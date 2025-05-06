Военкор Коц назвал три сценария развития событий на границе Курской области

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он назвал первым сценарием повторение попыток штурма, как это было в Поповке и Демидовке, что потребует переброски дополнительных сил для купирования угрозы глубокого прорыва.

Военкор напомнил, что подобная тактика уже применялась в Белгородской области, когда на изоляцию логистики требовались значительные ресурсы, несмотря на малочисленное присутствие противника. По итогу ВСУ не удалось прорваться, хотя были планы выходить в тыл.

Второй вариант – если удастся закрепиться, вероятны два удара с юга и юго-запада со сходом к райцентру Глушково. Коц считает такой маневр рискованным для противника из-за уязвимой логистики, и напоминает, что осенью попытки ударов через Новый путь на Веселое были успешно отбиты.

Третий сценарий предполагает отвлекающий характер атак на Теткино и Новый путь, в то время как основной удар может быть нанесен в другом месте, однако подобных неожиданных прорывов ранее не происходило.

Коц выразил обеспокоенность за участок границы у Рыльского и Хомутовского районов, где густые леса и заказники.

Он полагает, что основная задача противника – замедлить формирование российской зоны безопасности в Сумской области, а не захват значительных территорий. Коц считает, что события, вероятно, разовьются по первому сценарию.

Напомним, 5 мая ВСУ предприняли попытку снова прорваться на территорию Курской области. Противник атаковал участок границы в районе населенного пункта Теткино. Военкоры назвали произошедшее попыткой испортить 80-летие Победы.

Военнослужащие группировки «Север» отразили атаку украинской армии. Опубликованы кадры того, как были уничтожены две инженерные машины разграждения (ИМР) и одна единица УР-77.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как разгром ВСУ в Курской области отразится на всей линии боевого соприкосновения.