Захарова: Зеленский прямо угрожает лидерам, которые едут в Москву на 9 мая

Tекст: Вера Басилая

Захарова в своем Telegram-канале заявила, что последние заявления Владимира Зеленского, отвергшего перемирие на 9 Мая и пригрозившего мировым лидерам, свидетельствуют о террористических намерениях украинского руководства.

«То, что злобный наркоджин окончательно вырвался из бутылки на мировые просторы и начал угрожать главам стран, – это то, что мы давно предсказывали и, к сожалению, не ошиблись», – отметила дипломат.

Захарова напомнила о сносах памятников героям Великой Отечественной войны, эксгумации останков красноармейцев и запрет исполнения песен на русском языке на Украине, которые, по ее словам, являются наглядными доказательствами неонацистской сущности киевского режима.

Ранее Владимир Зеленский отказался принять предложение Владимира Путина о перемирии с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы и предложил тридцатидневное прекращение огня на условиях США.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на этот отказ и угрозы гостям на параде в Москве, и предрек последствия для Киева.

Эксперты анализировали, как инициатива о перемирии в честь 80-летия Победы может стать проверкой готовности Украины к миру.