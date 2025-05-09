Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали настоящее оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.0 комментариев
Минобороны сообщило о 5026 нарушениях перемирия со стороны ВСУ
За период объявленного режима тишины украинские войска более пяти тысяч раз нарушили условия перемирия, применяя артиллерию, танки, минометы и беспилотники.
Украинские вооруженные силы за время установленного перемирия совершили 5026 нарушений режима прекращения огня, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. В ведомстве отметили, что по всей линии боевого соприкосновения украинские формирования провели 1455 обстрелов из артиллерии, танков и минометов, а также 23 обстрела с применением реактивных систем залпового огня. Кроме того, зафиксировано 3502 удара и сброса боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов.
В акватории Черного моря российская морская авиация уничтожила 23 безэкипажных катера ВСУ. В официальном сообщении Минобороны России говорится: «Морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 23 безэкипажных катера».
Также вооруженные силы Украины за время перемирия предприняли четыре попытки прорыва через российскую государственную границу в Курской и Белгородской областях. В Минобороны добавили, что помимо этого украинские войска совершили 15 атак и одну разведку боем в ряде населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик.
До начала действия перемирия, с 3 по 8 мая, российские войска нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, пунктам управления безэкипажных катеров, складам вооружения и временным базам украинских формирований и иностранных наемников, сообщило ведомство.
При этом российские военные продолжают соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых позициях, руководствуясь гуманитарными соображениями в дни празднования 80-летия Победы. Несмотря на нарушения со стороны Киева, в Минобороны заявили, что российские войска «зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима».
Ранее президент России Владимир Путин объявил трехдневное перемирие с полуночи 8 мая в честь 80-летия Победы. Российские войска сохраняют готовность отражать возможные атаки со стороны Украины.