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Военкор Коц назвал три сценария развития событий на границе Курской области
Военкор Александр Коц обозначил три возможных сценария дальнейших действий ВСУ возле Теткино, отметив неослабевающий натиск украинских сил и активность техники.
В своем Telegram-канале он назвал первым сценарием повторение попыток штурма, как это было в Поповке и Демидовке, что потребует переброски дополнительных сил для купирования угрозы глубокого прорыва.
Военкор напомнил, что подобная тактика уже применялась в Белгородской области, когда на изоляцию логистики требовались значительные ресурсы, несмотря на малочисленное присутствие противника. По итогу ВСУ не удалось прорваться, хотя были планы выходить в тыл.
Второй вариант – если удастся закрепиться, вероятны два удара с юга и юго-запада со сходом к райцентру Глушково. Коц считает такой маневр рискованным для противника из-за уязвимой логистики, и напоминает, что осенью попытки ударов через Новый путь на Веселое были успешно отбиты.
Третий сценарий предполагает отвлекающий характер атак на Теткино и Новый путь, в то время как основной удар может быть нанесен в другом месте, однако подобных неожиданных прорывов ранее не происходило.
Коц выразил обеспокоенность за участок границы у Рыльского и Хомутовского районов, где густые леса и заказники.
Он полагает, что основная задача противника – замедлить формирование российской зоны безопасности в Сумской области, а не захват значительных территорий. Коц считает, что события, вероятно, разовьются по первому сценарию.
Напомним, 5 мая ВСУ предприняли попытку снова прорваться на территорию Курской области. Противник атаковал участок границы в районе населенного пункта Теткино. Военкоры назвали произошедшее попыткой испортить 80-летие Победы.
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