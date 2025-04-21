Минобороны заявило о 4,9 тыс. нарушений Украиной пасхального перемирия

Tекст: Вера Басилая

Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, российские войска строго соблюдали режим прекращения огня с 18.00 19 апреля по 00.00 21 апреля, оставаясь на ранее занятых позициях. За это время зафиксировано 4,9 тыс. нарушений режима перемирия со стороны украинских сил.

Украинские формирования продолжали вести артиллерийский огонь по позициям российских войск и наносить удары беспилотниками, в том числе по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей и Крыма. Только по этим регионам совершено 19 обстрелов, 49 ударов FPV-дронами и 16 сбросов боеприпасов с коптеров. Под ударами оказались 25 опорных пунктов ВС России и 51 населенный пункт.

За время перемирия ВСУ предприняли шесть попыток атак в районах населенных пунктов Сухая Балка, Богатырь, Перше-Травня, Белогоровка и Тарасовка в Донецкой народной республике, а также у Олешни в Курской области. Все атаки были отражены российскими военными. Противник использовал 90 беспилотников самолетного типа, восемь из которых действовали вне зоны СВО. Все дроны были уничтожены.

Всего зафиксировано 1404 артиллерийских обстрела, а также нанесено 3316 ударов с применением квадрокоптеров по позициям российских войск.

Напомним, пасхальное перемирие действовало в зоне специальной военной операции с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля.

Владимир Зеленский заявил о готовности Киева придерживаться пасхального перемирия.

Минобороны сообщило, что ВСУ в ночь на 20 апреля предприняли попытки атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь в ДНР несмотря на объявленный режим пасхального перемирия.