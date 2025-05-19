Военный эксперт объяснил активизацию ВСУ на Теткинском направлении

Эксперт Онуфриенко: Киев атаками на Курскую область пытается усилить переговорные позиции

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Цель разного рода вылазок ВСУ в сторону территорию России – удержание Киевом информационного фона в положительном для себя русле. Выстроенная оппонентами стратегия по освещению таких операций в СМИ еще позволяет оказывать влияние на некоторую часть украинских обывателей», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

«Кроме того, Киев таким образом пытается усилить свои переговорные позиции. Но это нужно, скорее, для придания уверенности самой украинской делегации, поскольку ни российскую, ни американскую сторону «наступы» ВСУ не впечатляют», – продолжил он.

«Также в Киеве заметили, что во время их курской авантюры президент Франции Эммануэль Макрон поставлял им вооружение, а Фридрих Мерц обещал ракеты Taurus. После разгрома ВСУ в Курской области в Париже заговорили о пустых арсеналах, а немецкий лидер вообще отказался что-либо обсуждать», – напомнил аналитик.

«Таким образом, на Банковой, судя по всему, пытаются снова создать подобие «оккупации» части российской территории для возвращения диалога с Западом в контекст военных поставок», – детализировал собеседник. Впрочем, и европейских союзников эти авантюры уже не впечатляют.

«Командование ВСУ выбрало Теткино, потому что это выступ, окруженный территорией Украины, который относительно легко обстреливать с юга – из-за Сейма. Линия фронта на этом направлении сейчас проходит по реке. Причем, в самом селе практически никто не живет, но для Киева главное – информационный шум», – подчеркнул спикер.

«ВСУ были бы и рады подтянуть туда крупные ударные группировки, но неоткуда и некого. Приходится довольствоваться атаками малыми подразделениями. Россия же усиливала этот плацдарм задолго до проникновения ДРГ в Курскую область. Поэтому украинские бойцы уничтожаются быстро и без вариантов», – резюмировал Онуфриенко.

В воскресенье российская группировка «Север» уничтожала инженерные, передовые и штурмовые подразделения ВСУ на Теткинском и Глушковском направлениях, продолжив создание полосы безопасности в Сумской области.

На направлении Атинское – Теткино 24-я штурмовая бригада «Айдар» на двух БМП и четырех квадроциклах при поддержке инженерной машины разграждения пыталась прорваться на российскую территорию, но была уничтожена FPV-дронами.

Штурмовым группам также было нанесено комплексное огневое поражение – из 30 бойцов 28 были убиты вблизи госграницы, а двое пытались скрыться на БМП на западной окраине Атинского, но были уничтожены барражирующим боеприпасом, сообщает неофициальный Telegram-канал группировки войск «Север».

Во второй половине дня командование ВСУ отправило штурмовую группу на трех квадроциклах, два из которых были уничтожены, а экипаж третьего скрылся.

Это уже далеко не первая попытка противника прорваться в районе Теткино. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, как Россия могла бы решить проблему «набегов» ВСУ на приграничье.