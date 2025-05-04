Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.3 комментария
Фицо отверг угрозы Зеленского участникам празднования Победы в Москве
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отверг заявление Владимира Зеленского о возможных угрозах для иностранных участников торжеств 9 мая в Москве.
На пресс-конференции Фицо подчеркнул: «Это невиданно. По-моему, это смешно. Я отвергаю такие угрозы», передает ТАСС.
Фицо также подтвердил свое намерение присутствовать на праздновании 80-й годовщины Победы в Москве.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «злобный наркоджин» Зеленский 9 мая будет чтить память не деда-фронтовика, а как трусливый предатель-коллаборационист «зиганет» фашистам.
Напомним, Владимир Зеленский отказался принять предложение президента РФ Владимира Путина о перемирии с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы и предложил тридцатидневное прекращение огня на условиях США. Также он пригрозил иностранным лидерам, которые собираются посетить Москву 9 мая.
В воскресенье министр финансов Сербии заявил, что Александр Вучич намерен приехать в столицу России на памятные мероприятия, несмотря на недавнее недомогание.