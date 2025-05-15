Tекст: Мария Иванова

Группировкой «Запад» было нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии около Подлимана, Дружелюбовки, Ольговки, Андреевки, Купянска, Паламаревки, Нечволодовки Харьковской области и Райгородока ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

ВСУ при этом потеряли до 240 военнослужащих, две бронемашины, включая американский бронетранспортер М113, четыре артиллерийских орудия и три склада с боеприпасоами

В то же время группировка «Центр» нанесла поражение формированиям механизированной, штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады морской пехоты возле Разино, Новооленовки, Новой Полтавки, Димитрова и Петровского ДНР.

Потери противника при этом составили свыше 515 военнослужащих, шесть бронемашин и три артиллерийских орудия.

Между тем подразделениями группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники механизированной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Рыжевкой, Атинским, Искрисковщиной, Бунякино, Белопольем и Бессаловкой Сумской области, отчитались в Минобороны.

При этом потери ВСУ составили свыше 165 военнослужащих, три бронемашины, шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Северска, Федоровки, Веролюбовки, Константиновки, Иванополья, Плещеевки, Григоровки и Часова Яра ДНР.

Противник при этом потерял до 245 военнослужащих, танк, пять бронемашин, в том числе аменриканский бронетранспортер М113 и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Богатыря, Вольного Поля ДНР, Темировки, Червоного Запорожской области и Березового Днепропетровской области.

ВСУ при этом потеряли свыше 160 военнослужащих, три бронемашины, два орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, бригадам береговой обороны, морской пехоты и теробороны у Щербаков, Малой Токмачки, Новоданиловки, Каменского Запорожской области, Николаевки, Антоновки и Понятовки Херсонской области.

Были уничтожены до 75 военнослужащих, артиллерийское орудие и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне сообщалось, что группировка войск «Центр» освободила Михайловку в ДНР. За день до этого российские войска освободили Миролюбовку в ДНР, а до этого Котляровку в ДНР.