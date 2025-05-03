Зеленский отверг перемирие и пригрозил гостям на параде в Москве

Tекст: Александра Юдина

Киев выступает за принятие американской стратегии урегулирования конфликта, предусматривающей безусловное прекращение огня на тридцать дней, передает «Интерфакс-Украина».

«Безусловное прекращение огня – модель, которую предложили американцы. Потому что невозможно за три, пять, семь дней ни о чем договориться», – заявил он.

Также Зеленский подчеркнул, что украинские власти не несут ответственности за безопасность иностранных гостей, посещающих Россию на девятое мая, и не будут предоставлять никаких гарантий.

По его словам, украинская сторона рекомендует иностранцам воздержаться от поездок в Россию в связи с вопросами безопасности, а решение об участии в мероприятиях – личный выбор каждого.

Напомним, Москва объявила перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Из сообщения Кремля следует, что российские силы намерены остановить боевые действия с 0:00 мск с 7 на 8 мая и до 0:00 с 10 на 11 мая.

Напомним, нечто подобное происходило и после того, как Владимир Путин предложил 30-часовую приостановку огня в честь празднования Пасхи. Тогда Зеленский отказывался присоединяться к соглашению, однако в последствии нехотя согласился. В итоге за отведенное время, по данным Минобороны, ВСУ успели нарушить «режим тишины» 4,9 тыс. раз.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, как перемирие в честь 80-летия Победы проверит готовность Украины к миру.