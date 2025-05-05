Эксперты объяснили намерение Украины испортить празднование юбилея Победы

Tекст: Евгений Поздняков

ВСУ вновь попытались прорваться на территорию Курской области. Как сообщает неофициальный Telegram-канал группировки войск «Север», противник атаковал участок в районе населенного пункта Теткино. В ходе боев российским бойцам удалось уничтожить инженерную машину разграждения (ИМР) и одну единицу УР-77 (самоходная реактивная установка разминирования на базе САУ «Гвоздика»).

По данным подразделения, ВСУ также попытались атаковать населенный пункт Новый Путь. Несмотря на то, что данная информация до сих пор не подтверждена со стороны Минобороны, военкоры уже называют произошедшее попыткой испортить 80-летие Победы. «Подобные «выступления» накануне 9 мая абсолютно ожидаемы. Наравне с массированными комбинированными атаками по Крыму», – отмечает Александр Коц.

Действительно, в последнее время Владимир Зеленский уделяет слишком много внимания предстоящему празднику. Так, недавно, он пригрозил иностранным лидерам, планирующим посетить парад Победы. По его словам, Украина якобы не будет нести ответственность за их безопасность. При этом он возмущенно отметил, что некоторые европейские политики борются «за лучшие места» на этом мероприятии.

Подобное поведение Зеленского вызвало шквал критики со стороны мирового сообщества. Так, словацкий премьер Роберт Фицо отверг данные угрозы. «Это невиданно. По-моему это смешно», – заявил он. В свою очередь, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал остановить надвигающуюся эскалацию конфликта.

«Он совершенно сумасшедший! Его к этому безрассудному порыву подталкивают Макрон, ЕС и вся глобалистская мафия, которая выходит из-под контроля!», – прокомментировал он заявления Зеленского в соцсети Х (ранее Twitter, запрещена в России). По его мнению, столь неаккуратные выражения могут быть крайне опасными в текущей международной обстановке.

«Сама мысль о предстоящем Дне Победы не оставляет Зеленского в покое. Он не может поверить в то, что лидеры ведущих стран решили встретить эту памятную дату в Москве, на Красной Площади, а не в Киеве, на его совершенно пустой и глупой замене великого парада», – заметил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

«В связи с этим Украина и пытается всячески насолить России в преддверии 9 мая. Попытки прорыва в российское приграничье – как раз один из способов, с помощью которого ВСУ хотят омрачить нам грядущий праздник. Параллельно с этим руководство Украины создает информационный шум в медиа, надеясь наказать лучших политиков этого мира за посещение Москвы», – добавляет он.

«С другой стороны, украинское руководство может намеренно говорить о потенциальном ударе по столице, подготавливая при этом обстрел какого-либо приграничного города.

Подлости нашему противнику не занимать, но ВСУ все же не стоит забывать, что в день Победы Россия будет особенно готова отразить любые поползновения неприятеля на собственную территорию», – добавил Козюлин.

Зеленский своими угрозами и действиями преследует одну цель – подтвердить западным «ястребам» свою дееспособность, решимость и готовность воевать до конца, отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». «Потенциально это может позволить Зеленскому получить дополнительные деньги, а также продлить собственное пребывание у власти», – говорит он.

«Однако таким образом украинские власти фактически предлагают свою страну в качестве «коктейля Молотова Они исходят из интересов личных, а не своего народа», – акцентировал собеседник. По оценкам политолога, противник вряд ли рискнет наносить удары по столичному региону России, однако может активизировать завербованных спецслужбами Украины агентов с целью проведения диверсионных актов в России.

В целом же выкрики Зеленского в сторону лидеров, планирующих посетить Россию на 9 мая, еще раз говорят о его беспомощности, полагает военный аналитик Михаил Онуфриенко. «Никто не станет выстраивать внешнюю политику собственной страны, опираясь на мнение Зеленского. Кроме того, решить какие-либо большие цели ударом по Москве Зеленский не сможет, а вот нажить себе дополнительных проблем – легко», – добавляет он.

«Что касается попытки прорыва в Курскую область, то полностью увязывать ее с предстоящим праздником вряд ли стоит. Конечно, Зеленский не откажется от дополнительного информационного шума, способного омрачить день Победы, но все же к столь абсурдным действиям Украину подталкивает иная логика», – считает эксперт.

«Дело в том, что еще в 2022 году на Банковой отчего-то восторжествовала следующая идеологема:

постоянное пребывание на территории старых регионов России способно сформировать более выгодную переговорную позицию для Зеленского. Утверждение абсурдно, ведь войны выигрываются не благодаря объему занятых территорий, а за счет достижения военного преимущества на линии боевого соприкосновения и уничтожения армии противника», – напоминает он.

«Но, так или иначе, эта идея засела в голову Зеленского и его армейского руководства. Именно поэтому они и совершали регулярные попытки прорыва в Белгородской области еще задолго до их захода в Курскую область. Но добиться какого-либо стратегического успеха таким образом у них не получится», – отмечает собеседник.