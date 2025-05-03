Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.0 комментариев
Зеленский отверг перемирие и пригрозил гостям на параде в Москве
Владимир Зеленский отверг предложение президента России Владимира Путина объявить перемирие с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы, предложив взамен тридцатидневное прекращение огня на условиях США. Также Зеленский пригрозил иностранным лидерам, готовящимся посетить Москву 9 мая.
Киев выступает за принятие американской стратегии урегулирования конфликта, предусматривающей безусловное прекращение огня на тридцать дней, передает «Интерфакс-Украина».
«Безусловное прекращение огня – модель, которую предложили американцы. Потому что невозможно за три, пять, семь дней ни о чем договориться», – заявил он.
Также Зеленский подчеркнул, что украинские власти не несут ответственности за безопасность иностранных гостей, посещающих Россию на девятое мая, и не будут предоставлять никаких гарантий.
По его словам, украинская сторона рекомендует иностранцам воздержаться от поездок в Россию в связи с вопросами безопасности, а решение об участии в мероприятиях – личный выбор каждого.
Напомним, Москва объявила перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Из сообщения Кремля следует, что российские силы намерены остановить боевые действия с 0:00 мск с 7 на 8 мая и до 0:00 с 10 на 11 мая.
Напомним, нечто подобное происходило и после того, как Владимир Путин предложил 30-часовую приостановку огня в честь празднования Пасхи. Тогда Зеленский отказывался присоединяться к соглашению, однако в последствии нехотя согласился. В итоге за отведенное время, по данным Минобороны, ВСУ успели нарушить «режим тишины» 4,9 тыс. раз.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, как перемирие в честь 80-летия Победы проверит готовность Украины к миру.