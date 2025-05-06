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    6 мая 2025, 20:50 • Общество

    Киев задумал новую провокацию в Курской области

    Киев задумал новую провокацию в Курской области
    @ Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/Reuters Connect

    Tекст: Евгений Поздняков

    После поражения в Курской области ВСУ пытаются атаковать регион с нового направления – с территории Сумской области они совершают вылазки в направлении Теткино и Нового Пути. В чем заключается замысел противника в этом районе и как Россия могла бы решить проблему «набегов» ВСУ на приграничье?

    Украинская армия продолжает новые попытки прорыва в Курскую область. По данным неофициального Telegram-канала группировки войск «Север» подразделения противника перешли к крупномасштабному наступлению на участке от Рыжевки до Павловки. При этом российским бойцам удалось отразить пять атак ВСУ на нескольких направлениях.

    Главной целью украинской армии стал населенный пункт Теткино. Формирования противника двигались к поселку из двух точек: Искрисковщины и Рыжевки. Кроме того, группировка «Север» успешно пресекла попытку прорыва ВСУ к Новому Пути. При отражении атаки использовались БПЛА, барражирующие боеприпасы и артиллерия.

    Напомним, Украина с понедельника стремится навязать ВС России приграничные бои на отдельных участках границы между Курской и Сумской областью. По мнению военкоров и аналитиков, происходящее является попыткой офиса Владимира Зеленского испортить России 80-летие Победы.

    Что касается Теткино, то этот поселок находится в довольно специфических географических условиях, которые представляют собой «выступ», окруженный с трех сторон территорией Украины. По мнению военкора Александра Коца, нынешняя попытка наступления ВСУ на Курскую область может развиваться по трем сценариям.

    В первую очередь текущие атаки способны повторить судьбу «бессмысленных и беспощадных» боев за Крынки в Херсонской области. «Но в любом случае мы будем вынуждены перебрасывать туда дополнительные силы для купирования опасности глубокого прорыва», – пишет он.

    В случае, если противнику удастся «застолбить плацдарм», украинская армия может попытаться захватить райцентр Курской области – Глушково. «На это указывает движение противника в направлении Нового Пути. Можно предположить, что Киев планирует два сходящихся удара с юга и юго-запада», – поясняет эксперт.

    «Идти до Глушково от Теткино по одной трассе, вешая себя на единственную нить логистики – самоубийство. Поэтому и нужен вспомогательный удар с юга. Однако через Новый Путь на Веселое противник уже пытался ходить, чтобы организовать нам удар в тыл, когда осенью прошлого года мы начали активно освобождать Кореневский район», – напоминает военкор.

    «Но успехов Киев не возымел. Также не исключаю, что Теткино и Новый Путь могут быть отвлекающим маневром, а основной удар произойдет где-то еще. Но, честно говоря, такие предположения выдвигаются каждый раз, когда противник пытается попасть в приграничье. Думаю, что основная задача все-таки замедлить формирование зоны безопасности в Сумской области, а не откусить кусок нашей территории, сопоставимый с прошлогодним», – полагает Коц.

    Также следует обратить внимание на решение властей Украины эвакуировать населенные пункты Белополье и Ворожба в Сумской области.

    Такие действия могут указывать на серьезные намерения ВСУ в рамках боев в Глушковском районе, которым не нужны «мешающие» гражданские, отмечает военный эксперт Юрий Подоляка.

    «Скорее всего, на первоначальном этапе противник намерен занять значимый плацдарм в районе Теткино. Выбить его оттуда – задача нетривиальная. Дело в том, что противник здесь будет иметь возможность простреливать нашу логистику на очень большую глубину. Собрать значимую группировку для контрудара – трудно», – добавляет он.

    Следующим логичным шагом со стороны ВСУ может стать удар с юга на Глушково, чтобы дойти до реки Сейм и отрезать все коммуникации российских сил западнее и нанести им здесь поражение. В итоге это может позволить противнику «занять значимый плацдарм» в Курской области, допускает Подоляка. При этом, уточнил он, его попытка разгадать замысел противника требует более точных данных о численности войск ВСУ в этом районе. Однако звучат и другие мнения.

    «Противник намерен сковать российскую группировку в приграничье, чтобы снизить давление на Сумскую область»,

    – считает военный аналитик Борис Рожин. – Таким образом Киев планирует вынудить Москву растянуть имеющиеся резервы в собственном тылу, чтобы купировать возможность прорыва в Курскую область со стороны ВСУ».

    «Помимо военных целей офис Зеленского хочет решить и ряд политических задач. Западным странам хотят наглядно показать, что наступательный потенциал Украины никуда не делся. Кроме того, контроль даже над небольшим участком российских территорий выглядит в глазах Зеленского как огромное преимущество на возможных переговорах», – акцентирует собеседник.

    «Для этого ВСУ и пытаются взять под контроль Теткино. Причем настрой у противника серьезный: информация о переброске дополнительных подразделений в Сумскую область поступает регулярно. Скорее всего, перед украинской армией стоит задача об изоляции Глушковского района через взятие его центра», – говорит эксперт.

    «Противник работает над этим давно.

    По данным территориям давно ведется огонь с целью обрыва логистических цепей: ВСУ пытаются разрушить местные мосты и переправы. Однако занять здесь ощутимый плацдарм – задача трудновыполнимая. В конечном счете за последнее время оборона российского приграничья заметно усилилась», – добавляет он.

    «Мы научены горьким опытом прошлого года и не позволим противнику разыграть карту с вторжением повторно. Другое дело, что полностью прекратить «набеги» на наши территории пока не получается. Для этого России необходимо создать буферную зону безопасности в Сумской области глубиной в 10-15 км», – поясняет собеседник.

    «Только так нам удастся полностью обезопасить приграничье. Сейчас российская армия уже работает в этом направлении. Конечно, задачи подобного масштаба не решаются по мановению руки, но общая стратегическая обстановка на фронте играет в нашу пользу», – заключил Рожин.

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