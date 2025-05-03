Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.0 комментариев
Захарова спрогнозировала «зигование» Зеленского на 9 Мая
Захарова: Зеленский прямо угрожает лидерам, которые едут в Москву на 9 мая
«Злобный наркоджин» Владимир Зеленский 9 мая будет чтить память не деда-фронтовика, а как трусливый предатель-коллаборационист «зиганет» фашистам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова в своем Telegram-канале заявила, что последние заявления Владимира Зеленского, отвергшего перемирие на 9 Мая и пригрозившего мировым лидерам, свидетельствуют о террористических намерениях украинского руководства.
«То, что злобный наркоджин окончательно вырвался из бутылки на мировые просторы и начал угрожать главам стран, – это то, что мы давно предсказывали и, к сожалению, не ошиблись», – отметила дипломат.
Захарова напомнила о сносах памятников героям Великой Отечественной войны, эксгумации останков красноармейцев и запрет исполнения песен на русском языке на Украине, которые, по ее словам, являются наглядными доказательствами неонацистской сущности киевского режима.
Ранее Владимир Зеленский отказался принять предложение Владимира Путина о перемирии с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы и предложил тридцатидневное прекращение огня на условиях США.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на этот отказ и угрозы гостям на параде в Москве, и предрек последствия для Киева.
Эксперты анализировали, как инициатива о перемирии в честь 80-летия Победы может стать проверкой готовности Украины к миру.