбиты 32 авиационные бомбы JDAM, 14 реактивных снарядов HIMARS, восемь ракет Storm Shadow, девять ракет «Нептун» и 1615 беспилотников.

С начала СВО российские войска уничтожили 662 самолета, 23 249 танков и свыше 56 тыс. беспилотников.

Ранее Минобороны сообщило о 5026 нарушениях перемирия со стороны ВСУ.